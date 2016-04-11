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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM Power8 işlemcisine Nvidia Pascal desteği

Sunucu tarafında Intel’e karşı önemli bir hamle yapmak isteyen IBM, bu konuda Nvidia’dan büyük bir destek alıyor. Pascal ve Volta mimarileri, IBM Power işlemcilerine eşlik edecek.
3 yıl
3,2b
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3
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM Power8 işlemcisine Nvidia Pascal desteği

Son kullanıcı grafik kartı tarafında Pascal mimarisi ile hakimiyetini devam ettirmek isteyen Nvidia, aynı zamanda sunucu ve süper bilgisayar tarafında da vites artırmayı planlıyor. IBM’in sunucu tarafındaki işlemcileri yeni Nvidia mimarileri ile gücünü artırmayı planlıyor.

Nvidia hali hazırda Pascal grafik mimarisini taşıyan iki sistem tanıttı. Bunlardan birisi süper bilgisayarlara hitap eden Tesla P100, diğeri ise otomotiv sektörüne yönelik Drive PX 2 bilgisayar sistemi. Firmanın, ilk etapta kurumsal tarafa ağırlık vermesi, hali hazırdaki planlarının da işareti sayılıyor.

Power İşlemciler

IBM ise uzun süredir son kullanıcı tarafında etkili değil ve Power yongaları ile kurumsal tarafı hedefliyor. Intel’in yüzde 98-99 civarında paya sahip olduğu sunucu pazarında, IBM de önemli projelere imza atarak pay çalmayı planlıyor. IBM, bu konuda Wistron, Rackspace, Google ve Nvidia gibi devlerle işbirliği halinde.

OpenPower adıyla başlayan girişim, sunucu sistemlerine yönelik açık kaynak mimari geliştirmeyi hedefliyor. IBM, bu mimariyi temel alan Power8 işlemcisini ikinci nesle terfi ettirdi ve Nvidia’nın Tesla P100 ekran kartından da destek alıyor.

12 çekirdekli ve toplamda 96 izlek birimli Power8 işlemcisi, 4 adet Tesla P100 ekran kartı, 1TB DDR4 2400MHz RAM bellek ile birlikte hazırlanan sistem, farklı olarak PCIe yerine Nvidia’nın NVLINK iç bağlantı altyapısı ile haberleşiyor. PCIe bağlantısının 16GB/s sınırlarını aşan sistem, grafik kartlarının hem birbiri ile hem de işlemci ile 40GB/s hızlarında haberleşmesini sağlıyor.

Yeni sistem önemli performans değerlerine imza atsa da, bu yıl için çok dikkat çekemeyeceği tahmin ediliyor. IBM’in asıl bombası ise Power9 işlemcisi ile olacak. 14nm FinFET süreci ile GlobalFoundries tarafından üretilecek Power9, OpenPower mimarisini tam olarak sergileyen ilk işlemci olacak. Yonga üzerinde hızlandırıcı ve ekstrem optimizasyon seçenekleri ile, Power9 işlemcisi büyük veri analizinde biçilmiş kaftan olmayı hedefliyor.

Volta Grafik Birimi

IBM Power9 işlemcisi ile birlikte Nvidia’nın Volta grafik mimarisini göreceğiz. Volta aslında bu yıl piyasaya çıkacaktı ve melez bellek küpleri – HMC adı verilen yeni bir 3D bellek teknolojisi ile gelecekti. Micron tarafından geliştirilen ve yüksek performans değerlerine imza atması beklenen teknoloji, henüz yeterli verimliliğe ulaşmadığı için Volta grafik mimarisi de gecikti. Yerine HBM bellek destekli Pascal mimarisi kullanıma sunuldu.

Power9 işlemcisi ve Volta grafik birimi ile NVLINK bağlantılarının 80GB/s-200GB/s bant genişliğine ulaşması bekleniyor. HMC belleklere geçiş ise 1TB/S seviyesinde olacak. Ayrıca 4 kat daha fazla enerji verimliliği sağlanacak. Nod başına 40TFLOPS performans değeri sayesinde 3400 noda kadar 300 Peta FLOPS performans yakalanabiliyor. Harcanan enerji ise 10 Megawatt.

IBM ve Nvidia, ABD Enerji Departmanı’na 2017 yılında bu sistemleri sağlamayı planlıyor. Departman, bu sistemleri iki yeni süper bilgisayarında kullanacak. Hali hazırda dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Tianhe 2, Intel Xeon Phi işlemcileri ile destekleniyor ve 34PFLOPS değerine ulaşabiliyor. IBM ve Nvidia, gelecek yıl gerçekten büyük bir devrime imza atabilir. Ayrıca Oak Ridge Laboratuvarları ve Lawrence Livermore Laboratuvarları da yeni sistem için sipariş vermeyi düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Karşınızda ilk Pascal tabanlı ekran kartı: Tesla P100"
Gerek süper bilgisayarlar olsun, gerekse makine öğrenme teknolojileri olsun, devasa verilerle haşır neşir oluyor ve bu miktar sürekli büyüyor. Bu bakımdan, süper bilgisayarların ve sunucu sistemlerinin de sürekli gelişmesi gerekiyor. IBM ve Nvidia, bu süreci iyi görerek önemli bir adım attı. Intel’in bu alanda yapacağı yeni yatırımlar de merakla bekleniyor.   

http://www.tweaktown.com/news/51520/ibm-nvidia-develop-new-openpower-hpc-server-pascal-p100/index.html Yorum Yaz
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Turkforce 3 yıl
IBM hakkında süper bilgi sahipleri doluşmuş foruma.
Mail atayımda yönetim kurulunu değiştirsinler.
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symbiat 3 yıl
üzülerek belirtmek isterim ki, ibm önce x series'i sattı, sonra storage'ı satacak, en sonda power'ı elden çıkaracak. ibm gibi dinazorlaşmış şirketler dinamizmden yoksun oldukları için çok hızlı değişen şartlara adapte olma konusunda başarısızlar. Ne ürünleri nede fiyat modelleri ile intel ile rekabet edebilmelerine imkan yok. x86 tabanlı dell ve supermicro sunucular şu an çok popüler durumdalar. Lenovonun ise biraz zamaa ihityacı var, 1-2 sene içinde x series i lenovo güzelce sindirecek, ibm den kalan hastalıklı iş modellerini tespit edip törpüleyecek ve hiç olmadığı kadar rekabetçi yapacaktır.
nvidia dinamik ve rekabetçi bir şirket ama ibm ile ne kadar başarılı olurlar merak konusu. sonuçda burda nvidia gpu sağlayıcı olmakdan öteye geçmiyor.
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Blasterreal 3 yıl
Kendi kendini yiyip bitiren bir firma tanımıyorum yeryüzünde IBM den başka.
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