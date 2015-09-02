IFA 2015 : Acer Predator 8 tableti satışa çıkıyor

Acer'ın Computex 2015 fuarında tanıttığı ve Predator markası altındaki ilk Android tablet olma özelliğine sahip olan Acer Predator 8, IFA 2015 fuarında fiyat ve satış tarihi konusunda netlik kazandı.





8 inçlik Full HD IPS panele sahip olan modelde Predator ColorBlast teknolojisi ile yüzde 100 NTSC renk yelpazesi yakalanabiliyor. Android 5.1 işletim sistemine sahip olan model 14nm sürecindeki Atom x7 yongasetinden gücünü alıyor. 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli yongaseti 600MHz hızında çalışan Intel HD grafik birimi barındırıyor. Acer Predator 8 modeli Atom x7 tabanlı ilk Android tablet olacak.





Tabletin cezbedici tarafı dış tasarımı. İsmine uygun bir şekilde agresif bir tasarım anlayışı benimseyen tabletin köşelerinde 4 adet Dolby Audio Predator Quadio hoparlör yer alıyor. Modelin tasarımı genel olarak oyuncu dizüstü bilgisayarlarını anımsatıyor.





Modelde 64GB artırılabilir kapasite, çekim gücünü artıran 2x2 MIMO WiFi anten teknolojisi gibi diğer özellikler mevcut. Acer Predator 8 GT-810 adıyla pazarlanacak olan tablet 6 Kasım itibariyle ABD'de 300$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Sonrasında Avrupa'ya 349 Avro ile giriş yapacak.





Acer'ın oyunculara yönelik olarak ne tür optimizasyonlar yaptığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Asphalt 8 önyüklü olarak geliyor ve 50$ değerinde oyun içi satın alım kredisi de hediye ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Acer-Predator-8-GT-810-tablet-enters-the-scene-made-for-gamers_id73261