iBuyPower dünyanın en hızlı AMD FX-8150 Bulldozer sistemini hazırladı

Ünlü hız aşırtma profesyonellerinden oluşan Team AMD FX geçtiğimiz günlerde henüz piyasaya sunulmamış olan 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisinin çalışma hızını 8429MHz'e çıkartarak hem yeni bir dünya rekoruna imza atmış hem de AMD'yi Guiness Rekorlar Kitabı'na sokmayı başarmıştı. Ülkemizde pek tanınmasa da oyunculara özel yüksek performanslı sistemler üreten iBuyPower firması da bu gelişmeden yola çıkarak dünyanın en hızlı AMD FX-8150 sistemini hazırladı.

Soğutma sistemi haricinde AMD'nin dünya rekoru kırdığı hız aşırtma sistemi ile aynı donanım özelliklerine sahip olan bilgisayara standart olarak 3.6GHz'de çalışan ancak Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi güç verirken anakart olarak Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula modeline yer verildiğini, bellek tercihinin ise Corsair'in Dominator GT kitinden yana yapıldığını söyleyebiliriz.

iBuyPower yeni oyuncu sistemini kısa süre içerisinde satışa sunmayı planlıyor.