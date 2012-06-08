IDC: Nokia bu yıl ilk çeyrekte 2.2 milyon Lumia modeli sattı

Bir dönemin mobil telefon satışında lideri iken, son çeyrekte bu ünvanını Samsung'a kaptıran Nokia, Microsoft ortaklığında geliştirdiği Lumia modelleri ile yeniden çıkışa geçmeyi planlıyordu.





Geçen yıl tanıtılan ilk Lumia modellerinin bu yılın başına kadar 1 milyon satış yaptığı, firma tarafından açıklanmıştı. IDC tarafından yapılan araştırmaya göre de yılın ilk çeyreğinde 2.2 milyon Lumia modeli satıldı.





Ölçüm tüm perakende kanallarına yapılan dağıtımı kapsıyor. Tüketiciye ulaşan model bakımından ölçüm yapılmamış. Bu rakam Nokia'nın ilk çeyrekte satışını yaptığı 11.9 milyon akıllı telefon modelinin yüzde 18'ine denk geliyor. Aynı dönemde Apple 35 milyon, Samsung ise yaklaşık 42 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.





Nokia'dan resmi bir açıklama gelmese de genelde tahminler bu rakamların etrafında dönüyor.





Ancak Lumia modelleri çok yeni olduğundan dolayı karşılaştırma yapmak için biraz erken. Nokia'nın rakiplerini yakalaması için bir hayli yol katetmesi gerekiyor.





Analizin yapıldığı dönemde henüz Lumia 610 ve 900 modelleri satışta değildi. Onların da etkisiyle bu çeyrekte 4 milyon civarı bir satış rakamı yakalanabilir.





Analistler en az iki çeyrek yıl sonrasında Lumia modellerinin karşılaştırma yapabilecek durumda olacağını düşünüyorlar. Çünkü Windows Phone 8 işletim sistemi ve çift çekirdekli işlemcilere geçiş, modellere olan ilgiyi biraz daha artıracaktır.