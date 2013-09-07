IFA 2013 : Acer gelecek yıl Lapdock tarzı bir projeyi hayata geçirecek





Dünyanın ilk 4K video çekimi yapan akıllı telefonu sloganıyla Liquid S2 modelini tanıtan ve dükkatleri üzerine çeken Acer, yeni bir projesini daha IFA 2013 fuarında sergiledi.





Acer Extend olarak adlandırılan konsept aslında Motorola'nın Lapdock adlı Atrix akıllı telefonu ile birlikte sunduğu dizüstü aksesuarına benziyor. Ancak bu aksesuarda işlemci, RAM, işletim sistemi gibi herhangi bir bileşen yer almıyor. Bunun yerine sadece bir batarya, bir ekran, bir klavye ve touchpad yer alıyor.





6000mAh gücündeki batarya, akıllı telefonunuzu bağladığınız zaman ekstra enerji sağlayarak dizüstü aksesuarını kullanmanızı sağlıyor. Bu konseptte akıllı telefonunuzun ekranı doğrudan aksesuara yansıtılıyor. Acer buna Smartbook kod adını vermiş.





Extend, uygulamalarınızı tablet formatında ekranına yansıtıyor. Böylece akıllı telefon ekranınızın ölçeklenmesi gerekmiyor. Klavyede sık kullanılan tuşlar öne çıkarıldığı için oyun oynama konusunda da kolaylık sağlanıyor. Ancak aksesuarın ekranı dokunmatik değil.





Acer, gelecek yılın ilk aylarında belirli Android akıllı telefonları ile paket olarak 400 Avro civarında aksesuarını satışa sunmayı düşünüyor. Satış kapsamı olarak Avrupa ve ABD ülkeleri listelenmiş durumda.

http://vr-zone.com/articles/acer-extend-concept-lets-smartphone-power-laptop-land-q1-2014/54856.html#ixzz2e7DvwacI