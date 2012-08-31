IFA 2012: Android 4.0'lı Lenovo IdeaTab A2107 ve A2109 resmiyet kazandı





Lenovo, bütçe dostu IdeaTab tablet bilgisayarlarını Almanya'da tanıttı. Kısa süre önce Best Buy tarafından listelenen A2109 ve FCC'nin onayladığı A2107 model numaralı mobil cihazlar resmen duyurulmuş oldu. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve Lenovo'nun kendi kullanıcı arayüzüne sahip tabletlerden biri bütçe dostu segmentte, diğeri ise giriş seviyede yer alacak.

Halihazırda satışı devam eden S2109 modelinden farklı olarak NVIDIA Kai platformunun güç verdiği IdeaTab A2109, 9 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüklü ekran, 1.2GHz hızında dört çekirdekli Tegra 3 çipset, 1GB DDR3 RAM, 8/16GB dahili hafıza, microSD kart desteği, microUSB, microHDMI portları, 3MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, GPS, çift mikrofon ve çift hoparlöre sahip olacak.

SRS TruMedia ses teknolojisinin eşlik ettiği 570 gram ağırlığındaki tablet, alüminyum arka kapağa sahip olacak ve 8 saate kadar kullanım süresi sunacak. Nexus 7 gibi 199$'dan alıcı bulan 7 inçlik çözümlere alternatif olarak daha büyük ekranı, microSD desteği ve çoklu medya özellikleri ile A2109'un 299$ fiyat etiketiyle önemli bir tüketici kitlesini kendine çekmesi bekleniyor.

1.0GHz hızında çift çekirdekli Cortex-A9 işlemci ve PowerVR SGX531 GPU'nun mevcut olduğu MediaTek MTK6575 çipset ile donatılan A2107, giriş seviyede konumlanacak. 3G versiyonu 1GB DDR2, Wi-Fi versiyonu ise 512MB RAM içeren tablet, 7 inç büyüklüğünde 1024 x 600 piksellik dört dokunuşa kadar çoklu dokunmatik destekli, parlaklığı 350 nite ulaşan bir ekrana sahip olacak.

4, 8 ve 16GB'lık hafıza seçenekleri piyasaya sürülece IdeaTab'in alt modeli, profesyonel düzeyde GPS deneyimi yaşatma vaadiyle geliyor. Bir e-kitap okuyucu gibi tasarlanan cihaza FM radyo, microUSB port, 32GB'a kadar microSD kart slotu, 2MP arka, 0.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0 ve çift hoparlör eşlik edecek. Tablet, tek şarj ile 10 saat kadar kullanılabilecek.

Yaklaşık 400 gram ağırlığında ve 192x122x11.5mm ölçülerindeki Lenovo IdeaTab A2107, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek. Özelliklerinin çıkış öncesi değiştirilebileceği biliniyor. Henüz kesin bir açıklama gelmese de 150$ civarında bir fiyatlamanın uygulanacağı tahmin ediliyor.