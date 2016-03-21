IETT hack'lendi mi?

Bu sabah saatlerinde İETT'ye (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) ait metrobüs ve otobüslere binen vatandaşlar ilginç bir durumla karşılaştılar. Araçlarda yer alan bilgilendirme ekranlarında, durak isimleri yerine "EKBER was here" yazısı yer aldığı görülüyordu.

Sabah erken saatlerde gerçekleşen olay sırasında İETT'ye ait web sitesine de erişim sağlanamıyordu. Özellikle son günlerde yaşanan terör saldırıları nedeniyle bazı yolcuların tedirginlik yaşamasına neden olan "EKBER was here" skandalı, kısa sürede sosyal medya üzerinde büyük bir alay konusu oldu.

Twitter üzerinden olay hakkında paylaşımda bulunan kullanıcılar kısa sürede İETT ve Ekber hashtag'lerini TT listesine sokmayı başardılar. Sorunun İETT sisteminin hacklenmesi nedeniyle meydana geldiği anlaşılırken kısa süreli şaşkınlık ve panik, saat 09:00 sularında her şeyin normale dönmesiyle son buldu.