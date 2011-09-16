Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iBuyPower dünyanın en hızlı AMD FX-8150 Bulldozer sistemini hazırladı

7 yıl
21,7b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ünlü hız aşırtma profesyonellerinden oluşan Team AMD FX geçtiğimiz günlerde henüz piyasaya sunulmamış olan 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisinin çalışma hızını 8429MHz'e çıkartarak hem yeni bir dünya rekoruna imza atmış hem de AMD'yi Guiness Rekorlar Kitabı'na sokmayı başarmıştı. Ülkemizde pek tanınmasa da oyunculara özel yüksek performanslı sistemler üreten iBuyPower firması da bu gelişmeden yola çıkarak dünyanın en hızlı AMD FX-8150 sistemini hazırladı. 
Soğutma sistemi haricinde AMD'nin dünya rekoru kırdığı hız aşırtma sistemi ile aynı donanım özelliklerine sahip olan bilgisayara standart olarak 3.6GHz'de çalışan ancak Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi güç verirken anakart olarak Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula modeline yer verildiğini, bellek tercihinin ise Corsair'in Dominator GT kitinden yana yapıldığını söyleyebiliriz.
iBuyPower yeni oyuncu sistemini kısa süre içerisinde satışa sunmayı planlıyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
kesin tümleşiktir ekran kartı, bayılıyolar tümleşik ekran kartına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i52500K 7 yıl
Bu İBuy Power nevar türkiyeyede gelse. Çok ucuza satıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanat Günesi 7 yıl
Bunun haber değeri tartışılır bendede olsa 20 bin lira bende toplarım aynı sistemi :) 20 bin bile etmez o sistem kasanın rengi çok cırtlak ayrıca özellikleriayrıntılı yazsaymışsınız keşke ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 7 yıl
ne diyelim hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iskambildestesi 7 yıl
lyldz
ekran karti ne olur acaba?

ülkemize gelirse bariz belli bir şekilde elbetteki 2gb gt520 yada 2gb amd 6450 koyulurduda. orda elbetteki ikili yada çoklu crossfire 6950 yada daha üst modeller takılır elbetteki. ama dediğim gibi ülkemize adı çıkan marka tarafından elbetteki gt520 (amd ye nvidia ekran kartı takmak????) yada 6450 takılı bir şekilde piyasaya sürülür. adıda doğal olarak 8 çekirdekli 2gb ekran kartlı oyun canavarı veya katili olarak adlandırılır. ve yok satar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyldz 7 yıl
ekran karti ne olur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
Dünyanın en iyi masaüstü sistemi yerine en hızlı amd fx-8150 sistemi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxbat 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

Dünyanın en iyi masaüstü sistemi yerine en hızlı amd fx-8150 sistemi?


Çünkü adam bilgisayarı 6970 cf diye satarken başkası gtx590 quad sli yapıp satar ve iddiası boşa çıkar.
Kimse dünyanın en iyi masaüstü sistemi iddiasında kolay kolay bulunamaz. Kafayı yemiş bir donanım ustası o firmayı 2 günde madara eder
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21743 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, dünya rekoru ve
5 etiket daha hız aşırtma sistem rekor fx amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus WL-330N3G router video inceleme 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -13- 7 yıl HTC'nin 10.1-inç büyüklüğündeki ilk tableti Jetstream'i inceledik 7 yıl Sony Ericsson'un oyun telefonu Xperia Play'i inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim