Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2011: Samsung Galaxy Note, Quadrant testinden 3624 puan aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,8b
1
54
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un yeni konsepti olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy Note, Almanya'nın başkenti Berlin'de teknoloji meraklılarına kapılarını açan IFA 2011 etkinliğinde, Teknoblog tarafından ön incelemeye tabii tutuldu. Teknoblog görevlisinin yaptığı ön inceleme kapsamında Galaxy Note'un Quadrant Benchmark sonuçları da ortaya çıkmış.
1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy Note, belirtilenlere göre testten 3624 puan almış. 1.2 GHz çift çekirdekli işlemcili Galaxy S II'nin ise 3538 puan aldığı; ancak cihazların ekranları arasındaki çözünürlük farkının (480 x 800 ve 800 x 1280) göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çiziliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LKLC 8 yıl en beğenilen mansurmarsak
mansurmarsak

Bu ekran meselesi giderek çığrından çıkıyo ya. Kardeşim 5.3 ınc ekran mı olu tablet bilgisayar mı yapıyorlar telefon mu ???Sonuçta telefonunda bir pratikliği olmalı dimi?


İkisini birden yapıyorlar. Tablet + telefon alacağına bunu alıyorsun, ikisini birden halletmiş oluyorsun. Mantık bu yani. Yeni bir kategori.
mansurmarsakBu ekran meselesi giderek çığrından çıkıyo ya. Kardeşim 5.3 ınc ekran mı olu tablet bilgisayar mı yapıyorlar telefon mu ???S...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
amezing :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 8 yıl
windwalker
Quadrant benchmark çalıştığında gezegen ve uydu kısmında doku bozuktu. Hatta yoktu.

Quadrant'ın advanced isimli sürümünde testin o kısmında doku yok bildiğim kadarıyla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugur007 8 yıl
güzel bilgi tşklerrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stylememo 8 yıl
Pardus Linux
Samsung yine yaptı yapacağını daha Apple kozunu oynamadan ortalığı toz dumana kattı herhalde Appleın çift çekirdelisine 4 çekirdek ile cevap vermeye karalı Samsung.Ekran çözünürlüğüne rahmen Galaxy S 2yi solladığına göre birde overlock ile 4000 puanı geçmesi işten bile değil.Asıl seneye gelecek 4 çekirdekli modelleri merak ediyorum fakat bu kadar üst seviye donanımları kullanan doğru dürüst uygulama olmaması bu telefonlara bu kadar para verilip verilmeyeceği konusunda kafa karıştırıyor doğrusu...

Bu işler böyledir. Ne demişler; Ya tozu dumana katarsın, ya tozu dumanı yutarsın.
Saygılarımla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
konix 8 yıl
Ekranı S-Amoled + olsaydı çok çok güzel olurdu. Samsung'da illa bişeyi eksik yapıcak :D tabi bu eksiklik kullanıcıyı madur etmek üzerine değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35fatih 8 yıl
vay be ne puan almış :)) benim htc hd2 2.3.5 sürümünde 1884 puan aldı nasıl bu yinede iyi demi :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 8 yıl
4 veya 4.3 inçe 1280*800 istiyosunuzda artık ikonları göremeyiz heralde:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LoRd1N 8 yıl
Kernel atıp oc yaptık mı skoru 4100'e kadar yükselir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HyperioИ 8 yıl
Hani fiyatı S ile S2 arasında olucaktı. Ey Eldar Murtazin !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 8 yıl
Daha 13-15 sene önce cep telefonları yaygınlaşmaya başladığında, komedi programlarında komiklik olsun diye, dev gibi cep telefonları kullanırlardı. Zaman çok hızlı değişmekte...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 8 yıl
Bu test programlarını daha önce hiç kullanmadım ama yıllarca 3d mark,Cine bench,Furmark vs kullanmış biri olarak çözünürlüğe dikkat edilmesi gerekildiğini düşünüyorum.Akıllı telefonlarda bu yine böylemi bilmiyorum. Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
yok ya 4inçten sonrası pek iyi olmuyor.4 inçde 1280x960 yapsalardı mükemmel olurud...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30845 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung ve test
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung'un 5.3-inç ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Note'u inceledik 8 yıl Avea ile AveaLabs'i konuştuk 8 yıl IFA 2011: Toshiba'nın Gözlüksüz 3D'li Qosmio F750'sini Denedik 8 yıl Toshiba'nın 55-inç boyutundaki gözlüksüz 3D destekli televizyonunu inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim