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iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti

Safari’nin bir hatadan dolayı tüm geçmiş verilerini kaydettiği ortaya çıktı. Aylarca veri depolayarak kullanıcı gizliliğine zarar veren hata, fark edilmesinin ardından düzeltildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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15
Güvenlik
Emre Karakullukçu
Yazar
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iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti
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iOS işletim sistemi için yazılımlar geliştiren Elcomsoft, Apple'ın internet tarayıcısı Safari'nin tarayıcı geçmişinin kaydedildiğini ortaya çıkardı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre iCloud'a kaydedilen tarayıcı geçmişi verileri, iCloud'da bulunan bir hatadan dolayı gizli bir şekilde kaydediliyordu. Hata, kullanıcıların silmiş olduğu geçmiş verilerinin bile kayıtlı olarak kalmasına neden oluyordu.

Elcomsoft’un CEO’su olan Vladimir Katalov, yaptığı açıklamada silinmiş olan tarayıcı geçmişi verilerini getirebildiklerini söyledi. Katalov, hatayı kullanarak bir seneden daha eskiye ait olan tarayıcı geçmişi verilerine erişebildiklerini dile getirdi.

Elcomsoft; Apple’ın, iCloud üzerinden gerçekleştirilen tarayıcı senkronizasyonlarında kullanılması adına 3-4 aylık verileri sakladığını, ancak geçmişin silinmesi durumunda bu verilerin de silinmesi gerektiğini söyledi. Forbes ile röportaj yapan Elcomsoft yetkilileri, hatadan yola çıkarak geliştirdikleri “Phone Breaker” isimli yazılım ile Forbes’in, 2015 senesinin Kasım ayındaki tarayıcı geçmişi verilerine ulaştı.

Apple hatayı düzeltti

Forbes ile yaptıkları röportajın ardından Elcomsoft yetkilileri, Apple’ın yeni bir güncelleme yayınladığını ve hatayı düzelttiğini açıkladılar. Yeni güncelleme, iki haftadan daha eski olan tarama geçmişi verilerinin otomatik olarak silinmesini sağlıyor.

Bundan yalnızca birkaç ay önce, Apple’ın adı bir başka “geçmiş kaydetme” olayına daha karışmıştı. Rusya merkezli bir yazılım şirketi tarafından ortaya çıkarılan olayda iCloud’un, iPhone’da yapılan tüm telefon görüşmelerini ve WhatsApp, Telegram gibi üçüncü parti yazılım konuşmalarını kaydettiği ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "iPhone'un tüm arama geçmişini gizlice kaydettiği iddia ediliyor"


https://www.macrumors.com/2017/02/09/icloud-storing-deleted-safari-browser-history/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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sadrag 2 yıl en beğenilen
"Hatadan dolayı gizli bir şekilde.."
Çok iyi ya..
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veteriner69 2 yıl
Cevap: Kadir İnanır. :)))
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bafbaf 2 yıl
40 yıllık yalancıyım böyle yalan görmedim diye bir laf geldi aklıma.
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recep.ali 2 yıl
Millet uyanana kadar hata idi, millet uyandı ya yakında başka bir şekilde hata olur tüm verileri farklı yolla depolar. Adamlar en büyük veri üssünü boşuna mı kurmuşlar. Verilerimizi depoluyorlar ve üstelik 5 krş almıyorlar. Çok hayırseverler. WhatsUp, Facebook bizden para talep ediyor mu? Etmiyor ama yaptıkları hayırseverlikle dünyanın en zenginleri oluyorlar. Bizde yedik. Adamlar bir tuşa bası kaç kişi kola içiyor diye analiz bile edip istedikleri firmaya sunum yapıyorlar...
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SEO-Uzmanı 2 yıl

her şey sadece bi tesadüf !
tabi canım :)


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alemburda34 2 yıl
Ortaya cikmasa kayit etmeye devam artik yine kaydederler ancak bir baska kisinin verilere ulasmasini engellerler.
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Holy Templar 2 yıl
Ekrem yorumu goremedim konuda.
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mcrew 2 yıl
benim gibi sıradan vatandaşlar için bir önem arzetmiyor
iphone um yok ama olsa da safari geçmişimi kaydetse ne yapacak
ikincisi apple hatayı düzeltti, yani bundan sonra kayıt etmeyecek mi valla whatsapp taki ayrı yazmadığın dahi anlamındaki de ekine kadar kaydediyor herşeyimizi apple ve google.
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QuexSeeL 2 yıl
Hatadan dolayı gizlice kaydetmiş = Kuzenim yazmış = Sahaya davetiye vermek için girdim. 100 kişiye sorduk hepsi bize yalan söyledi biz de programı iptal ettik. Şimdi Ana Yalan bültenine bağlanıyoruz. Yalanlar Yalanlar Yalanlar...
İşin geyiğini bırakırsak bu gizli bilgi toplama olaylarına niye hala şaşıran oluyor anlamıyorum?!
Size bir sır vereyim hepsi topluyor, kaydediyor olay bunların olayının ne zaman patlayacağına kalıyor sadece, patlayana kadar hepsi güvenli zaten! En güvenlisi benim, ben bile bilmiyorum içeriği diyenler en iyi toplamayı da bunlar yapıyor. Ben*(*Devlet kurumu, Hack grubu, örgüt vs) böyle gizli kapaklı iş çevirmeye kalkanları ister gizli olarak porno izlemeye çalışsın ister gizli olarak silah almaya filan çalışsın bunların hepsini bir yere toplamak istesem gel vatandaş en güvenli en temiz hizmet bende diye pompalarım algıyı hakikaten de en güvenlisi en patlamayanı da ben olurum.
Kendi protokolünü kendi şifre sistemini kurmadan yaptığın her şey biliniyor hepsi bir yerlerde biliniyor olarak kayıt altında. Kendi şifreleme sistemin protokolün varsa da seni ne yazdığı anlaşılmayan potansiyel olarak kayıt altına alıp izliyorlar. Günümüzde aklı mantığı olan herkes eğer Polyanna değilse fark etmiştir zaten bu her şeyin kaydedildiği internet kanununu düzenini.
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oyuncu11790 2 yıl
Bence haberde gücün üstünlüğü net şekilde ortaya koyulmuş. Apple özelinde söylemiyorum diğer büyük şirketler içinde aynısı geçerli, arkadaş adamlar neredeyse aldığımız nefese kadar takip edebiliyor ve bir gün bu ortaya çıkarsa hatadan dolayı deseler işin içinden çıkıyorlar :)
Düşünün bu şirket sahiplerinin herhangi bir gizli bilgisine ulaşsanız ne olur ? Yer yerinden oynar :) Fakat siz hatadan dolayı böyle oldu deseniz yırtamazsınız.
Adamların gücü her şeyden üstün geliyor, hele oyuncaklarını kullanıyorsanız her şeye hakları var...
2 Yanıt Yanıtla +6
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TR_001 2 yıl oyuncu11790
oyuncu11790
Bence haberde gücün üstünlüğü net şekilde ortaya koyulmuş. Apple özelinde söylemiyorum diğer büyük şirketler içinde aynısı geçerli, arkadaş adamlar neredeyse aldığımız nefese kadar takip edebiliyor ve bir gün bu ortaya çıkarsa hatadan dolayı deseler işin içinden çıkıyorlar :)
Düşünün bu şirket sahiplerinin herhangi bir gizli bilgisine ulaşsanız ne olur ? Yer yerinden oynar :) Fakat siz hatadan dolayı böyle oldu deseniz yırtamazsınız.
Adamların gücü her şeyden üstün geliyor, hele oyuncaklarını kullanıyorsanız her şeye hakları var...

Mükemmel bir yorum ve gerçeğin tam yansıması.. düşüncenize sağlık.
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gcb1903 2 yıl oyuncu11790
oyuncu11790

Bence haberde gücün üstünlüğü net şekilde ortaya koyulmuş. Apple özelinde söylemiyorum diğer büyük şirketler içinde aynısı geçerli, arkadaş adamlar neredeyse aldığımız nefese kadar takip edebiliyor ve bir gün bu ortaya çıkarsa hatadan dolayı deseler işin içinden çıkıyorlar :)

Düşünün bu şirket sahiplerinin herhangi bir gizli bilgisine ulaşsanız ne olur ? Yer yerinden oynar :) Fakat siz hatadan dolayı böyle oldu deseniz yırtamazsınız.

Adamların gücü her şeyden üstün geliyor, hele oyuncaklarını kullanıyorsanız her şeye hakları var...

Adamların gücü falan yok. Bir insanı güçlü yapan köleleridir. Ona ne kadar bağlıysa köleleri o kadar güçlüdür. Bu şirket olur insan olur parti olur.

Benim arkama da ne yaparsam yapayım, afedersin açıp ağızlarına ....., karısını koynundan alsam yine bağlı kalıp destekleyecek 50 milyon insan ver. Ve bu insanlar bana her yıl yüz milyarlarca dolar kazandırsın. Yarın yasa çıkartırım evlenecek her kız önce benim olacak diye.

Bu kadar absürt ve uçuk örneklemem ( Cesur Yürek'ten gelsin ) olayın önemini anlatmak için. İnsanlar başka şirketlere, amblemlere, markalara, insanlara, partilere, derneklere, tarikatlara bu kadar bağlı ve bağımlı oldukça dübürümüze vibratör sokup öyle yaşatmadıklarına şükür edebiliriz.

Kahrolsun fanlar, biatçılar, bağımlılar.
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eulogy 2 yıl

Geçen, bir hatadan dolayı brezilyada bir bankanın 60 müşterisinin hesaplarından yanlışlıkla 140000 dolar araklamışım.
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bafbaf 2 yıl
Not : Geçen haftada dropboxdaki bir hata nedeniyle bütün verilerin gizlice kaydedildiği ortaya çıkmıştı.
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bafbaf 2 yıl
40 yıllık yalancıyım böyle yalan görmedim diye bir laf geldi aklıma.
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safari, icloud ve
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