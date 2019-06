IBM, önümüzdeki 5 yılda gerçekleşebilecek 5 teknolojik yenilik tahminini yayınladı

Teknoloji dünyasına önemli katkıları olan ve tarihe adını yazdırmayı başaran IBM, her yıl önümüzdeki 5 yıla damga vuracak 5 önemli teknoloji ilgili tahminler yapıyor. Firma bu yıl ki tahminlerini de yayınladı.





Tahminlerin ilki öğrenen sınıflar üzerine. Gelecek 5 yıl içinde akıllı sınıflar eğiticilere öğrencileri hakkında bilgiler öğrenebilecekleri araçlar sunacak ve her seviyede öğrenciye yönelik hazırlanmış müfredatlar sağlayacak.





Öğrenciler ile ilgili devamlılık, test sonuçları gibi veriler bulut ortamlarında tutuluyor ve detaylı analizler yapılabiliyor. Böylece öğretmenlerin hangi öğrencinin problemli olduğu veya desteğe ihtiyacı olduğu konusunda karar vermesi kolaylaşıyor.





İkinci tahmin ise yerel mağazaların çevrimiçi ticaret sitelerini geride bırakacağı yönünde. Bugün e-ticaret siteleri 1 trilyon dolar gibi devasa cirolara sahip ve pek çok mağazanın rekabete dayanamayarak faaliyetlerine son vermesine sebep oluyor. Ancak önümüzdeki 5 yılda farklı çözümlerle yerel işletmeler daha çok müşteri kazanmaya başlayacak. Foursquare gibi platformlarda kupon hediyeleri, yakınlık sensörleri kullanarak ziyaretçilere anlık indirim bildirimleri gibi bunlar arasında sayılabilir.





Üçüncü tahmin ise DNA tabanlı kanser mücadelesi. 2030 yılında global kanse vakalarının yüzde 75 oranında artacağı öngörülüyor. Önümüzdeki 5 yılda doktorlar DNA tabanlı olarak hastalarını izleyebilecek, bir tümörün hastayı nasıl etkilediğini anlayabilecek ve hastaya kişisel bir kanserle mücadele tedavisi sunabilecek.





Dördüncü tahmin kişisel çevrimiçi koruma konusunda. Gelişen teknoloji sayesinde dijital korumalar kullanıcıların davranışları ve önem verdikleri nesneleri analiz ederek farklı cihazlardaki kimliklerini onaylayacak ve dolandırıcılık gibi olaylara neden olacak ihmallerin önüne geçmeye çalışacak.





Beşinci tahmin ise insanları anlayabilen şehirler. 2050 yılında her on kişiden yedisinin şehirlerde yaşayacağı ve şehirlerin çok kalabalık bir hale geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yaşayanların ihtiyaçlarını öğrenerek bu ihityaçlara göre düzenlemeler yapabilen akıllı şehirler öngörülüyor. Vatandaşlar mobil cihazlar ve sosyal ağlar yoluyla anında yöneticiler ile irtibat kurabiliyor ve daha yaşanabilir bir şehir için karşılaştıkları her türlü sıkıntıyı rapo ediyor. Şehir yönetimleri de bu sayede daha tepkisel hale geliyor.





IBM'in bu tahminleri bizzat firma olarak içinde yer aldığı projelerden kaynaklanıyor. Örneğin firma Brezilya'da vatandaşların sürekli olarak yerel otoritelere problemleri aktarabildikleri bir yazılım geliştirdiği ve pilot bölgelerde kullanıma sunuldu. Firma farklı projelerle teknolojiye katkı yapmayı sürdüreceğini belirtiyor.

http://venturebeat.com/2013/12/16/ibm-reveals-its-top-five-predictions-for-the-next-five-years/view-all/