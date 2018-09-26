IAA Hannover Fuarı’nda yerli ve milli Karsan rüzgarı!

IAA Hannover Fuarı, 67’nci kez dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluştu. IAA Hannover Fuarı’nda Atak Electric ve Star Okul Otobüsü ilk kez görücüye çıktı. Karsan’ın BMW ile ortaklığıyla yeniden geliştirerek ilk kez sergilediği Jest Electric ve Jest’in otomatik vitesli versiyonlu Jestronic de gelenlerin beğenisine sunuldu.

Şehirlerin ihtiyaçlarına göre araçları geliştirdiklerini özellikle belirten Karsan CEO’su Okan Baş, "Elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri yakından takip ederek çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için inovatif ürün çözümlerimizle dünyanın 20 farklı ülkesinde hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İnovatif marka DNA’mız ve sürdürülebilir çözüm üretme misyonumuz ile yüzde 100 elektrikli araçlar konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ürün gamımızı bu yönde geliştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Karsan, fuarda 4 farklı modeli sergiledi ve bunlardan 2 tanesi %100 elektrikli olarak çalışıyor.

Ek olarak, Karsan CEO’su Okan Baş, "Karsan olarak BMW ile yaptığımız işbirliğinin ürünleri olan Atak Electric ve Jest Electric, gerek sahip olduğu üstün teknoloji gerekse çevreciliğiyle fuarın en dikkat çeken modelleriydi. Star Okul Otobüsü, sunduğu üst düzey güvenlik önlemleriyle büyük beğeni toplamayı başardı. Jest’in otomatik vitesli versiyonu Jestronic ise boyutları ve tasarımıyla fark yarattı." sözlerine yer verdi.

Atak Electric'in şarj süresi 2,5 saat

Karsan Ar-Ge ekibinin BMW iş birliği ile geliştirilen Atak Electric, 230 kW güç ve tam 2.400 Nm tork üreten tamamen elektrikli motoruyla dikkatleri çekiyor. Ayrıca, sıfır emisyon ve sessizlik özelliğiyle birlikte %24 eğimli yol koşullarında dahi tam performans gösteriyor. BMW tarafından geliştirilen 5x44 kWs’lik batarya sistemiyle toplamda 300 km’ye kadar menzil sunuyor. 57 kişilik yolcu kapasitesine sahip Atak Electric, 2,5 saatte hızlı şarj olabiliyor.

Yenilenen Jest Electric özellikleri Yenilenen 10 inç dokunmatik ekranı ve dijital göstergesiyle Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW elektrikli motorundan ve tek oranlı şanzımandan destek alıyor. 33 ve 66 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Karsan Jest Electric, 165 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1,5 saate şarj oluyor ve dahası enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar %25 oranında kendini şarj edebiliyor. Karsan Jest Electric, 26 kişiye varan yolcu kapasitesi sunuyor.

Star Okul Otobüsü ile sürücülere alkol testi! 185 HP’lik dizel motoruyla üstün tırmanma ve manevra kabiliyeti sunan Star Okul Otobüsü, Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyonu (ECAS), 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve 33 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Son teknoloji güvenlik sistemleriyle Avrupa pazarının yıldızı olmaya aday. Star Okul Otobüsü; sürücü alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme, iki veya üç nokta emniyet kemeri, otobüs şasisi ile üstün koruma, gelişmiş acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı gibi üstün güvenlik özelliklerini bünyesinde barındırıyor.üstün tırmanma ve manevra kabiliyeti sunan, Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyonu (ECAS), 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve 33 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor.

Rakiplerinden hem daha güçlü hem de daha hesaplı 6 ileri otomatik vites seçeneğiyle donatılan yeni Karsan Jestronic, 3.0 lt hacmindeki yeni F1C motora sahip. F1C, 170 HP’lik güç ve 400 Nm tork verileriyle sınıfının en güçlü motoru unvanını kazanıyor. Euro 6 normlarını karşılayan yeni motor; daha güçlü, daha esnek ve daha çevreci.

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/kap-haberi/karsan--starin-okul-versiyonunu-ilk-kez-iaa-hannover-fuarinda-tum-dunyanin-begenisine-sundu/1182563/