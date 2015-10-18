IBM, kaynak kodlarının Çin hükümeti tarafından incelenmesini kabul etti

ABD cephesine her zaman potansiyel bir tehdit gözüyle bakan Çin, ABD kaynaklı yazılım ve donanım firmalarına katı tedbirler uygulamaktan çekinmiyor. Örneğin Apple, Çin'deki kullanıcıların verileri sakladığı iCloud sunucularını Çin'e taşımıştı. Veya siber ajanlık kuşkusuyla Facebook ve Google hizmetler Çin'de yasaklı.





Çin'de iş yapabilmek adına ABD'li firmaların bu ağır tedbirlere boyun eğmeleri gerekiyor. Gelen bilgilere göre Çin'de payını büyütmek isteyen IBM, hükümetin bazı ürünlerindeki kaynak kodlarını inceleme taleplerini kabul etti.





Çin, arka kapı ihtimali nedeniyle genelde ABD'li firmalardan ürünlerin kaynak kodlarını inceleme izni istiyor ancak pek çok firma Obama yönetiminin de desteğiyle bu taleplere karşı çıkıyor. Zira kodlara erişen Çin hükümetinin daha sonra bu verileri kendi kontrolündeki firmalara sızdırmasının önünde bir engel yok ve bu da verilen emeğin boşa gitmesi demek.





IBM'in kaynak kodlarının incelenmesi talebine olumlu yanıt veren ilk ABD firması olduğu belirtiliyor. Firma gizli bir odada kaynak kodlarını Çinli görevlilere açacak ve böylece herhangi bir kopyalama vakasının da önüne geçmiş olacak. Yine de bunun bir garantisi yok.

http://www.theverge.com/2015/10/16/9550315/ibm-source-code-review-chinese-government