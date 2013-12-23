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IBM, önümüzdeki 5 yılda gerçekleşebilecek 5 teknolojik yenilik tahminini yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM, önümüzdeki 5 yılda gerçekleşebilecek 5 teknolojik yenilik tahminini yayınladı

Teknoloji dünyasına önemli katkıları olan ve tarihe adını yazdırmayı başaran IBM, her yıl önümüzdeki 5 yıla damga vuracak 5 önemli teknoloji ilgili tahminler yapıyor. Firma bu yıl ki tahminlerini de yayınladı. 

Tahminlerin ilki öğrenen sınıflar üzerine. Gelecek 5 yıl içinde akıllı sınıflar eğiticilere öğrencileri hakkında bilgiler öğrenebilecekleri araçlar sunacak ve her seviyede öğrenciye yönelik hazırlanmış müfredatlar sağlayacak.

Öğrenciler ile ilgili devamlılık, test sonuçları gibi veriler bulut ortamlarında tutuluyor ve detaylı analizler yapılabiliyor. Böylece öğretmenlerin hangi öğrencinin problemli olduğu veya desteğe ihtiyacı olduğu konusunda karar vermesi kolaylaşıyor.

İkinci tahmin ise yerel mağazaların çevrimiçi ticaret sitelerini geride bırakacağı yönünde. Bugün e-ticaret siteleri 1 trilyon dolar gibi devasa cirolara sahip ve pek çok mağazanın rekabete dayanamayarak faaliyetlerine son vermesine sebep oluyor. Ancak önümüzdeki 5 yılda farklı çözümlerle yerel işletmeler daha çok müşteri kazanmaya başlayacak. Foursquare gibi platformlarda kupon hediyeleri, yakınlık sensörleri kullanarak ziyaretçilere anlık indirim bildirimleri gibi bunlar arasında sayılabilir.

Üçüncü tahmin ise DNA tabanlı kanser mücadelesi. 2030 yılında global kanse vakalarının yüzde 75 oranında artacağı öngörülüyor. Önümüzdeki 5 yılda doktorlar DNA tabanlı olarak hastalarını izleyebilecek, bir tümörün hastayı nasıl etkilediğini anlayabilecek ve hastaya kişisel bir kanserle mücadele tedavisi sunabilecek. 

Dördüncü tahmin kişisel çevrimiçi koruma konusunda. Gelişen teknoloji sayesinde dijital korumalar kullanıcıların davranışları ve önem verdikleri nesneleri analiz ederek farklı cihazlardaki kimliklerini onaylayacak ve dolandırıcılık gibi olaylara neden olacak ihmallerin önüne geçmeye çalışacak. 

Beşinci tahmin ise insanları anlayabilen şehirler. 2050 yılında her on kişiden yedisinin şehirlerde yaşayacağı ve şehirlerin çok kalabalık bir hale geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle yaşayanların ihtiyaçlarını öğrenerek bu ihityaçlara göre düzenlemeler yapabilen akıllı şehirler öngörülüyor. Vatandaşlar mobil cihazlar ve sosyal ağlar yoluyla anında yöneticiler ile irtibat kurabiliyor ve daha yaşanabilir bir şehir için karşılaştıkları her türlü sıkıntıyı rapo ediyor. Şehir yönetimleri de bu sayede daha tepkisel hale geliyor.

IBM'in bu tahminleri bizzat firma olarak içinde yer aldığı projelerden kaynaklanıyor. Örneğin firma Brezilya'da vatandaşların sürekli olarak yerel otoritelere problemleri aktarabildikleri bir yazılım geliştirdiği ve pilot bölgelerde kullanıma sunuldu. Firma farklı projelerle teknolojiye katkı yapmayı sürdüreceğini belirtiyor. 

http://venturebeat.com/2013/12/16/ibm-reveals-its-top-five-predictions-for-the-next-five-years/view-all/ Yorum Yaz
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sertacarslan 5 yıl en beğenilen
Bunlar zamanında kişisel bilgisayar fikri tutmaz tahmini de yapmışlardı.
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Mr.Pacino 5 yıl
Iclerinden 1-2 tanesi biraz uzun zaman alacak gibi gorunse de hepsi gerceklesecek seyler , 5yil sonra tum dunyada 15yil sonra Turkiyede
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Bradley Cooper 5 yıl
haberde apple ın yeniliği ile ilgili birşey görücem diye korktum ama yokmuş

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DH Misafiri 5 yıl
Ibm pc yi apple ın kapalı ve pahalı sisteminden kurtarıp bugün herkesin ulaşabileceği hale getirmiştir.Ibm in pc tutmaz diye bir açıklaması yok bildiğim kadarıyla bu yazdığım olay 90 ların başında gerçekleşti.
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mteke 5 yıl
İyi de PC'nin mucidi IBM zaten
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ardarda45 5 yıl
kupon çok sürpriz olmuş fazla basmamıştır umarım
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Gerginix 5 yıl
Şehrin insanını, sınıfın öğrenciyi, mağazanın müşteriyi tanıması için sanıyorum hepimizin sol kalçasına çiplerin takılmış olması lazım.
Bunların tahmin ettiği şey mağaza - sınıf - şehir üzerine değil. Bunlar gizliden gizliden, hepiniz çipleneceksiniz falan diyor.
Bİr nesnenin beni tanıyabilmesi için ona yapay zeka hadi olmadı bir işletim sistemi yükelemen lazım ki, işletim sistemi eti değil, içinde profilimin kaydedildiği, silikon - karbon ve bakır bileşimi bir nesneye ihtiyaç var.
Önümüzdek yıllarda tahmin ettiğimiz 5 teknolojik zımbırtı yerine 1 teknolojik rezillik deseler yeriymiş...
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Rubisco 5 yıl
blog.ted.com/...
Cloud olayı hikaye faln değil, doğru şartlarda insanları doğru hedeflere yönlendirme konusunda başarılı olabilir.
Memlekette kanser hastası sayısı 1.5 milyona doğru giderken(nüfusun %2'si) DNA tabanlı çözümlere, hedefe yönelik tedavilere keşke bi an evvel yaygın olabilse gözüyle bakmak lazım.
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Bradley Cooper 5 yıl
haberde apple ın yeniliği ile ilgili birşey görücem diye korktum ama yokmuş

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Balawitz 5 yıl
" Öğrenciler ile ilgili devamlılık, test sonuçları gibi
veriler bulut ortamlarında tutuluyor ve detaylı
analizler yapılabiliyor. "

Tahmin falan degil bulut olayini mucize gibi gostererek insanlarin kullanmasini saglamak ve daha cok insanin bilgisine erisebilmek icin yapilan bir hareket
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tekici 5 yıl
ıbm sanki kendi geliştirdiği ve geliştireceği teknoloji pazarlamaya çalışıyor tipik abd şirketi mantığı ban
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sertacarslan 5 yıl en beğenilen
Bunlar zamanında kişisel bilgisayar fikri tutmaz tahmini de yapmışlardı.
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Lord Melkor 5 yıl
Ne güzel şeyler işte
Teknoloji bu yönde ilerlesin
Saçma sapan çekirdek yarışlarıyla geçmesin
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Thomassee 5 yıl
Yerel mağazalar tahmini saçma.
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Mr.Pacino 5 yıl
Iclerinden 1-2 tanesi biraz uzun zaman alacak gibi gorunse de hepsi gerceklesecek seyler , 5yil sonra tum dunyada 15yil sonra Turkiyede
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