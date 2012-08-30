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IFA 2012: HP'nin tablet-dizüstü melezi Envy X2 tanıtıldı

6 yıl
2,1b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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IFA 2012: HP'nin tablet-dizüstü melezi Envy X2 tanıtıldı
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HP, hibrit PC ismini verdiği yeni cihazını IFA 2012 kapsamında tanıttı. Son çeyrekte 8.9 milyar dolar zarar açıklayan Amerkan üreticinin bu yıl çok sayıda örneğine rastlayacağımız tablet-dizüstü segmentine yapacağı yatırımlarla tekrar kâra geçmeyi amaçladığı tahmin ediliyor.
11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel HD IPS ekran, 400 nit parlaklık, Intel Atom Clover Trail işlemci, 32/64GB SSD hafıza, NFC çipi, 8MP arka, HD ön kamera, Beats Audio teknolojisi ve Windows 8 işletim sistemine sahip Envy x2, isteğe bağlı stylus kalem seçeneğiyle geliyor. Alüminyum kasasına rağmen 0.68kg ağırlığında tasarlanan melez cihaz, klavyesiyle birlikte 1.4 kilograma ulaşıyor. 
Dokunmatik ekranı, ayrık tuşlara sahip QWERTY klavyesi ve Touchpad'i oldukça beğenilen Envy serisi aygıt, klavye aksesuarının üzerindeki kuvvetli mıknatıslar sayesinde bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor, istenildiğinde kolayca çıkartılabiliyor. Çift güç butonuyla karışıklığa yol açmak istemeyen HP, ekran kilidi işlevi de olan bu tuşu tabletin arka kısmında konumlandırmış.
Fiyat bilgisi verilmeyen Envy x2'nin Kasım sonunda başlayan tatil sezonunda Amerika ve diğer bölgelerde satışa sunulacağı açıklandı. Tasarımı hakkında daha fazla detay için aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.
IFA 2012: HP'nin tablet-dizüstü melezi Envy X2 tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: HP'nin tablet-dizüstü melezi Envy X2 tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: HP'nin tablet-dizüstü melezi Envy X2 tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: HP'nin tablet-dizüstü melezi Envy X2 tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: HP'nin tablet-dizüstü melezi Envy X2 tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SliTheRiNN 6 yıl en beğenilen
HP den yeni nesil ankastre ocak. Tüpsüz tasarımıyla kolay taşınabilirlik sunuyor. Koy tavayı üstüne gerisini ona bırak :))
1 Yanıt Yanıtla +10
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Asus Transformer'ı mı kopyalamışlar ?
Bu kadarda yapma be HP..
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fendur 6 yıl
İ5 den aşağısını kesinlikle almam.
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Brky 6 yıl
Soğuk kış aylarında,odamı ısıtacağı için alabilirim.
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Swein 6 yıl
belki
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nickenegerekvar 6 yıl
Elimde HP nin G6 serisinden bir dizüstü var üzerindeki işlemci 32 nm E2-3000M 35 W TDP li bir model normal saat hızlarında bile laptop aşırı ısınmakta bu normal midir ? G6 larda böyle bir sorun normal midir ?
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Recharged 6 yıl
Tasarım olarak hoş duruyor.Bu tablet-diz üstü kırmalarını daha çok göreceğiz gibi artık.
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JohnLord 6 yıl
Üstünde kestane pişirilen modelde çıkmış tasarım çok modern
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SystemApps 6 yıl
Bu surface anlayışı baya bir etki yaratmış anlaşılan :).Gerçekten teknolojinin en eksik kalan yanını dolduruyolar.Artık dokunmatik kullanıp dizüstüne geçince ekrana dokunmatik gibi davranıp rezil olmak yok :)
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aceleciburak 6 yıl
Şu Makinenin AMD Brazos 2.0 yada Trinity APU lu modeli olacak tadından yenmez ... Trinity Low Power lı modeli sağlam oyunda oynatır bu tarz bir makinede ...
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DH Misafiri 6 yıl
ya şu hp ısınmayı bir çözemedi en son 2008 de laptop almıştım hp nasıl bir şeyse 15dk da bir kapanıyordu aşırı ısınmadan o kadar büyük firmasın adam akıllı bir şey üretsene yahu tasarımıda güzel yapıyor insanın alası geliyor ama ısınıyor namussuz
yeni seriler nasıl bilmiyorum ama umarım ısınmıyordur bu sorun düzelse hp ye devam edeceğim kesinlikle
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erci501 6 yıl
her ne kadar ısınma problemi olsada servis hizmetinden çok memnun olduğum için hp den şaşmam. Bir problem olunca işyerimden dışarı bile çıkmıyorum daha ne isterim ki.
ayrıca abartıldığı kadar ısınmıyor(intel işlemcili olanlar için söylüyorum)
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