IFA 2012: HP'nin tablet-dizüstü melezi Envy X2 tanıtıldı





HP, hibrit PC ismini verdiği yeni cihazını IFA 2012 kapsamında tanıttı. Son çeyrekte 8.9 milyar dolar zarar açıklayan Amerkan üreticinin bu yıl çok sayıda örneğine rastlayacağımız tablet-dizüstü segmentine yapacağı yatırımlarla tekrar kâra geçmeyi amaçladığı tahmin ediliyor.

11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel HD IPS ekran, 400 nit parlaklık, Intel Atom Clover Trail işlemci, 32/64GB SSD hafıza, NFC çipi, 8MP arka, HD ön kamera, Beats Audio teknolojisi ve Windows 8 işletim sistemine sahip Envy x2, isteğe bağlı stylus kalem seçeneğiyle geliyor. Alüminyum kasasına rağmen 0.68kg ağırlığında tasarlanan melez cihaz, klavyesiyle birlikte 1.4 kilograma ulaşıyor.

Dokunmatik ekranı, ayrık tuşlara sahip QWERTY klavyesi ve Touchpad'i oldukça beğenilen Envy serisi aygıt, klavye aksesuarının üzerindeki kuvvetli mıknatıslar sayesinde bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor, istenildiğinde kolayca çıkartılabiliyor. Çift güç butonuyla karışıklığa yol açmak istemeyen HP, ekran kilidi işlevi de olan bu tuşu tabletin arka kısmında konumlandırmış.

Fiyat bilgisi verilmeyen Envy x2'nin Kasım sonunda başlayan tatil sezonunda Amerika ve diğer bölgelerde satışa sunulacağı açıklandı. Tasarımı hakkında daha fazla detay için aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.