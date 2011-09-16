iBuyPower dünyanın en hızlı AMD FX-8150 Bulldozer sistemini hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ünlü hız aşırtma profesyonellerinden oluşan Team AMD FX geçtiğimiz günlerde henüz piyasaya sunulmamış olan 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisinin çalışma hızını 8429MHz'e çıkartarak hem yeni bir dünya rekoruna imza atmış hem de AMD'yi Guiness Rekorlar Kitabı'na sokmayı başarmıştı. Ülkemizde pek tanınmasa da oyunculara özel yüksek performanslı sistemler üreten iBuyPower firması da bu gelişmeden yola çıkarak dünyanın en hızlı AMD FX-8150 sistemini hazırladı.
Soğutma sistemi haricinde AMD'nin dünya rekoru kırdığı hız aşırtma sistemi ile aynı donanım özelliklerine sahip olan bilgisayara standart olarak 3.6GHz'de çalışan ancak Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi güç verirken anakart olarak Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula modeline yer verildiğini, bellek tercihinin ise Corsair'in Dominator GT kitinden yana yapıldığını söyleyebiliriz.
iBuyPower yeni oyuncu sistemini kısa süre içerisinde satışa sunmayı planlıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ülkemize gelirse bariz belli bir şekilde elbetteki 2gb gt520 yada 2gb amd 6450 koyulurduda. orda elbetteki ikili yada çoklu crossfire 6950 yada daha üst modeller takılır elbetteki. ama dediğim gibi ülkemize adı çıkan marka tarafından elbetteki gt520 (amd ye nvidia ekran kartı takmak????) yada 6450 takılı bir şekilde piyasaya sürülür. adıda doğal olarak 8 çekirdekli 2gb ekran kartlı oyun canavarı veya katili olarak adlandırılır. ve yok satar.
Çünkü adam bilgisayarı 6970 cf diye satarken başkası gtx590 quad sli yapıp satar ve iddiası boşa çıkar.
Kimse dünyanın en iyi masaüstü sistemi iddiasında kolay kolay bulunamaz. Kafayı yemiş bir donanım ustası o firmayı 2 günde madara eder