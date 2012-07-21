IDC: Büyük veri analizi geliri 2016 yılında 51 milyar dolara ulaşacak

Müşterilerin veya tüketicilerin ilgi alanlarını ve eğilimlerini ölçerek, satış stratejilerini buna göre belirlemek isteyen firmaların başvurduğu büyük veri analizleri, giderek büyüyen bir sektör haline geliyor.





Daha önce birkaç büyük firmanın ilgi alanına giren devasa verilerin analizi, şimdi işletmelerin neredeyse yüzde 95'inin kullandığı bir yöntem haline geldi.





IDC analizlerine göre, 2011 yılında yüzde 14 artış gösteren analiz yazılımları sektörü, 2016 yılında 50.7 milyar dolarlık gelir elde ediyor olacak. Yıllık bazda artış ise yüzde 9.8 olarak gerçekleşecek.





Hadoop gibi bulut tabanlı analiz teknolojisi platformları, firmaların eskisinden çok daha fazla veri depolamasını sağlıyor. Geliştiricileri ise artan talepleri karşılamak için daha yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor.





2011 yılında büyük veri analizi sektöründe veri depolama yüzde 15.2 ile en çok büyüyen alan oldu. Ardından analiz uygulamaları yüzde 13.3, işletme zekası araçları da yüzde 13.2 büyüme gösterdi.





Hadoop hizmetleri ise ayrı bir pazar haline geliyor. Bugün 77 milyon dolar olan hizmet gelirleri 2016 yılında 812.8 milyon dolara yükselecek. Üst seviye analiz yazılımlarının dahil edilmediği büyük veri pazarı ise 3.2 milyar dolardan 2015 yılında 16.9 milyar dolara çıkacak.