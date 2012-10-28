IDC: Samsung, akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürüyor

IDC, geride bıraktığımız çeyrek içerisindeki akıllı telefon ve cep telefonu sevkiyatlarına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.





Söz konusu rakamlara bakıldığında; Samsung'un üçüncü çeyrek içerisinde 56.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiği görülüyor. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %100.4'lük bir artışa denk gelirken, ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında %12'lik bir artış göze çarpıyor. Apple cephesine bakıldığında bir yıllık dönemde satışların %57.3 artarak 17.1 milyondan 26.9 milyona yükseldiği görülüyor. Akıllı telefon pazarının geneli göz önüne alındığında geçen yıla göre %45.3 oranında bir büyüme gözlenirken, akıllı telefonların sayısı 179.7 milyona ulaşmış durumda. %45.3'lük bu oran yaklaşık 56 milyon akıllı telefona tekamül ederken, bu rakamın üçte ikisi satışı Samsung ve Apple tarafından gerçekleştirildi.





Akıllı telefon pazarından diğer üreticilerin rakamlarına baktığımızda ikinci çeyrekte ilk beşten düşen RIM'ın 7.7 milyonluk akıllı telefon sevkiyatıyla üçüncü sırada yerini alırken, şirketin sevkiyatta ikinci çeyreğe göre %34.7'lik bir düşüş yaşadığı görülüyor. Dördüncü sırada 7.5 milyon ile ZTE, beşinci sırada ise 7.3 milyon sevkiyat rakamı ile HTC yer alıyor.





Geride bıraktığımız çeyrekte listenin üçüncü sırasında yer alan Nokia'nın üçüncü çeyrekte ilk beşte yer alamadığı gözlerden kaçmazken, şirketin vermiş olduğu üçüncü çeyrek rakamlarına bakıldığında 6.3 milyon akıllı telefon satabildiği görülüyor. Akıllı telefon pazarının lideri Samsung'un 105.4 milyonluk cep telefonu sevkiyat rakamının gerisinde de kalan Nokia, 82.9 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş durumda.





IDC tarafından açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarına bakıldığın Samsung ve Apple'ın cep telefonu pazarını domine eden şirketler olmaya devam ettikleri görülüyor.

http://www.theverge.com/2012/10/26/3557926/samsung-apple-smartphone-marketshare-idc-q3-2012