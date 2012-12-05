IDC: Android, mobil işletim sistemi pazarındaki liderliğini 2016'ya kadar sürdürecek

Daha önce birçok araştırma şirketinin analizleriyle karşımıza çıktığı mobil sektörü için yeni bir araştırmada IDC'den geldi.





IDC'ye göre, Android'in mobil işletim sistemlerindeki liderliği 2016'ya kadar sürdürürken, hali hazırda listenin ikinci sırasında yer alan iOS'in ise, yerini koruyacağı belirtiliyor. Akıllı telefon pazarındaki büyümeye rağmen, genel cep telefonu pazarındaki yavaşlamaya da dikkat çeken IDC, bu yıl içerisindeki 1.4'lük büyüme oranının son üç yıldaki en düşük oran olduğunu kaydetti. 2012'nin sonuna kadar cep telefonu sevkiyatının 1.7 milyara ulaşacağını belirten şirket, bu rakamın 2016'da 2.2 milyara ulaşacağını öngörüyor.





Pazardaki büyümenin yavaşlamasını ekonomik sıkıntılara bağlayan IDC analisti Kevin Restivo, Samsung Galaxy S III ve iPhone 5 gibi cihazlar sayesinde dördüncü çeyrekte olumlu yönde bir ivmelenmenin yaşandığını belirtti. Yine araştırmada Samsung'un Android pazarındaki liderliğini sürdüreceği belirtilirken, ilk beşte yer alan LG ve Sony'nin de bu pazarda azımsanmaması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, mobil işletim sistemi pazarına 2013'ün ilk aylarında adım atacak olan BlackBerry 10'un da 2016'ya kadar pazardaki varlığını sürdüreceği ifade edildi. Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone'un pazar payının %2.6 büyümeyle %11.4'e çıkacağı IDC'nin öngörüleri arasında yer aldı.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23818212#.UL9MM-RWySp