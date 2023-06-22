Nothing Phone 2 fiyatları ortaya çıktı: Beklenenden yüksek

Tam Boyutta Gör Bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapan Nothing Phone 1 bir yana dursun artık tüm odak firmanın ikinci telefonu olan Nothing Phone 2’ye çevrilmiş durumda. Önümüzdeki ay tanıtılacak olan telefon daha güçlü bir donanımla gelecek ancak görünüşe göre fiyatlandırma tarafında tüketiciler istediğini alamayabilir.

Nothing Phone 2 fiyatı

Nothing Phone 2, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Yeni model iki varyant ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan temel modelin fiyatı 729 avro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunacak olan varyantın ise 849 avro fiyatlandırma ile piyasaya gireceği söyleniyor. Bu fiyatların Avrupa pazarı için geçerli olduğunu belirtelim. Hatırlamayanlar için; geçtiğimiz yıl çıkan Nothing Phone 1, 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümüyle 469 avro talep ediyordu.

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Nothing Phone 2 teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar edinilen bilgilere göre Nothing Phone 2, 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran muhtemelen FHD+ çözünürlük, 120Hz yenime hızı ve ekran altı parmak izi sensörü ile gelecek. Cihazda Nothing OS 2.0 tabanlı Android 13 ile çalışacak. Firma Phone (2) kullanıcılarının üç yıllık Android işletim sistemi güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik güncellemeleri alacağını da doğrulamış durumda.

Kaputun altında ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti yer alacak. Halihazırda 8 Gen 2 yongaları mevcut durumda ancak firma bir önceki işlemciyi kullanacağını zaten duyurmuştu. Bunlara ek olarak cihazda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı bulunacak. Tüm bunlar için gerekli enerji ise 4,700 mAh batarya ile sağlanacak.

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