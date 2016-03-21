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IETT hack'lendi mi?

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarına binen İstanbul'lu vatandaşlar büyük bir sürprizle karşılaştılar. Araçlarda yer alan bilgilendirme ekranlarında "EKBER was here" yazıyordu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu sabah saatlerinde İETT'ye (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) ait metrobüs ve otobüslere binen vatandaşlar ilginç bir durumla karşılaştılar. Araçlarda yer alan bilgilendirme ekranlarında, durak isimleri yerine "EKBER was here" yazısı yer aldığı görülüyordu.
Sabah erken saatlerde gerçekleşen olay sırasında İETT'ye ait web sitesine de erişim sağlanamıyordu. Özellikle son günlerde yaşanan terör saldırıları nedeniyle bazı yolcuların tedirginlik yaşamasına neden olan "EKBER was here" skandalı, kısa sürede sosyal medya üzerinde büyük bir alay konusu oldu.
Twitter üzerinden olay hakkında paylaşımda bulunan kullanıcılar kısa sürede İETT ve Ekber hashtag'lerini TT listesine sokmayı başardılar. Sorunun İETT sisteminin hacklenmesi nedeniyle meydana geldiği anlaşılırken kısa süreli şaşkınlık ve panik, saat 09:00 sularında her şeyin normale dönmesiyle son buldu.

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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
devlet kurumlarının alayının güvenlik anlayışı sıfır. gerçi devletimizin hangi anlayışı sıfırın üzerinde tabi bu da var.
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khytr89 3 yıl
Ekber buralarda takılıyor musun bilmiyorum ama hazır hacklemişken bari öğrenciyi 1 tl tamı 2 tl yapaydın


terörle ilgili siber bir saldırı olmadığı apaçık belli, öyle bir şey olsa ekber was here mi yazar, hepiniz öleceksiniz ya da ne bileyim daha vahşi daha korkunç bir şey yazar..
Ekber buralarda takılıyor musun bilmiyorum ama hazır hacklemişken bari öğrenciyi 1 tl tamı 2 tl yapaydınterörle ilgili siber bir saldır...
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DH Misafiri 3 yıl
Başlık efsane olmuş, yok hacklenmedi iett nin canı sıkılmış onlar yazmış
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DH Misafiri 3 yıl
Selamlar,
İlgili database e sql injection ile sorgu oluşturarak databasenin kullanıcı verilerini almış olabilir.
Eklemek isterim ki bu gibi olaylar önceden de yaşanmıştı.
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umut_baris 3 yıl
İhaleyi kim aldıysa artık azıcık çalışsın.

Bu sistemlere girebilmek her zaman mümkün de, yasalar sıkıntı olmasa analarını ağlatmak fazlasıyla basit.
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Glitz 3 yıl
İslami yazıyı olmadık yerde görünce nedense Müslüman da olsa korkuyor insan cihatçılar beni de öldürecek mi acaba diye. Editör bile korkmuş
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bkaakco 3 yıl
İlk değil, son da olmayacak muhtemelen.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
balon haberler için free kaynak
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emir kustirika 3 yıl
khytr89
Ekber buralarda takılıyor musun bilmiyorum ama hazır hacklemişken bari öğrenciyi 1 tl tamı 2 tl yapaydın
terörle ilgili siber bir saldırı olmadığı apaçık belli, öyle bir şey olsa ekber was here mi yazar, hepiniz öleceksiniz ya da ne bileyim daha vahşi daha korkunç bir şey yazar..

el atmışken 20 kuruş tam 10 kuruş öğrenci yapsın perfek olur valla
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cyberfalcon 3 yıl
DH Misafiri
brooks was here, yeşil yol kim bilmez ki... benim asıl merak ettiğim bu saldırıyı yapan kişinin amacı neydi? yani bizim türk meraklı hackerlardan biri çıkıpta du bakayım ben buna sızabilirmiyim diye mi uyandı sabah? yoksa göz dağı vermek için yapılmış bi dijital imzamıydı?kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır?babam böyle pasta yapmayı nerden öğrendi?aklımda deli sorular

O film "Esaretin Bedeli" değil miydi?
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metinsemer 3 yıl
khytr89
Ekber buralarda takılıyor musun bilmiyorum ama hazır hacklemişken bari öğrenciyi 1 tl tamı 2 tl yapaydın
terörle ilgili siber bir saldırı olmadığı apaçık belli, öyle bir şey olsa ekber was here mi yazar, hepiniz öleceksiniz ya da ne bileyim daha vahşi daha korkunç bir şey yazar..

Belki de Allahu ekber yazmaya çalışmıştır ama o ekrana sığmayacağını bilmediği için öyle çıkmıştır nerden biliyorsun.
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darkdiva 3 yıl
Şu an bindigim metrobuste de ekber was here yaziyor :)
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DH Misafiri 3 yıl
Başlık efsane olmuş, yok hacklenmedi iett nin canı sıkılmış onlar yazmış
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