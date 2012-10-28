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IDC: Samsung, akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürüyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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IDC, geride bıraktığımız çeyrek içerisindeki akıllı telefon ve cep telefonu sevkiyatlarına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu rakamlara bakıldığında; Samsung'un üçüncü çeyrek içerisinde 56.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiği görülüyor. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %100.4'lük bir artışa denk gelirken, ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında %12'lik bir artış göze çarpıyor. Apple cephesine bakıldığında bir yıllık dönemde satışların %57.3 artarak 17.1 milyondan 26.9 milyona yükseldiği görülüyor. Akıllı telefon pazarının geneli göz önüne alındığında geçen yıla göre %45.3 oranında bir büyüme gözlenirken, akıllı telefonların sayısı 179.7 milyona ulaşmış durumda. %45.3'lük bu oran yaklaşık 56 milyon akıllı telefona tekamül ederken, bu rakamın üçte ikisi satışı Samsung ve Apple tarafından gerçekleştirildi.

Akıllı telefon pazarından diğer üreticilerin rakamlarına baktığımızda ikinci çeyrekte ilk beşten düşen RIM'ın 7.7 milyonluk akıllı telefon sevkiyatıyla üçüncü sırada yerini alırken, şirketin sevkiyatta ikinci çeyreğe göre %34.7'lik bir düşüş yaşadığı görülüyor. Dördüncü sırada 7.5 milyon ile ZTE, beşinci sırada ise 7.3 milyon sevkiyat rakamı ile HTC yer alıyor.

Geride bıraktığımız çeyrekte listenin üçüncü sırasında yer alan Nokia'nın üçüncü çeyrekte ilk beşte yer alamadığı gözlerden kaçmazken, şirketin vermiş olduğu üçüncü çeyrek rakamlarına bakıldığında 6.3 milyon akıllı telefon satabildiği görülüyor. Akıllı telefon pazarının lideri Samsung'un 105.4 milyonluk cep telefonu sevkiyat rakamının gerisinde de kalan Nokia, 82.9 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş durumda. 

IDC tarafından açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarına bakıldığın Samsung ve Apple'ın cep telefonu pazarını domine eden şirketler olmaya devam ettikleri görülüyor. 

http://www.theverge.com/2012/10/26/3557926/samsung-apple-smartphone-marketshare-idc-q3-2012 Yorum Yaz
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cengizhan1903 6 yıl vitor reis
vitor reis

bu sitede neden bu kadar çok fandrozort var diyodum meğersem sitenin kendisi fandrozortmuş

yerler seni burda
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12 Angry Men 6 yıl
*GameOver*
kim ne derse desin apple

Sırf sana eksi basabilmek için hayatımdan 30 sn ye çaldım.
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darkaura 6 yıl
N8 ciktiginda elestirilerimize nokia fanlari siz sirket yonetivileronden daha iyimi biliyorsunuz seklinde cevap veriyorlardi. Buyrun bugun nokia ilk 5den bile silinmis. O degil amiral gemisi olmayinca normal telefon pazarinda bile geri kaliyorki bence normal tuslu telefonlari hala cok basarili.
N8 ciktiginda elestirilerimize nokia fanlari siz sirket yonetivileronden daha iyimi biliyorsunuz seklinde cevap veriyorlardi. Buyrun bugun nokia ilk 5den bile s...
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zazian_12 6 yıl
Sayin donanimhaber yoneticileri,
Gercekten artik cok sikmaya baslayan bir durum var. "Kim ne derse desin..." cumlesiyle baslayan ifadelerin yasaklanmasini istiyorum. Ve bu ifadeleri kullanan kisilerin uzun bir sure banlanmasini.
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DH Misafiri 6 yıl
samsung'un yükselişini görmezden gelmek gerçekçi olmaz s2, s3, note, note2, galaxy note 10.1 tablet gibi son derece başarılı ürünleri var. Ayrıca giriş ve orta sekmentte de iddialı modelleri var akıllı telefon almak isteyen biri her fiyat aralığında bir samsung modeli ile karşılaşıyor. İphone 4s in üzerindeki donanımı dikkate alırsak hala 1600-1700 tl ye satılabildiği bir pazarda çok daha iyi donanımlı ürünleri ile firmanın yükselmesi çok doğaldır.
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DH Misafiri 6 yıl
LG ne alemde haber hiç bahsedilmemiş?
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Sebastian Bach 6 yıl
Bu sevkiyatlara galaxy mini, galaxy çükü gibi 200 liralık telefonlarda dahil.
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erci541 6 yıl
Gizli ve sessiz dev ZTE'yi de unutmayalım. Özellikle yurtdışında gsm operatörleri icin hazırladığı aşırı uygun fiyatı olan akıllı telefonları ile ünlüdür. Bakın listede HTC'yi bile sollamış. ;)

Ben de şuan ZTE Skate namı diğer Orange Monte Carlo kullanıyorum. İngiltereden cok uygun fiyata aldım. Daha önce de ZTE Blade'm vardı. Tatmin edici özellikte, ucuz ve dayanıklı ürünlerin üreticisi ZTE'yi bütün modelleriyle ülkemizde görmek isterim.
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madmaxzek 6 yıl
Eskiden buraya girer yorumları okurdum elimden geldiğince dilim döndüğünce yorum yapmaya çalışırdım . Artık şimdi bazı kişiler diycem tam tanımı olmıycak yorum yazanların bazılarından fazlası yüzünden ne yorum yapmaya ne okumaya hevesim kalmıyo . Gören de sanar ki birinin babası steve jobs diğerinin de samsung'un ceo'su her kimse o sanar.. Sürekli laf sokma , sert dillerle konuşma üst üste 150 tane alıntı yapma vs. forumun eski tadı kalmadı . Donanım haber de eski haber kalitesinde değil vs ..
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doktormert 6 yıl
Psycna
joven Eleştirel yaklaşırken sarf ettiğimiz kelimeleri edep çizgisinden sapmadan sarfetmek en akılcı olsa gerek
bu mesaja 2 tane eksi basilmis, bunun 2 nedeni var; 1.si bu iki kisi %1 ihtimalle her iki lafindan biri kufur olan dagdan inme hanzo 2.si ise %99 ihtimalle sirf bu uyenin avatarinda ve imzasinda apple var diye ne yazdigina bakmaksizin haldir haldir eksilemeye programli fandrozortlar... siz eksilemeye devam edin. tek bir gercek var; apple ve digerleri...

Seninde gerçek olmaman gerek ama varsın.
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senatorlines 6 yıl
1-2 İphoneci yorum yapmış 1-2 Nokiacı yorum yapmış samsungçular hemen saldırmışlar- fanboylar bastı falan felan, yahu size bu saldırganlık samsungtan mı bulaştı, piyasaya 250 milyar dolar yıllık satış cirosu olan dünyanın en büyük elktronik firması size saldırsa ne yaparsınız ki samsung her türlü oynuyor piyasayla istediğini taklit ediyor, fiyat kırıyor, amoled ekran kimseye satmıyor amoled ekran üreten diğer firmalara LG ye mesela saldırıyor, hep bel aşağı oynuyor, daha ne yapması lazım ki ve de 1.liste başı olamasın, samsung bu gidişle baya firma batıracak ve piyasanın en BÜYÜK TEKELİ OLACAK ki oldu gibi bişey, ondan sonra da her kese kendisi belirlediği FİYATLARDAN satacak ve hepimizi KAZIKLAYACAK, nasıl iyi mi? SANKİ samsung harici DİĞER FİRMALAR telefon üretmiyor?
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sertacarslan 6 yıl
Yorumlara şöyle bir bakınca yazma ihtiyacı hissettim, bu sitenin en büyük sorunu, son derece provokatif ve saldırgan, ayrıca bir o kadar da terbiyesiz ve küstah elma fanlarıdır.
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sertacarslan 6 yıl
Samsung bunu sonuna kadar hakediyor.
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Mr.Legend 6 yıl
vitor-reis denilen elemanın bir dediği öbürünü tutmaz. Ergenin tekidir. Bugün apple der yarın samsung kral der. Böyle dengeyi sağlayamamış sırf tartışma yaratmak için şekilden şekle girip maymun olan bir insan. Fazla takmayın he deyin geçin
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