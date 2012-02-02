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IDC açıkladı: Apple dünyanın 3. en büyük telefon üreticisi!

7 yıl
17,7b
1
210
iPhone
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bir çok kişi için dünyanın en iyi akıllı telefon üreticisi(!) olan Apple, IDC'nin 2011 yılında dünya çapında satılan cep telefonu adetlerini referans alarak açıkladığı rakamlara göre LG'yi geride bırakarak dünyanın en büyük 3. telefon üreticisi olmayı başarmış durumda.

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında pazardaki payını %3.4'ten (47.5 milyon ünite) %6 (93.2 milyon ünite) ya yükselten firmanın sadece 1 tane cep telefonu modeliyle bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşabiliyor olması oldukça etkileyici.

Bir önceki sene %32.6 olan pazar payını koruyamayan fakat 417.1 milyon adet telefon satışıyla pazarın %27'sini elinde bulunduran Nokia'nın yine en büyük telefon üreticisi olmayı sürdürdüğü listede Samsung %21.3'lük pazar payıyla 2. sırada yer alıyor.
İlk 2 firmanın akıllı telefonlar yanında giriş seviyesi telefonları ile de pazarda yer aldıkları düşünüldüğünde aslen Apple'ın %6'lık payının karlılık açısından hiç te azımsanmayacak bir rakam olduğu rahatlıkla söylenebilir.
IDC'nin açıkladığı rakamlarda bir önceki senenin kaybedenleri ve kazananlarını değerlendirdiğimizde ise Nokia ve LG'nin kaybettiği pazar payının Samsung, Apple ve ZTE tarafından doldurulduğu ve LG'nin iyi! bir şeyler yapmaz ise bir sonraki sene yerini ZTE'ye kaptırarak 5.'liğe gerileyebileceğini söyleyebiliriz. 
 

http://www.cellular-news.com/story/52870.php Yorum Yaz
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Okisht 7 yıl en beğenilen
haber biraz yanlı değilmi? neden samsung en büyük 2. yada nokia en büyük telefon üreticisi diye haber yapılmadı. yada en büyük telefon üreticileri falan?
4 Yanıt Yanıtla +97
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myhotyro 7 yıl
Sitenin adını değitirmeyi öneriyorum "applehaber.com" yada "iHaber.com" olsun.
Yanıtla +42
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Guest-F8946C419 7 yıl handsame_
handsame_

okadar paraya elmalar armutlar alacağımıza o paranın 4 te 2 sini fakirlere dağıtsaydık ülkede fakir kalmazdı bee. yazık çok yazık... 1 memur maaşı şu telefonlar Allah sormayacakmı malını mülükünü nereye harcadın diye ? gavurlara yatırım yaptık diyecek kadar yüzümüz var mı ? :( Allah günahlarımızı bağışlasın affetsin hepimizi. teknolojinin hep başka yüzlerine baktık birde bu yüzüne bakalım olur mu?

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handsame_okadar paraya elmalar armutlar alacağımıza o paranın 4 te 2 sini fakirlere dağıtsaydık ülkede fakir kalmazdı bee. yazık çok yaz...
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Yanıtla +33
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1 Avatar
DH Misafiri 8 ay
Yil 2018 ve haberiniz olsn ki gencler apple bi dunya markasi oldu su aralar huwainin daha ilerde oldugu soyleniyor fakat ne kadar yapabilir belli degl tabiki. Ve sokaga cikin herkesin elinde ya apple var ya samsung. Bu2 sirketn arasindaki rekabet tuketiciyede yansidi. Apple yenileniyor samsung yenileniyor. Samsung yenileniyor apple yenileniyor.ve insanlar tutarsizca elindekinn bi ust modelini aliyor. O zamanlar bi apple 1000 kusur tl idi ve herkes waoww cok pahali diyorduk. Suanda 8 10 bin ve herkes bi yenisi coksa.cadir.kuruyor once ben.alcam diye.iste bole bi 2018 ..
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Nokia Specialist 5 yıl
Burayı plastikçiler basmış, kullandığı marka telefona tapanlar var
android bir müddet sonra iyice düşecek, ne kadar çok kullanıcısı olmasına rağmen sorun yaşayanlar çoğunlukta
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.:asci:. 5 yıl
Okisht
haber biraz yanlı değilmi? neden samsung en büyük 2. yada nokia en büyük telefon üreticisi diye haber yapılmadı. yada en büyük telefon üreticileri falan?

yanlış bilinen bir şeye vurgu yapmak için olmasın
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hhdk 6 yıl
Neden bu kadar fanatik var anlamadım. Sadece akıllı telefon üreten ve sadece tek bir seriye sahip olan bir firma'nın TOTAL cep telefonu pazarında 3.lük elde etmesi bence bir haber niteliğinde. Gayet bilgilendirici buldum.
Ama her apple haberinde olduğu gibi antiApple'cılar meydanı boş bulmuşlar yine :)
(Bir Android kullanıcısı olarak yazıyorum)
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Aykutikula 6 yıl
htc nerde la?
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mktr84 6 yıl
Sadece Akıllı telefon üreticileri olarak bir sıralama yapılmalı nokia da samsung da yıllardır giriş seviyesinden akıllı telefonlara kadar ucuzun dan pahalısına kadar ürün satıyor. One X kullanan biri olarak bu sıralamayı doğru bulmuyorum.Hiç giriş seviyesi üretmemiş firmaları bu alana eklememiz haksızlık olur.Androidi bir kenara koyarsak Apple ın giriş seviyesinde adı bile olmaz.
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Patria o Muerte 6 yıl
ihtiyaçları ön plana tuttuğumuzda öyle olması gerekiyor. gerek kullanım kolaylığı yönüyle ios gerçekten büyük nimet.
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blackcurse 6 yıl
neden bu hort?
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saitcam 7 yıl
Apple'ın pazar payı %6 ama karı hepsinden fazla, Apple'ı kutluyor ve de Ayfoncu kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum çünkü Apple hakkaten iyi geçirmiş :P
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hakan. 7 yıl
Haberin Apple üzerine kurulu olması bence de oldukça saçma...
Bunun dışında Nokia'nın da 2012 de liderliği kaptırması çok olası.
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DH Misafiri 7 yıl
Apple'ın tek model telefonu var. Diğerlerinin kaç katogoride kaç tane telefon modeli var. artık numaralar yetmiyor 3215ixe gibi isimler vermeye başladılar. Sansungun Galaxy serisinde S, S lite.... gibi onlarca telefon var. Buna rağmem Apple'ın iPhone'siyle 3. olabilmesi büyük başarı.
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DH Misafiri 7 yıl
nokıa forever anlayan anlar n9 ve lumıa dan baska tel tanımam okadar bılmeden konusmayalım :) wındows gbısı yokkkk
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