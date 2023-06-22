Nothing Phone 2 fiyatları ortaya çıktı: Beklenenden yüksek

Nothing Phone 2 fiyatı
Nothing Phone 2, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Yeni model iki varyant ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan temel modelin fiyatı 729 avro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunacak olan varyantın ise 849 avro fiyatlandırma ile piyasaya gireceği söyleniyor. Bu fiyatların Avrupa pazarı için geçerli olduğunu belirtelim. Hatırlamayanlar için; geçtiğimiz yıl çıkan Nothing Phone 1, 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümüyle 469 avro talep ediyordu.
Nothing Phone 2 teknik özellikleri
Kaputun altında ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti yer alacak. Halihazırda 8 Gen 2 yongaları mevcut durumda ancak firma bir önceki işlemciyi kullanacağını zaten duyurmuştu. Bunlara ek olarak cihazda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı bulunacak. Tüm bunlar için gerekli enerji ise 4,700 mAh batarya ile sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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