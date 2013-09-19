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iCloud Denetim Masası 3.0 yayınlandı: Firefox, Chrome, Outlook 2013 desteği iCloud'da

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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iCloud Denetim Masası 3.0 yayınlandı: Firefox, Chrome, Outlook 2013 desteği iCloud'da

iOS ile Windows platformunu bir araya getirerek kullanıcılara bulut teknolojisinden faydalanmalarının yolunu açan iCloud Control Panel'in 3.0 numaralı yeni sürümü yayınlandı. iOS 7'den sonra gelen yeni güncelleme, iCloud'a önemli özellikler getiriyor.

iCloud Denetim Masası'nın en dikkat çeken yeni özelliği Safari dışında Firefox ve Chrome'a da destek veriyor oluşu. Kullanıcılar iCloud Denetim Masası'nın son güncellemesini yaptıktan sonra Windows üzerindeki Chrome ya da Firefox'daki yer işaretlerine iCloud yüklü olan tüm cihazlarından da ulaşabilecekler.

Chrome ve Firefox desteğinin yanı sıra Fotoğraf Paylaşımı'nda 720p çözünürlüğünde videoların paylaşılan yayınlara eklenmesi ve mail tarafında Outlook 2013 desteğine sahip olan iCloud Denetim Masası 3.0 için Apple'ın resmi açıklaması açıklaması şöyle:

Bu güncelleme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeni özellikleri ve hata düzeltmelerini içerir:

  • iCloud Fotoğraf Paylaşma
    • Arkadaşlarınız, paylaşılan yayınlarınıza kendi fotoğraflarını, videolarını ve yorumlarını gönderebilir
    • Etkinlik Görüntüsü, tüm paylaşılan yayınlarınızdaki en son güncellemeleri tek bir yerde görmenizi sağlar
    • Paylaşılan yayınlara 720p(HD) çözünürlüğüne ve 5 dakika uzunluğuna varan videolar ekleyin
  • iCloud Yer İşaretleri
    • Windows üzerinde Firefox 22 veya daha yenisiyle eşzamanlama desteği
    • Windows üzerinde Google Chrome 28 veya daha yenisiyle eşzamanlama desteği
  • Mail, Kişiler, Takvimler ve Görevler
    • Outlook 2013 desteği
    • Outlook 2007 veya daha yenisinde görev listelerini diğer iCloud kullanıcılarıyla paylaşın

Windows için iCloud Denetim Masası 3.0; Microsoft Windows 7 veya 8 sürümünü, Outlook 2007 veya daha yenisini ya da iCloud.com'u (Mail, Kişiler, Takvimler için) ve Internet Explorer 9 veya daha yenisini, Firefox 22 veya daha yenisini ya da Google Chrome 28 veya daha yenisini (Yer İşaretleri için) gerektirir. iCloud sistem gereksinimlerine bakın.

iCloud Denetim Masası 3.0'ı Software Update bölümünden ya da buradan ulaşabileceğiniz destek sayfasından bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


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Recharged 5 yıl
Gayet güzel,gayet başarılı bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
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kesbi 5 yıl
Ben de diyorum ios 7 kurunca firefoxtaki tüm yer imlerim nasıl olduda safariye geldi. :-)
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Furkan* 5 yıl
mac os için ?
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