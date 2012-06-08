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IDC: Nokia bu yıl ilk çeyrekte 2.2 milyon Lumia modeli sattı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin mobil telefon satışında lideri iken, son çeyrekte bu ünvanını Samsung'a kaptıran Nokia, Microsoft ortaklığında geliştirdiği Lumia modelleri ile yeniden çıkışa geçmeyi planlıyordu. 

Geçen yıl tanıtılan ilk Lumia modellerinin bu yılın başına kadar 1 milyon satış yaptığı, firma tarafından açıklanmıştı. IDC tarafından yapılan araştırmaya göre de yılın ilk çeyreğinde 2.2 milyon Lumia modeli satıldı.

Ölçüm tüm perakende kanallarına yapılan dağıtımı kapsıyor. Tüketiciye ulaşan model bakımından ölçüm yapılmamış. Bu rakam Nokia'nın ilk çeyrekte satışını yaptığı 11.9 milyon akıllı telefon modelinin yüzde 18'ine denk geliyor.  Aynı dönemde Apple 35 milyon, Samsung ise yaklaşık 42 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. 

Nokia'dan resmi bir açıklama gelmese de genelde tahminler bu rakamların etrafında dönüyor.

Ancak Lumia modelleri çok yeni olduğundan dolayı karşılaştırma yapmak için biraz erken. Nokia'nın rakiplerini yakalaması için bir hayli yol katetmesi gerekiyor. 

Analizin yapıldığı dönemde henüz Lumia 610 ve 900 modelleri satışta değildi. Onların da etkisiyle bu çeyrekte 4 milyon civarı bir satış rakamı yakalanabilir. 

Analistler en az iki çeyrek yıl sonrasında Lumia modellerinin karşılaştırma yapabilecek durumda olacağını düşünüyorlar. Çünkü Windows Phone 8 işletim sistemi ve çift çekirdekli işlemcilere geçiş, modellere olan ilgiyi biraz daha artıracaktır.

http://bits.blogs.nytimes.com/2012/06/07/idc-nokia-lumia/ Yorum Yaz
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senatorlines 6 yıl en beğenilen
Lumia 800 Azerbaycan ve Bulgaristanda bile 2-3 aydan beri satılıyor Türkiye'ye daha gelemedi, N9'dan da kimsenin nerdeyse haberi yok gibi bişey, özelliğini bile bilmiyor insanlar, böyle satış ve pazarlama mı olur?
Lumia 800 Azerbaycan ve Bulgaristanda bile 2-3 aydan beri satılıyor Türkiye'ye daha gelemedi, N9'dan da kimsenin nerdeyse haberi yok gibi bişey, özelliğini bile...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Salona 6 yıl
Anlaşılacak bir olay değil tlefon hala Türkiye' de yok tam bir saçmalık hem Lumia diyosun w8 diyorsun ama ülkeleri sınırlandırıyosun.
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wustti 6 yıl
bunları 1500 e satan nokia win8 geldi mi en az 2000 den açar kapıyı ben de gidip başka marka alırım nokia yine ağlar...
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12 Angry Men 6 yıl
iyi satmış nokia dan beklemezdim.
bu arada bende azerbaycan türküyüm herkese selamlar.
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depelerx 6 yıl
Ben bu nokia nın satış stratejisini anlamıyorum hem ürün satmaya çalışıyorlar hem de ürün ortada yok :D bence firma içerisinde başka dolaplar dönüyor, sanki gizli bir el var Nokia'yı aşağı çekiyor.
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darkaura 6 yıl depelerx
depelerx
Ben bu nokia nın satış stratejisini anlamıyorum hem ürün satmaya çalışıyorlar hem de ürün ortada yok :D bence firma içerisinde başka dolaplar dönüyor, sanki gizli bir el var Nokia'yı aşağı çekiyor.

Gizli bir el yok. Butun dengesiz hareketlerin kaynagi microsoft. Microsft wp ye turkce destegi vermedigi icin turkiyeye gelmiyor
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erci501 6 yıl
şu kulaklıklarla satsalar belki biraz satarlar ama nerdee. mavi olanın fiyatı 400 tl
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playmaker10 6 yıl
Daha çok çekirdekli işlemci desteklenmiyorken bile 2.2 milyon iyi sayılabilecek bir rakam. Nokia Apollo geldiğinde akıllı bir donanım stratejisi izlerse, her şeye rağmen kendisini kurtarabilir bence
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speedyarrow 6 yıl
microsoft devlet gibi çalışıyor. sene başı türkiye desteği geliceği ve telefonların satılıcağı söylendi , fakat hala ortada bişey yok. işin komik olan kısmı ne zaman türkiye pazarına giriceklerini bilen de yok. insan bi tarih açıklar en azından. satışlar az diye ağlıyorlar ama 3-5 ülkeyle bu satışlar normal zaten. 1-2 ay daha gelmezse yeni telefon seçimim iphone dan yana olucak. bu aylarda çıkar diye bekliyordum hala ses yok adamlardan. sene sonu eski modelleri burda satmaya kalkarlarsa çok beklerler artık. satışların artmasını sadece tüm dünya pazarına girmeleri sağlar. bu sayede uygulama artışı ve farklı cihazlarda berabeinde gelir zaten..
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarımı ve windows8 li olması güzel ama Çıkalı 1 yıl olan telefon daha Türkiye ye gelmedi sırf nokıa nın bu uygulamasına karşın müşteri tepkisini koyması gerekli. işlemci,ram gibi birçok unsurdada geri kalmış telefonlar bu saatten sonra bizi kazıklayamazlar
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DH Misafiri 6 yıl
Hala bir symbian değil windowsphone...
apollo ile belki
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senatorlines 6 yıl en beğenilen
Lumia 800 Azerbaycan ve Bulgaristanda bile 2-3 aydan beri satılıyor Türkiye'ye daha gelemedi, N9'dan da kimsenin nerdeyse haberi yok gibi bişey, özelliğini bile bilmiyor insanlar, böyle satış ve pazarlama mı olur?
1 Yanıt Yanıtla +5
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backspace11 6 yıl senatorlines
senatorlines

Lumia 800 Azerbaycan ve Bulgaristanda bile 2-3 aydan beri satılıyor Türkiye'ye daha gelemedi, N9'dan da kimsenin nerdeyse haberi yok gibi bişey, özelliğini bile bilmiyor insanlar, böyle satış ve pazarlama mı olur?

Ben Azerbaycanin Hacmaz ilcesinde yasiyorum en az 10-15 tane N9 gordum
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