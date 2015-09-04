IFA 2015 : Philips'ten dünyanın ilk Quantum Dot teknolojili monitörü

Bu yıl standlarında pek çok ilke ev sahipliği yapan Berlin'deki IFA 2015 tüketici elektroniği fuarında Philips'in de söyleyecek bir sözü vardı. Firma dünyanın ilk Quantum Dot teknolojili PC monitörünü duyurdu.





Quantum Dot teknolojisi 2 ila 10nm arasında değişen boyutlara sahip nanokristallerin boyutlarına göre farklı bir renk yayması şeklinde çalışıyor. Quantum Dot teknolojisi ile üretilmiş bir şeridin LCD arka aydınlatma sisteminin önüne yerleştirilmesi sayesinde renk üretim oranı ve parlaklık önemli ölçüde artıyor. Bu teknolojinin standart LCD ve LED ekranlara göre yüzde 30 daha yüksek renk doğruluğu ve görüş açısı sağladığı belirtiliyor.





Günümüzde Sony'nin Triluminos televizyonları ve bazı Xperia akıllı telefonlarında QD teknolojisini görebiliyoruz. Ayrıca LG G4 akıllı telefonunda, farklı televizyon modellerinde yine bu teknoloji mevcut. Teknoloji giderek yaygınlaşıyor.





Philips ise 27 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip 276E6ADS monitörünün dünyadaki ilk QD tabanlı PC monitörü olduğunu duyurdu. Yeni monitör Adobe RGB renk gamının yüzde 99'unu yansıtabilirken, agresif bir fiyat politikası izleyecek.





Philips'in monitöründe yer verdiği QD tabanlı teknoloji Color IQ adını taşıyor ve QD Vision firmasının geliştirdiği bir yöntem. Philips gelecekte daha fazla monitöre Color IQ çözümünü entegre edecek. Modelin Ekim ayında satışa çıkacağı açıklandı.

http://hexus.net/tech/news/monitors/86099-philips-introduces-worlds-first-quantum-dot-monitor/