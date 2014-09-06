IFA 2014 : LG 8K çözünürlüğe sahip televizyonunu tanıttı





4K görüntüleme ve içerik sistemlerinin henüz yaygınlaşmadığı günümüzde 8K ekranlara hazır olmamız gerektiğini IFA 2014 fuarı net bir şekilde gösteriyor. LG fuarda 8K çözünürlüğe sahip bir televizyon tanıttı.





LG'nin LCD tabanlı 98 inçlik televizyonu 7680x4320 piksel çözünürlüğe sahip ve Full HD çözünürlükten 16 kat daha fazlasını sunduğu belirtiliyor. 8K çözünürlükte renkler ve nesneler gerçeğe en yakın haliyle görülürken, ekrana yakınlaşıldığında pikseller sayılabiliyor.





Elbette bu LG'nin endüstriyi daha ileriye götürmek için yaptığı bir hamle. Zira şu anda 8K çözünürlükte herhangi bir içerik bulmak mümkün değil. Zira 4K televizyon yayınlarının bile en erken 2018 yılında hayata geçeceği tahmin ediliyor.





Ancak Red Digital, NHK ve Sony gibi pek çok firma test sürecine başladılar. Ayrıca Sharp ve Samsung'un da 8K televizyonları mevcut. En erken 2020 yılı ve sonrasında 8K çözünürlüğün yavaş yavaş günlük hayata girmesi bekleniyor.

http://www.digitaltrends.com/home-theater/forget-4k-lgs-98-inch-8k-tv-window-future-weve-waiting/