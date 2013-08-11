IBM, insan beyninden ilham alan bir programlama dili geliştirdi





Teknolojinin inanılmayacak bir hızla geliştiği günümüzde, halen sırrı tam olarak çözülamemiş bir organımız mevcut. O da beyin. Bilim adamlarının yıllarca işleyişini çözmek için uğraştığı ve dünyanın en iyi süper bilgisayarlarının dahi simüle edemediği insan beyni pek çok fikre de ilham kaynağı oluyor.





2 yıl önce IBM, insan sinir yapısından ilham alan bir yonga geliştirdiğini duyurmuştu. Yonga, IBM'in insan beyni için kolay sayılan görevleri yapabilecek bir bilgisayar sistemi oluşturma projesi SyNAPSE kapsamında üretilmişti. IBM, geçen hafta bu yonga için uygulama tasarlamaya imkan tanıyacak yeni bir programlama mimarisi geliştirdiğini duyurdu.





Yonga için yeni bir programlama mimarisine ihtiyaç duyuluyor çünkü işleyişi günümüz yongalarından oldukça farklı ve hali hazırdaki FORTRAN tabanlı programlama dillerini kullanmak mümkün değil.





IBM'in zihinsel yongası nörosinaptik çekirdeklerdek oluşuyor. Bu çekirdekler beynimizdekine benzer şekilde işlemci görevi gören 256 nöron, bellek görevi gören 256 akson ve bu ikisi arasında iletişim kuran 64 000 sinapsis'den oluşuyor. IBM ileride 100 trilyon sinapsis taşıyacak zihinsel yongalar geliştirmeyi ümit ediyor.





Programlama dili corelet adı verilen ve bu nörosinaptik çekirdekleri temel alan bir yapı üzerine inşa ediliyor. Her corelet 256 çıktı ve 256 girdiye sahip. Bu girdi ve çıktılar çekirdekleri birbirine bağlıyor.





Sistemin çalışma şekli ise örneğin kalabalık içerisinde bir yüzü tanımak için bir corelet'in renkleri araştırması, bir corelet'in burun yapısını incelemesi, diğer corelet'in elmacık kemiğini araması şeklinde yavaş ancak paralel olarak çok sayıda işlem yapılıyor.





Gelecekte bu yongaları kullanan zihinsel bilgisayarlar geliştirildiğinde desen tanıma, büyk veri analizi gibi şu anki bilgisayarların çok iyi olmadığı alanlarda kullanılabilecek. Zira insan beyninin karmaşık olaylarda kullandığı çözüm metotlarının bilişim alanına da aktarılabileceği düşünülüyor.





Ancak bu yongalar şu anki bilgisayarların çok iyi olduğu konularda iyi değil. Bu bakımdan SyNAPSE programında hem zihinsel bilgisayarların hem de standart bilgisayarların melez olarak kullanılması öngörülüyor.

http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2013/08/08/ibm-develops-programming-language-inspired-by-the-human-brain/