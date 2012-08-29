IFA 2012: Asus'tan ''Designo'' serisi iki yeni IPS monitör: MX239H ile MX279H

Asus'un ''Designo'' serisinde yer alan iki yeni monitörü MX239H ile MX279H'nin basın duyuruları biraz önce internette yayınlandı. Tayvan merkezli üreticinin Designo serisi modellerinin şık ve zarif tasarımlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalıştığını söylemek mümkün.







Ürün kodundan da anlaşılacağı üzere MX239H 23-inç boyuta; MX279H ise 27-inç boyuta sahip. Enerji sarfiyatını azaltan LED arka aydınlatma teknolojisi ile mat IPS (In-Plane Switching) paneli bir araya getiren modeller, 178 dereceye varan dikey - yatay görüş açısı ve TN panelli çözümlere göre gerçeğe daha yakın renkler sunuyor.

İnce profilli yapılarıyla (MX239H: 14.5 mm, MX279H: 17.5 mm) ön plana çıkan monitörlerin standı masada minimum yer kaplayacak şekilde tasarlanmış. Asus'un, her iki modelde de stereo hoparlörlere yer verdiği açıklanmış. Monitörlerde yer alan stereo hoparlör çözümleri, genelde ses kalitesi açısından pek iç açıcı olmasa da Asus bu konuda gayet iddialı. Zira Designo serisinin hoparlörleri ses uzmanı Bang&Olufsen (ICEpower) işbirliğiyle hazırlanmış.

Asus MX239H ve MX279H'nin çıkış tarihi ve fiyat bilgileri henüz elimizde bulunmuyor. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

