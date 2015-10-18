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IBM, kaynak kodlarının Çin hükümeti tarafından incelenmesini kabul etti

3 yıl
4,9b
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13
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM, kaynak kodlarının Çin hükümeti tarafından incelenmesini kabul etti

ABD cephesine her zaman potansiyel bir tehdit gözüyle bakan Çin, ABD kaynaklı yazılım ve donanım firmalarına katı tedbirler uygulamaktan çekinmiyor. Örneğin Apple, Çin'deki kullanıcıların verileri sakladığı iCloud sunucularını Çin'e taşımıştı. Veya siber ajanlık kuşkusuyla Facebook ve Google hizmetler Çin'de yasaklı. 

Çin'de iş yapabilmek adına ABD'li firmaların bu ağır tedbirlere boyun eğmeleri gerekiyor. Gelen bilgilere göre Çin'de payını büyütmek isteyen IBM, hükümetin bazı ürünlerindeki kaynak kodlarını inceleme taleplerini kabul etti. 

Çin, arka kapı ihtimali nedeniyle genelde ABD'li firmalardan ürünlerin kaynak kodlarını inceleme izni istiyor ancak pek çok firma Obama yönetiminin de desteğiyle bu taleplere karşı çıkıyor. Zira kodlara erişen Çin hükümetinin daha sonra bu verileri kendi kontrolündeki firmalara sızdırmasının önünde bir engel yok ve bu da verilen emeğin boşa gitmesi demek. 

IBM'in kaynak kodlarının incelenmesi talebine olumlu yanıt veren ilk ABD firması olduğu belirtiliyor. Firma gizli bir odada kaynak kodlarını Çinli görevlilere açacak ve böylece herhangi bir kopyalama vakasının da önüne geçmiş olacak. Yine de bunun bir garantisi yok.  

http://www.theverge.com/2015/10/16/9550315/ibm-source-code-review-chinese-government Yorum Yaz
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fimeral 3 yıl en beğenilen cinobilly
cinobilly

kaynak kodu derken ?

x86 larin kod haznesi ayni diye biliyordum


birşeyler bildiğini göstermeye çalışmışsın ama en ufak bir fikrin yok.
cinobillykaynak kodu derken ?x86 larin kod haznesi ayni diye biliyordumbirşeyler bildiğini göster...
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FatihAsl 3 yıl
Saçma bir durum. Kaynak kod elinde değilse görmek ile olmaz bu işler. sana gösterdiği kod ile derlenmiş olan kodun ayı olacağını nereden biliyorsun. güvenliğe madam çok önem veriyorsun o zaman kendi kodunu kendin yazacaksın, yada derlenmiş kodları decompile edeceksin
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V4LKyR 3 yıl
İlginç şeyler şu kaynak kodları. Matrix'in kaynak koduna ulaşan Neo, kendini demigod tarzı bir şey yapmıştı. Demigod.
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Patren 3 yıl
kaynak kodları öyle bir odada hemen göstericek bişey değilki incelemesi çok uzun sürer
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St Batuhan 3 yıl
umut_baris
Demek ki IBM biraz olsun güvenilir :D Asıl daha tehlikeli olan elma ve pencere gibi kapalı kutularda. Açık kutular da tehlikeli bence. Hükumetlerin itiraz etmediği hiçbirşey güvenli değildir. İnternete bağlandığımız saniye itibariyle takipteyiz. Büyük biradere selam olsun. Dipçe : Eksilemek yerine fikirlerinizi belirtip yapıcı olabilirdiniz arkadaşlar. Tabi metroda giderken insanların yüzüne bakmamak için donanımhabere giriyor ve tek buton ile fikrinizi belirtebiliyorsanız orası ayrı. Aslında tuhaf olan şey düşüncenin butonlara sığdırılabiliyor olması değil mi :)

Sırf dipçe'den ötürü eksi verip yazmak istedi canım.
Öncelikle internette takip edilmek maalesef gayet doğal bir durum. Eğer takip edilmesini istemediğin durum varsa buna yönelik önlemini alacaksın ya da internet kullanmayacaksın yapacağın şey için. Kolaysa kendine ait bir ağ ortamı yarat global ölçekte. Birinin verdiği bir hizmeti kullanıyorsan da o veren kişiye maalesef bağlı olursun. Telefon da aynı başka şeyler de aynı durumda. O nedenle şu takip meselesini aşmak gerekiyor. Bu yüzden de eksi verip yazma gereği duyuyorum.
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BekirTemel 3 yıl
Çin malı İBM yakındır.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
IBM gibi bir DEV kaynak kodlarını gösterecek kadar
ticari kayıp-mı yaşıyor diye bir soru sormak lazım aslında
sonuç olarak karşınızda bir Çin var ve çin istersen her şeyi yeniden yapabilecek
kadar mühendis ve insan gücüne sahip yani her şeyi isterse -0- dan tekrar yaza bilir ! ama işte küresel pazarda ortak bir oyun ve ortak oyunun kurallarına göre oyun oynanıyor !
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Rubisco 3 yıl
IBM aynı zamanda trusted foundry :// iş başka aşk başka durumu :// yada aynı anda 2 işi ve 2 aşkı idare edebilrim durumu ://
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cinobilly 3 yıl
kaynak kodu derken ?

x86 larin kod haznesi ayni diye biliyordum
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tricore 3 yıl
yakında "aybiem" diye yazılım firması çıkacak desenize...
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kadirirdem 3 yıl
Dikkat edinde satmasin Çinliler
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umut_baris 3 yıl
Demek ki IBM biraz olsun güvenilir :D

Asıl daha tehlikeli olan elma ve pencere gibi kapalı kutularda.

Açık kutular da tehlikeli bence.

Hükumetlerin itiraz etmediği hiçbirşey güvenli değildir. İnternete bağlandığımız saniye itibariyle takipteyiz.

Büyük biradere selam olsun.

Dipçe : Eksilemek yerine fikirlerinizi belirtip yapıcı olabilirdiniz arkadaşlar. Tabi metroda giderken insanların yüzüne bakmamak için donanımhabere giriyor ve tek buton ile fikrinizi belirtebiliyorsanız orası ayrı. Aslında tuhaf olan şey düşüncenin butonlara sığdırılabiliyor olması değil mi :)
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ForeverAlonee 3 yıl
O kodları satar çinliler :)
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