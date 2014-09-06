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IFA 2014 : LG 8K çözünürlüğe sahip televizyonunu tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : LG 8K çözünürlüğe sahip televizyonunu tanıttı

4K görüntüleme ve içerik sistemlerinin henüz yaygınlaşmadığı günümüzde 8K ekranlara hazır olmamız gerektiğini IFA 2014 fuarı net bir şekilde gösteriyor. LG fuarda 8K çözünürlüğe sahip bir televizyon tanıttı. 

LG'nin LCD tabanlı 98 inçlik televizyonu 7680x4320 piksel çözünürlüğe sahip ve Full HD çözünürlükten 16 kat daha fazlasını sunduğu belirtiliyor. 8K çözünürlükte renkler ve nesneler gerçeğe en yakın haliyle görülürken, ekrana yakınlaşıldığında pikseller sayılabiliyor. 

Elbette bu LG'nin endüstriyi daha ileriye götürmek için yaptığı bir hamle. Zira şu anda 8K çözünürlükte herhangi bir içerik bulmak mümkün değil. Zira 4K televizyon yayınlarının bile en erken 2018 yılında hayata geçeceği tahmin ediliyor. 

Ancak Red Digital, NHK ve Sony gibi pek çok firma test sürecine başladılar. Ayrıca Sharp ve Samsung'un da 8K televizyonları mevcut. En erken 2020 yılı ve sonrasında 8K çözünürlüğün yavaş yavaş günlük hayata girmesi bekleniyor.  

http://www.digitaltrends.com/home-theater/forget-4k-lgs-98-inch-8k-tv-window-future-weve-waiting/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
ilk 8K çözünürlük televizyonu LG'nin gelecek yıl yeni nesil televizyonlarıyla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
çözünürlüğü çok iyi, gerçekci bir görüntüye sahip
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meego 5 yıl
keşke şu televizyonları smarttv olmayanlarınıda yapsalar. Bir faydasını görmedik. İnternet sayfasını bile 1 saatte açıyor.
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Master_Evil 5 yıl
cep telefonlarının yeni hedefi belli oldu
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muticoo 5 yıl
ey LG çıtayı yükseltiyosun da bari LG TV 8K diye yayın hayatına başla da bişiye yarasın..kendin çalıp kendin oynuyosun.
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nepasvior 5 yıl
evet 480p tv yayınıyla süper gider bu tv, tüplüyle devam :)
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Burzum_^^ 5 yıl
neden herkes 4K ya digital yayin olarak bakiyor anlamadim, AMD boyle giderse 2015 yili icerisinde 4K cozunurlugu full detail oynatabilen GPU piyasaya kesin cikarir.benim gibi PC de Oyun oynamayi seven insanlar 4K nin kaymagini daha once yemege baslayacaklar. bende 3ay once yeni TV aldim ama daha arkasina anten kablosunu bile takmadim. telefonum bile 4K video cekiyor youtube simdiden 4K ya gecti sayilir bence 2018-2020 gibi tarihlerden daha yakin gelecekte 4K lar hayatimiza girmis olacaklar.
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DH Misafiri 5 yıl
84 inç. LG de görüntü çok iğrençti. Galiba bu olayda hem çözünürlük hem de ekran genişliği yükseldikçe durum güzel olmuyor gereksiz hale geliyor ev kullanıcıları için
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k2fg9 5 yıl
Koreli pikseli bol bulunca paneline sürermiş.

Evet.
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DH Misafiri 5 yıl
ne gereği var demeye amma da meraklıyız
Japonya 6k yayını eskitti denilebilir 8k`ya hazırlanıyorlar ayrıca güney kore gibi ülkelerde Japonya'ya eşlik edecektir
kaldı ki 4k bluray DVD filmler geliyor ardından 8k filmler gelecek ayrıca bilgisayarlarda 4k`ya hazırlanıyor bilgisayarını televizyonuna bağlayanlarda bir hayli fazla..... tabiki 8k zamanı bilgisayarlarda 8k çözünürlüğe geçecektir
demek ki gereksiz değilmiş değil mi?
1 Yanıt Yanıtla
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Glorfindel1907 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ne gereği var demeye amma da meraklıyız


Japonya 6k yayını eskitti denilebilir 8k`ya hazırlanıyorlar ayrıca güney kore gibi ülkelerde Japonya'ya eşlik edecektir

kaldı ki 4k bluray DVD filmler geliyor ardından 8k filmler gelecek ayrıca bilgisayarlarda 4k`ya hazırlanıyor bilgisayarını televizyonuna bağlayanlarda bir hayli fazla..... tabiki 8k zamanı bilgisayarlarda 8k çözünürlüğe geçecektir

demek ki gereksiz değilmiş değil mi?

Dünyada japonları diğer tüm milletlerden ayrı tutarım ben özellikle teknoloji konusunda onlarla karıştırma diğerlerini bence ayrıca kendinde yazmışsın 4K ya hazırlanıyor diye bu sürecin bitmesi ve 4k ya geçiş en erken 2018 de başlayacak haberde söylenildiği gibi
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positiveboy 5 yıl
bu çözünürlüğü 40 inçe sığdırsalar nasıl olurdu acaba yüksek ppi dan gözlerimiz yanar mı ki ?
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1BilimAdamı 5 yıl
Bizim evde hala tüplü televizyon var :)
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