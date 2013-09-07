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IFA 2013 : Acer gelecek yıl Lapdock tarzı bir projeyi hayata geçirecek

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Acer gelecek yıl Lapdock tarzı bir projeyi hayata geçirecek

Dünyanın ilk 4K video çekimi yapan akıllı telefonu sloganıyla Liquid S2 modelini tanıtan ve dükkatleri üzerine çeken Acer, yeni bir projesini daha IFA 2013 fuarında sergiledi.

Acer Extend olarak adlandırılan konsept aslında Motorola'nın Lapdock adlı Atrix akıllı telefonu ile birlikte sunduğu dizüstü aksesuarına benziyor. Ancak bu aksesuarda işlemci, RAM, işletim sistemi gibi herhangi bir bileşen yer almıyor. Bunun yerine sadece bir batarya, bir ekran, bir klavye ve touchpad yer alıyor.

6000mAh gücündeki batarya, akıllı telefonunuzu bağladığınız zaman ekstra enerji sağlayarak dizüstü aksesuarını kullanmanızı sağlıyor. Bu konseptte akıllı telefonunuzun ekranı doğrudan aksesuara yansıtılıyor. Acer buna Smartbook kod adını vermiş.

Extend, uygulamalarınızı tablet formatında ekranına yansıtıyor. Böylece akıllı telefon ekranınızın ölçeklenmesi gerekmiyor. Klavyede sık kullanılan tuşlar öne çıkarıldığı için oyun oynama konusunda da kolaylık sağlanıyor. Ancak aksesuarın ekranı dokunmatik değil.

Acer, gelecek yılın ilk aylarında belirli Android akıllı telefonları ile paket olarak 400 Avro civarında aksesuarını satışa sunmayı düşünüyor. Satış kapsamı olarak Avrupa ve ABD ülkeleri listelenmiş durumda. 

http://vr-zone.com/articles/acer-extend-concept-lets-smartphone-power-laptop-land-q1-2014/54856.html#ixzz2e7DvwacI Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
yüzyılın gereksiz icadı ... gelsin - ler ...
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Kreativ 5 yıl
dükkatleri?!?..
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JoeyBane 5 yıl
Eve misafir geldiğinde gösterilecek bir özellik. Başka bir esprisi yok..
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Guest-F8946C419 5 yıl ekrem71

400 Euro'ya gider notebook alırsın.
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ssbrutality 5 yıl
AERN
Bilgi için teşekkürler.

Bu adamın teşekkürlerine de tavım.Kıyamam.
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AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Konungariket Sverige 5 yıl
asus'un modelinde direk arkadan takarak kablo kargaşası olmadan hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyorken kim ne yapsın bunu ?
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fatih-8 5 yıl
Bu tarz aletler cok güzel de sırf aksesuarın fiyatı bir laptop kadar olursa hiç bir anlamı kalmıyor.
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İnsan Çakması 5 yıl
Başka telefonlar da bağlanıyorsa çok iyi bir ürün olur.
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
yüzyılın gereksiz icadı ... gelsin - ler ...
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