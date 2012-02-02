IDC açıkladı: Apple dünyanın 3. en büyük telefon üreticisi!

Genel Yayın Yönetmeni
Bir çok kişi için dünyanın en iyi akıllı telefon üreticisi(!) olan Apple, IDC'nin 2011 yılında dünya çapında satılan cep telefonu adetlerini referans alarak açıkladığı rakamlara göre LG'yi geride bırakarak dünyanın en büyük 3. telefon üreticisi olmayı başarmış durumda.
Bir önceki yılla karşılaştırıldığında pazardaki payını %3.4'ten (47.5 milyon ünite) %6 (93.2 milyon ünite) ya yükselten firmanın sadece 1 tane cep telefonu modeliyle bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşabiliyor olması oldukça etkileyici.
İlk 2 firmanın akıllı telefonlar yanında giriş seviyesi telefonları ile de pazarda yer aldıkları düşünüldüğünde aslen Apple'ın %6'lık payının karlılık açısından hiç te azımsanmayacak bir rakam olduğu rahatlıkla söylenebilir.
IDC'nin açıkladığı rakamlarda bir önceki senenin kaybedenleri ve kazananlarını değerlendirdiğimizde ise Nokia ve LG'nin kaybettiği pazar payının Samsung, Apple ve ZTE tarafından doldurulduğu ve LG'nin iyi! bir şeyler yapmaz ise bir sonraki sene yerini ZTE'ye kaptırarak 5.'liğe gerileyebileceğini söyleyebiliriz.
http://www.cellular-news.com/story/52870.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yanlış bilinen bir şeye vurgu yapmak için olmasın
Ama her apple haberinde olduğu gibi antiApple'cılar meydanı boş bulmuşlar yine :)
(Bir Android kullanıcısı olarak yazıyorum)
Bunun dışında Nokia'nın da 2012 de liderliği kaptırması çok olası.
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