Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM, insan beyninden ilham alan bir programlama dili geliştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
40
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IBM, insan beyninden ilham alan bir programlama dili geliştirdi

Teknolojinin inanılmayacak bir hızla geliştiği günümüzde, halen sırrı tam olarak çözülamemiş bir organımız mevcut. O da beyin. Bilim adamlarının yıllarca işleyişini çözmek için uğraştığı ve dünyanın en iyi süper bilgisayarlarının dahi simüle edemediği insan beyni pek çok fikre de ilham kaynağı oluyor.

2 yıl önce IBM, insan sinir yapısından ilham alan bir yonga geliştirdiğini duyurmuştu. Yonga, IBM'in insan beyni için kolay sayılan görevleri yapabilecek bir bilgisayar sistemi oluşturma projesi SyNAPSE kapsamında üretilmişti. IBM, geçen hafta bu yonga için uygulama tasarlamaya imkan tanıyacak yeni bir programlama mimarisi geliştirdiğini duyurdu.

Yonga için yeni bir programlama mimarisine ihtiyaç duyuluyor çünkü işleyişi günümüz yongalarından oldukça farklı ve hali hazırdaki FORTRAN tabanlı programlama dillerini kullanmak mümkün değil.

IBM'in zihinsel yongası nörosinaptik çekirdeklerdek oluşuyor. Bu çekirdekler beynimizdekine benzer şekilde işlemci görevi gören 256 nöron, bellek görevi gören 256 akson ve bu ikisi arasında iletişim kuran 64 000 sinapsis'den oluşuyor. IBM ileride 100 trilyon sinapsis taşıyacak zihinsel yongalar geliştirmeyi ümit ediyor.

Programlama dili corelet adı verilen ve bu nörosinaptik çekirdekleri temel alan bir yapı üzerine inşa ediliyor. Her corelet 256 çıktı ve 256 girdiye sahip. Bu girdi ve çıktılar çekirdekleri birbirine bağlıyor.

Sistemin çalışma şekli ise örneğin kalabalık içerisinde bir yüzü tanımak için bir corelet'in renkleri araştırması, bir corelet'in burun yapısını incelemesi, diğer corelet'in elmacık kemiğini araması şeklinde yavaş ancak paralel olarak çok sayıda işlem yapılıyor. 

Gelecekte bu yongaları kullanan zihinsel bilgisayarlar geliştirildiğinde desen tanıma, büyk veri analizi gibi şu anki bilgisayarların çok iyi olmadığı alanlarda kullanılabilecek. Zira insan beyninin karmaşık olaylarda kullandığı çözüm metotlarının bilişim alanına da aktarılabileceği düşünülüyor.

Ancak bu yongalar şu anki bilgisayarların çok iyi olduğu konularda iyi değil. Bu bakımdan SyNAPSE programında hem zihinsel bilgisayarların hem de standart bilgisayarların melez olarak kullanılması öngörülüyor. 

http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2013/08/08/ibm-develops-programming-language-inspired-by-the-human-brain/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
some_times 6 yıl en beğenilen
sangokudbgt
boş beleş işler işte. Appleın gelişmeleri nerede bunların gelişimi nerede? Aman kalsın kendi dilleri türkçe bize yeter!!

umarım en azından basit işlemleri yapacak kadar gelişim kısa sürede gerçekleşirde senin içine yarar
sangokudbgtboş beleş işler işte. Appleın gelişmeleri nerede bunların gelişimi nerede? Aman kalsın kendi dilleri türkçe bize yeter!!um...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
133T 313554R 6 yıl
The Born Of SkyNet
Coming Soon...
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 6 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

boş beleş işler işte. Apple'ın gelişmeleri nerede bunların gelişimi nerede? Aman kalsın kendi dilleri türkçe bize yeter!!


donanimhaber.com/...
sangokudbgt
3 kuruş etmeyecek bir teknoloji.. Biz teknolojide ilerleme istiyoruz ama çöp teknolojide değil. Nerede iphone 5'te ki yenilikler ve insanlara kazandırdığı ilerlemeler nerde bu?
her konuya aynı tarz mesajlar veriyor büyük ihtimalle trol veya hastalık derecesinde fanboy
sangokudbgtboş beleş işler işte. Apple'ın gelişmeleri nerede bunların gelişimi nerede? Aman kalsın kendi dilleri türkçe bize yeter!!
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SE.exe 6 yıl
Tantum.35
chaluriIBM Ürünleri üzerinde yazılım geliştiren bir kişi olarak söylüyorum; Daha kendi ürünlerine destek vermekten aciz olan bir şirket olarak IBM bu işleri bırakmalı. Çıkmış bi fantastik haber, millet te gelmiş altına hariçten gazel okuyor.
Destek vermiyor olabilirler zaten ibm in eski havasi kalmadi bu bir gercek. Fakat fikir guzel bence tabi o temelin ne kadar ustune cikabilirler onu zaman gosterecek

Aslında artık tek gerçekleri KURUMSAL'ları. Bireysele çalışan tek yapıları Lenovo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:asci:. 6 yıl
sangokudbgt
boş beleş işler işte. Appleın gelişmeleri nerede bunların gelişimi nerede? Aman kalsın kendi dilleri türkçe bize yeter!!

ömrümde böyle kör cahil görmedim dilden anladığına bakarmısınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elder Wand 6 yıl
Facia ötesi yorumlar var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
DubSteq
Jesse JamesParalel programlama şu an çocukluk evresinde bir süre sonra ise Bilgisayar Bilimi nin en önemli alanı olacaktır. Gerçi ülkemizde Bilgisayar Mühendisiliği format atmak, skype, facebook patlatmak olarak anlaşıldığı için yapılan saçma sapan yorumlara şaşırmıyorum artık.
Quantum bilgisayar gelince şifre bile kalmıcak aga :D. Saniyede indirirler twitter ve facebook şifrelerini.

kapalı kapılar ardında kullanılmadığını nereden biliyoruz ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
La bu bildiğin beyin olmuş. IQ'su kaç acaba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chaluri 6 yıl
IBM Ürünleri üzerinde yazılım geliştiren bir kişi olarak söylüyorum; Daha kendi ürünlerine destek vermekten aciz olan bir şirket olarak IBM bu işleri bırakmalı.
Çıkmış bi fantastik haber, millet te gelmiş altına hariçten gazel okuyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tantum.35 6 yıl chaluri
chaluri
IBM Ürünleri üzerinde yazılım geliştiren bir kişi olarak söylüyorum; Daha kendi ürünlerine destek vermekten aciz olan bir şirket olarak IBM bu işleri bırakmalı.
Çıkmış bi fantastik haber, millet te gelmiş altına hariçten gazel okuyor.

Destek vermiyor olabilirler zaten ibm in eski havasi kalmadi bu bir gercek. Fakat fikir guzel bence tabi o temelin ne kadar ustune cikabilirler onu zaman gosterecek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRyujin 6 yıl
Güzel bir gelişme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 6 yıl
Jesse James
Paralel programlama şu an çocukluk evresinde bir süre sonra ise Bilgisayar Bilimi nin en önemli alanı olacaktır. Gerçi ülkemizde Bilgisayar Mühendisiliği format atmak, skype, facebook patlatmak olarak anlaşıldığı için yapılan saçma sapan yorumlara şaşırmıyorum artık.

Quantum bilgisayar gelince şifre bile kalmıcak aga :D. Saniyede indirirler twitter ve facebook şifrelerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
O ne lan Bankamatik mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumbiGumbi 6 yıl
vitor reis
IBM ne la
böyle boyundan büyük işleri üstadlarına bıraksın elinin hamuruyla erkek işine karışmasın

gözünü sevdiğim ibm, bunun beyninden ilham almasın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexter61 6 yıl
Ulan siz kim IBM kim boş beleş işlermiş sizin gibi insanlar bunun önemini anlamayacak kadar kapasitesizler işte
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 6 yıl
Adam boş beleş demiş. Millette zeka problemi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1194 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, ibm ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Yandex Mobil Browser video inceleme 6 yıl LG G2: Yeni nesil süper telefon tüm detaylarıyla video incelememizde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim