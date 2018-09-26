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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IAA Hannover Fuarı’nda yerli ve milli Karsan rüzgarı!

27 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek fuarın ilk gününde, yerli üretici Karsan, 3 yeni ürünüyle nefesleri kesti. Jestonik, Atak Electric ve Star Okul Otobüsü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
7 ay
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20
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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IAA Hannover Fuarı, 67’nci kez dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluştu. IAA Hannover Fuarı’nda Atak Electric ve Star Okul Otobüsü ilk kez görücüye çıktı. Karsan’ın BMW ile ortaklığıyla yeniden geliştirerek ilk kez sergilediği Jest Electric ve Jest’in otomatik vitesli versiyonlu Jestronic de gelenlerin beğenisine sunuldu.
Şehirlerin ihtiyaçlarına göre araçları geliştirdiklerini özellikle belirten Karsan CEO’su Okan Baş, "Elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri yakından takip ederek çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için inovatif ürün çözümlerimizle dünyanın 20 farklı ülkesinde hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İnovatif marka DNA’mız ve sürdürülebilir çözüm üretme misyonumuz ile yüzde 100 elektrikli araçlar konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ürün gamımızı bu yönde geliştireceğiz." açıklamasını yaptı. 
Karsan, fuarda 4 farklı modeli sergiledi ve bunlardan 2 tanesi %100 elektrikli olarak çalışıyor.
Ek olarak, Karsan CEO’su Okan Baş, "Karsan olarak BMW ile yaptığımız işbirliğinin ürünleri olan Atak Electric ve Jest Electric, gerek sahip olduğu üstün teknoloji gerekse çevreciliğiyle fuarın en dikkat çeken modelleriydi. Star Okul Otobüsü, sunduğu üst düzey güvenlik önlemleriyle büyük beğeni toplamayı başardı. Jest’in otomatik vitesli versiyonu Jestronic ise boyutları ve tasarımıyla fark yarattı."  sözlerine yer verdi.   

Atak Electric'in şarj süresi 2,5 saat

Karsan Ar-Ge ekibinin BMW iş birliği ile geliştirilen Atak Electric, 230 kW güç ve tam 2.400 Nm tork üreten tamamen elektrikli motoruyla dikkatleri çekiyor. Ayrıca, sıfır emisyon ve sessizlik özelliğiyle birlikte %24 eğimli yol koşullarında dahi tam performans gösteriyor. BMW tarafından geliştirilen 5x44 kWs’lik batarya sistemiyle toplamda 300 km’ye kadar menzil sunuyor. 57 kişilik yolcu kapasitesine sahip Atak Electric, 2,5 saatte hızlı şarj olabiliyor. 

Yenilenen Jest Electric özellikleri 

Yenilenen 10 inç dokunmatik ekranı ve dijital göstergesiyle Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW elektrikli motorundan ve tek oranlı şanzımandan destek alıyor. 33 ve 66 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Karsan Jest Electric, 165 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1,5 saate şarj oluyor ve dahası enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar %25 oranında kendini şarj edebiliyor. Karsan Jest Electric, 26 kişiye varan yolcu kapasitesi sunuyor.  

Star Okul Otobüsü ile sürücülere alkol testi!

IAA Hannover Fuarı’nda yerli ve milli Karsan rüzgarı!
 
Son teknoloji güvenlik sistemleriyle Avrupa pazarının yıldızı olmaya aday. Star Okul Otobüsü; sürücü alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme, iki veya üç nokta emniyet kemeri, otobüs şasisi ile üstün koruma, gelişmiş acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı gibi üstün güvenlik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 185 HP’lik dizel motoruyla üstün tırmanma ve manevra kabiliyeti sunan Star Okul Otobüsü, Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyonu (ECAS), 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve 33 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor.  

Rakiplerinden hem daha güçlü hem de daha hesaplı

6 ileri otomatik vites seçeneğiyle donatılan yeni Karsan Jestronic, 3.0 lt hacmindeki yeni F1C motora sahip. F1C, 170 HP’lik güç ve 400 Nm tork verileriyle sınıfının en güçlü motoru unvanını kazanıyor. Euro 6 normlarını karşılayan yeni motor; daha güçlü, daha esnek ve daha çevreci.  

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/kap-haberi/karsan--starin-okul-versiyonunu-ilk-kez-iaa-hannover-fuarinda-tum-dunyanin-begenisine-sundu/1182563/ Yorum Yaz
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DreamSs 7 ay en beğenilen
Artık minibüs üretmiyoruz, minibüs şoförlerinden kurtuldunuz diye haber yapsalar daha hayırlı olacak.
bu arada Karsan'ı tebrik ederiz.
1 Yanıt Yanıtla +26
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ardicli2000 7 ay
Jest Electric tam bir şehir içi minibüsü olmuş. Git gel rota 160 km tutmuyor. Sıra gelene kadar kimi zaman 2 saat bekliyorlar şöförler. Durakları da belli. Koyacaksın her park yerine 1 tane hızlı şarj sıra beklerken şarj olacak.
Karsan üretmiş. Devlet de destek verecek. 5 yıl içinde minibüslerin geçişini zorunlu tutacak. Nasıl Avrupa dizeli yasaklıyor. Biz de böyle başlayacağız. Devletin bu kararıyla üretim de desteklenmiş olacak böylece...
Jest Electric tam bir şehir içi minibüsü olmuş. Git gel rota 160 km tutmuyor. Sıra gelene kadar kimi zaman 2 saat bekliyorlar şöförler. Durakları da belli. Koya...
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MustafaC53 7 ay
Helal olsun.
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1 Avatar
BlueDay_86 7 ay
Hem yerli milli ydiyorsun hemde Karsan BMW ortaklığıyla diyorsun nasıl milli oluyor bu şimdi
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DH Misafiri 7 ay
Toplu taşımada minibüs tanımayan bir yerde "yeni minibüs ürettik" diye övünüp sergilemişler. Adamlar mabadlarıyla gülmüştür. :D
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leocorte 7 ay
Şu "yerli ve milli" deyimi nereden türedi anlamıyorum. Ülkede milli değerleri satılırken kimsenin sesi çıkmadı, para tatlı geldi, yıllar sonra yerli ve milli furyası başladı.
Yahu BMW ne zamandan beri milli bir değerimiz olmuş? Yerliyi anlarımda, milli demek o ülkeye has olan bir şeydir. Teknolojinin millisi mi olur? Bu nasıl bir mantalitedir anlamıyorum gerçekten.
Milli eğitim olur, milli savunma olur da milli otobüsü de ilk defa Türkiye'de duydum be arkadaş (=
Ha bu arada milli olan ihraç edilmez. Millete ait olandır.
Saygılar efenim (=
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sniper23 7 ay leocorte
BMW'nin açılımı Balıkesir Motor Works hocam, siz baya geriden geliyorsunuz

Tabiki de milli değerimiz
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tobepeople 7 ay
Elektriğe zam gelir, gene benzin fiyatları gibi olur ; hepsi aynı tas aynı hamam...
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AqRaMa 7 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Umutcan 7 ay
Ülkemizdeki eski magirusları yasaklasalar güzel olacak, egzosundan bildiğin kara sanayi dumanı çıkıyor emisyon bile diyemiyorum artık.
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CoreXXX 7 ay
ben bu karsanın normal istanbulda kullanılan bu topak tiplilerini çok seviyorum. ayakta durunca etrafı görebiliyorsunuz. uzun boyluysanız kafanız tavana değmiyor. diğer klasik for vs. minibüslerde bu ikiside bana uymuyor boyum 1.92 . tasarımı çok güzel bence. ama uzun yolculukar gibi durumlarda diğer tipler daha iyidir tabi
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Pathetic Dragon 7 ay
Her şey iyi hoş da estetik algıya önem yok! Gelişmemiş ülkeler gibi çalıyorsa görünüş önemli değil kafasindan kurtulup, estetik açıdan da göze hoş gelmesine önem de vermemiz gerekir.
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ouzqan 7 ay
O eski J10 dan eser yok. Beğenmedim.
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firat_kilic 7 ay
satıcı alıcı ile birlikte milleti düdüklerken tüm bu olup biteni devlet izlerken üstüne vergi alırken bilim adamı da etrafa meni saçılmasın diyor.
3ncü göz açık hepsini görüyor/yazıyor buna göre gelecekte bak başlarına neler gelecek. 1 atom tanesi evreni değiştirebilir.
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