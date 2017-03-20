IBM, Türkiye’deki ilk Dijital Tasarım Stüdyosunu hayata geçirdi

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IBM, Türkiye’deki ilk Dijital Tasarım Stüdyosu’nu hayata geçiriyor. ABD, Japonya, İrlanda, Almanya, İngiltere, Fransa gibi dünyanın farklı ülkelerinde 30 Dijital Tasarım Stüdyosu bulunan IBM, Turkcell ile yapılan bir işbirliği kapsamında ilk dijital tasarım stüdyosunu kurmak üzere harekete geçti.

Açılacak olan yeni stüdyo, Turkcell’in tüm ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmeye, yeni hizmetler ve çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapacak ve fark yaratacak bir kullanıcı deneyimi ortaya konması adına projeler geliştirecek. Ayrıca Turkcell aynı zamanda dünyanın en büyük küresel dijital ajansı olan IBM IX’ten de dijital danışmanlık ve deneyim tasarımı konularında destek alacakmış.

Son dönemde Bip, TV+, Fizy gibi küresel ölçekte ses getiren alternatiflerinin ülkemizdeki pazar payını ciddi anlamda kısıtlayan ve dominant pozisyonunu koruyan Turkcell, bu uygulamaların kullanıcı deneyimi adına daha iyileştirilmesi adına önemli bir kazanım da elde etmiş olacak.

IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan Turkcell ile yaptıkları iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Tüm dünyada dijital dönüşüm yeni trend haline geldi, etkileşim tasarımı ve dijital deneyim müşteri deneyiminde özel bir yere sahip oldu.Bu stüdyo, Turkcell'in çeşitli kanallarda ve müşteriyle temas noktalarında dijitalleşmesini bir üst noktaya taşımasında önemli bir rol oynayacak. İki şirket tarafından atılan bu adım, dijital teknolojilerle desteklenen, yeni ve cazip müşteri deneyimleri yaratma konusundaki vizyonunu yansıtıyor.”

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Turkcell için dijitalleşmenin çok önemli ve ana odaklardan biri olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Mobil teknolojiler bize artık konuşmanın ötesinde hayata dair pek çok şeyi mobil olarak sunabilmemiz için fırsat veriyor. Müşterilerimize en kapsamlı mobil hayatı, ihtiyaçlarına ve kendilerine özelleşmiş olarak sunmak için çalışıyoruz. Bu noktada yaptığımız iş birliği müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim yaşatmak adına son derece önem taşıyor.”