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    Galaxy Z Fold 7 daha önce bir form uğruna S-Pen özelliklerinden fedakarlık yapabilir!

    Geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S25 serisinde en büyük eleştiriyi, S-Pen politikaları nedeniyle Ultra modeli almıştı. Ancak anlaşılan Samsung, benzer kararlar almaya devam edebilir.

    Galaxy Z Fold 7 da bazı S-Pen özelliklerini kaybedebilir!

    Samsung, katlanabilir telefon serisini daha ince ve şık hale getirme hedefiyle Galaxy Z Fold 7'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu incelik uğruna S Pen desteğinde bazı kısıtlamalara gidilebilir.

    Galaxy Z Fold serisinde ilk olarak Z Fold 3 ile sunulan S Pen desteği, hiçbir zaman Galaxy S Ultra serisindeki kadar gelişmiş olmadı. Katlanabilir tasarımın getirdiği fiziksel sınırlamalar nedeniyle Bluetooth gibi bazı işlevlerden feragat edilmişti. Ancak yeni modelde bu sınırlamaların daha da artırılabileceği konuşuluyor.

    Samsung'un asıl hedefi, şimdiye kadarki en ince Fold modelini piyasaya sürmek. Z Fold 7'nin, katlanmış halde yalnızca 10.6 mm kalınlığındaki Z Fold 6 Special Edition'dan bile daha ince olacağı söyleniyor. Ancak bu incelik, iç donanımda bazı ödünler verilmesini gerektiriyor. Görünen o ki, S Pen’in özellikleri de bu değişimden etkilenecek. Hangi fonksiyonların kaldırılacağı henüz netleşmiş değil.

    Daha önce de Galaxy S25 Ultra’da Bluetooth’suz bir S Pen kullanan Samsung, cihazlarının tasarımına bağlı olarak kalem özelliklerini değiştirebileceğini göstermişti. Bu durum, katlanabilir telefonların form faktörüne uyum sağlamak için S Pen’in özelliklerinin kısıtlanmasının kaçınılmaz olduğunu düşündürüyor.

    Şimdilik tüm bunlar yalnızca söylenti aşamasında ve Samsung’dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak şirketin katlanabilir telefon pazarında sürekli yenilik peşinde olduğu düşünüldüğünde, daha ince bir Fold modelinin sürpriz olmayacağı kesin. Asıl soru ise, bu incelik uğruna S Pen’in sunduğu deneyimden ödün verilip verilmeyeceği. Cevabı ise ancak resmi duyurularla öğrenebileceğiz.

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    selamivural 2 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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