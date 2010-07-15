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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iBuyPower, 3D destekli notebook ve GeForce GTX 460'lı masaüstü bilgisayarını tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan iBuyPower, GeForce GTX 460'a yer verdiği yeni masaüstü sistemini ve 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Paladin E370 adını taşıyan masaüstü sisteminde, GeForce GTX 460'la birlikte dört çekirdekli Core i5 750 işlemcisine, 4GB bellek kapasitesine ve 500GB depolama birimine yer veren iBuyPower, optik sürücü olaraksa 24x hızında kayıt yapabilen optik sürücüye yer veren iBuyPower, baz konfigürasyon için 834$ isterken, Core i7 930 işlemcili ve 6GB bellek kapasitesine sahip olan üst model ise 1849$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.

iBuyPower'ın Battalion 101 isimli yeni dizüstü bilgisayarı ise 3D desteği ile ön palana çıkıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç boyutunda ekrana sahip sistem, 8GB'a kadar bellek, 750GB'a kadar sabit disk veya 512GB'a kadar SSD gibi donanım seçeneklerini beraberinde getiriyor. Optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray ile alınabilen dizüstü bilgisayara, 3DVision kiti kapsamında 3D yazılım ve 3D gözlük seti eşlik ediyor. Daha gerçekçi oyun deneyimi sunmak için hazırlanan Battalion 101 isimli dizüstü bilgisayar, yurt dışında 1659$ seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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vidoko 9 yıl
bu ekrankartı varken daha fazla ısınacak makinalar ooo ff
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mehmetgirgin 9 yıl
bu marke türkiyede satılıyo mu 800 dolarlık notebook iyi bence en azından casperlardan daha iyidir
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