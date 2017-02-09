iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti

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iOS işletim sistemi için yazılımlar geliştiren Elcomsoft, Apple'ın internet tarayıcısı Safari'nin tarayıcı geçmişinin kaydedildiğini ortaya çıkardı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre iCloud'a kaydedilen tarayıcı geçmişi verileri, iCloud'da bulunan bir hatadan dolayı gizli bir şekilde kaydediliyordu. Hata, kullanıcıların silmiş olduğu geçmiş verilerinin bile kayıtlı olarak kalmasına neden oluyordu.

Elcomsoft’un CEO’su olan Vladimir Katalov, yaptığı açıklamada silinmiş olan tarayıcı geçmişi verilerini getirebildiklerini söyledi. Katalov, hatayı kullanarak bir seneden daha eskiye ait olan tarayıcı geçmişi verilerine erişebildiklerini dile getirdi.

Elcomsoft; Apple’ın, iCloud üzerinden gerçekleştirilen tarayıcı senkronizasyonlarında kullanılması adına 3-4 aylık verileri sakladığını, ancak geçmişin silinmesi durumunda bu verilerin de silinmesi gerektiğini söyledi. Forbes ile röportaj yapan Elcomsoft yetkilileri, hatadan yola çıkarak geliştirdikleri “Phone Breaker” isimli yazılım ile Forbes’in, 2015 senesinin Kasım ayındaki tarayıcı geçmişi verilerine ulaştı.

Apple hatayı düzeltti

Forbes ile yaptıkları röportajın ardından Elcomsoft yetkilileri, Apple’ın yeni bir güncelleme yayınladığını ve hatayı düzelttiğini açıkladılar. Yeni güncelleme, iki haftadan daha eski olan tarama geçmişi verilerinin otomatik olarak silinmesini sağlıyor.

Bundan yalnızca birkaç ay önce, Apple’ın adı bir başka “geçmiş kaydetme” olayına daha karışmıştı. Rusya merkezli bir yazılım şirketi tarafından ortaya çıkarılan olayda iCloud’un, iPhone’da yapılan tüm telefon görüşmelerini ve WhatsApp, Telegram gibi üçüncü parti yazılım konuşmalarını kaydettiği ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "iPhone'un tüm arama geçmişini gizlice kaydettiği iddia ediliyor"

https://www.macrumors.com/2017/02/09/icloud-storing-deleted-safari-browser-history/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds