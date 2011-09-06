IFA 2011: Samsung Galaxy Note, Quadrant testinden 3624 puan aldı

Samsung'un yeni konsepti olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy Note, Almanya'nın başkenti Berlin'de teknoloji meraklılarına kapılarını açan IFA 2011 etkinliğinde, Teknoblog tarafından ön incelemeye tabii tutuldu. Teknoblog görevlisinin yaptığı ön inceleme kapsamında Galaxy Note'un Quadrant Benchmark sonuçları da ortaya çıkmış.

1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy Note, belirtilenlere göre testten 3624 puan almış. 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili Galaxy S II'nin ise 3538 puan aldığı; ancak cihazların ekranları arasındaki çözünürlük farkının (480 x 800 ve 800 x 1280) göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çiziliyor.

