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IBM liderliğindeki ortaklık 7nm fabrikasyon sürecini denemeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM liderliğindeki ortaklık 7nm fabrikasyon sürecini denemeye başladı

Yarı iletken dünyasında fabrikasyon süreçlerini mümkün olan en ileri seviyeye taşımak için büyük çaba gösteriliyor. Daha az yer kaplayan, daha fazla performans sunan ve daha az enerji tüketen yongalar için kapıyı aralayan üretim süreçlerinde 7nm seviyesine ulaşıldı.

IBM'in liderliğinde TSMC, GlobalFoundries ve Samsung gibi döküm ortaklarının üzerinde çalıştığı programda, dünyanın ilk çalışır haldeki 7nm sürecine sahip yongası elde edildi. 

Yeni yonga saf silikon yerine silikon-germanyum karışımı kullanan yapraklardan elde edilmiş ve teorik olarak 20 milyar transistör barındıran mikro işlemcilere kapı açılmış. Bu rakam günümüzdeki işlemcilerin neredeyse 4 katı. Karşılaştırmak gerekirse bir DNA dizisinin çapı 2.5nm civarında. 

Bir dönem yarı iletken dünyasının 20nm seviyesinden öteye geçemeyeceği ve iki yılda bir transistör sayısının ikiye katlanmasını ifade eden Moore Yasası'nın da rafa kalkacağı söyleniyordu. Ancak bugün gelinen noktada IBM ve ortakları umutları canlandırmış gibi görünüyor.

10nm sürecinin altına inebilmek için uzmanlar standart silikon maddesinin yerine farklı bir karışım kullanılması gerektiğini belirtiyordu. Görünen o ki IBM yeni çözümü ile bu sorunu da aşmış durumda. 

Gelecek yıl sonlarında TSMC, Intel, Samsung gibi firmaların 10nm litografisi ile üretime başlayacağı biliniyor. 2017 yılında ise 7nm sürecine geçişin başlaması öngörülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/IBM-shows-first-working-7nm-chips_id71344 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 4 yıl
bu tür haberleri görünce hep amd den bir atak bekleyen tek kişi ben miyim?
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WHITE_Wolf 4 yıl en beğenilen
7nm ve altı üretim için silikon tamamen kullanımdan kalkacak Metal alaşımlar ve veya karbon,grafen ile üretilimesi düşünülüyor Hatta karbon nanotüp kullanımıda seçenekler arasında ilerdeki yonga üretimlerinde 3d dizilim konusunda daha esnek olacağı için
7nm ve altı üretim için silikon tamamen kullanımdan kalkacak Metal alaşımlar ve veya karbon,grafen ile üretilimesi düşünülüyor Hatta karbon nanotüp kullanımıda ...
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Mianfei 4 yıl
Sonra kız demiş ne kadar bilim adamı yorumcular ve hepsini kuma yapmış
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tIrTIL 4 yıl
Aynen 20nm hikayesini bende hatirliyorum, bunun altina inmenin imkansiz olacagi ile ilgili makaleler okumustum, silikonun molekül yapisi buna izin vermiyor deniyordu
7nm gercekten inanilmaz bir rakam, bu tasarima sahip bir chip nekadar dayanikli olabilir merak ediyorum
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OverClocK1ng 4 yıl
Ben de çok eskilerden hatırlıyorum ve 20nm değil 9 nm den aşağı düşemeyeceği, mevcut silikonun buna izin vermediği ve bu yüzden farklı bir şey bulamazlarsa tıkanacağı söyleniyordu.
Haberde de "Yeni yonga saf silikon yerine silikon-germanyum karışımı kullanan yapraklardan elde edilmiş"
şeklinden okuyunca, 7 nm için gerekenin yapılıp , sorunun giderildiği anlaşılıyor zaten.
20 nm diye element uydurmayın. Öyle bir bilgi yoktu. 9 olduğunu net hatırlıyorum.
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redoracle 4 yıl
Ş u grafen,silicene kullanan ışık hızında işlemcileri çıkarsalarda,intel millete 2 çekirdek işlemcileri fahiş fiyattan satamasa.
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DH Misafiri 4 yıl
Teknoloji çok yavaş ilerliyor . Hala pikometre duvarını aşamadık, ve foton kullanan bir cpu bile ortalarda görünmüyor.
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mehmetoguzderin 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Teknoloji çok yavaş ilerliyor . Hala pikometre duvarını aşamadık, ve foton kullanan bir cpu bile ortalarda görünmüyor.

Fizik ağırlıklı bilim adamı ol süper planını yap yatırımcı bulursun zaten o kadar basitse.
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BekirTemel 4 yıl
Kısa süre önce Samsungdan 8 nm ye geçmesini beklediğimi belirtmiştim,IBM işi daha da ileri getirdi vallahi bu teknolojiye yetişmek imkansız gibi.
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Virinom 4 yıl
bafbaf
Resim 1994 yılında çekilmiş heralde

İlginçtir ki bu haberi veren yerli yabancı tüm teknoloji sitelerinde aynı görsel kullanılmış.
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bafbaf 4 yıl
Resim 1994 yılında çekilmiş heralde
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WHITE_Wolf 4 yıl en beğenilen
7nm ve altı üretim için silikon tamamen kullanımdan kalkacak Metal alaşımlar ve veya karbon,grafen ile üretilimesi düşünülüyor Hatta karbon nanotüp kullanımıda seçenekler arasında ilerdeki yonga üretimlerinde 3d dizilim konusunda daha esnek olacağı için
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canguler917 4 yıl
bu tür haberleri görünce hep amd den bir atak bekleyen tek kişi ben miyim?
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