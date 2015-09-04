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IFA 2015 : Philips'ten dünyanın ilk Quantum Dot teknolojili monitörü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,3b
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Philips'ten dünyanın ilk Quantum Dot teknolojili monitörü

Bu yıl standlarında pek çok ilke ev sahipliği yapan Berlin'deki IFA 2015 tüketici elektroniği fuarında Philips'in de söyleyecek bir sözü vardı. Firma dünyanın ilk Quantum Dot teknolojili PC monitörünü duyurdu.

Quantum Dot teknolojisi 2 ila 10nm arasında değişen boyutlara sahip nanokristallerin boyutlarına göre farklı bir renk yayması şeklinde çalışıyor. Quantum Dot teknolojisi ile üretilmiş bir şeridin LCD arka aydınlatma sisteminin önüne yerleştirilmesi sayesinde renk üretim oranı ve parlaklık önemli ölçüde artıyor. Bu teknolojinin standart LCD ve LED ekranlara göre yüzde 30 daha yüksek renk doğruluğu ve görüş açısı sağladığı belirtiliyor. 

Günümüzde Sony'nin Triluminos televizyonları ve bazı Xperia akıllı telefonlarında QD teknolojisini görebiliyoruz. Ayrıca LG G4 akıllı telefonunda, farklı televizyon modellerinde yine bu teknoloji mevcut. Teknoloji giderek yaygınlaşıyor. 

Philips ise 27 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip 276E6ADS monitörünün dünyadaki ilk QD tabanlı PC monitörü olduğunu duyurdu. Yeni monitör Adobe RGB renk gamının yüzde 99'unu yansıtabilirken, agresif bir fiyat politikası izleyecek. 

Philips'in monitöründe yer verdiği QD tabanlı teknoloji Color IQ adını taşıyor ve QD Vision firmasının geliştirdiği bir yöntem. Philips gelecekte daha fazla monitöre Color IQ çözümünü entegre edecek. Modelin Ekim ayında satışa çıkacağı açıklandı. 

http://hexus.net/tech/news/monitors/86099-philips-introduces-worlds-first-quantum-dot-monitor/ Yorum Yaz
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Akstrev 4 yıl en beğenilen
"Agresif bir fiyat politikası izleyecek" sözünü fiyatı aşırı yüksek tutacak diye anlamak da farklı bir kafa yapısı ister.
Diyor ki, ürün çıkınca firma fiyatı düşük tutarak agresif bir fiyat politikası izleyecek.
"Agresif bir fiyat politikası izleyecek" sözünü fiyatı aşırı yüksek tutacak diye anlamak da farklı bir kafa yapısı ister.Diyor ki, ürün çıkınca firma fiyat...
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huseyincarnege 4 yıl
EVET BU TEKNOLOJİ sony c4 var :)
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V4LKyR 4 yıl
Vay be, cebimdeki telefonun şu teknolojiye sahip olduğunu bilmek ne muhteşem bir şey.
İşte SONY bu.
SONY.
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eulogy 4 yıl
istanbulbirbaska
Mehmet..AkifAgresif bir fiyat politikası izleyecek sözünü fiyatı aşırı yüksek tutacak diye anlamak da farklı bir kafa yapısı ister.Diyor ki, ürün çıkınca firma fiyatı düşük tutarak agresif bir fiyat politikası izleyecek.
Bu adamlarda işte forumda yorum yapıyorlar , he deyip geçmek lazım arkadaşım

Bahsettiğin kişi şu an forumda en çok tanınan sevilen 20 kişiden biri dostum. 10 küsür yıldır bu forumda. Yıllarca donanım konularında millete yardım etti.
bir cümleyi yanlış anladı diye şu yazdığına bak.
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xLmNt13 4 yıl
oled 2k 27 inç. monitör çıksa da alsak ). 23 inç samsung xl2370 hala çok iyi oled çıkmadan değişmem monitörümü
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arel.gr 4 yıl
dot ekranin quantumu olabilecegini beklemezdim.
philips nelerde oncu hamleler yapmadi, VCR 2000 protokolunde iddialiydi,hatta gercek grundig 'te bu seriyi uretmisti !
sonra o donlar hep ters giyildi.

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Akstrev 4 yıl en beğenilen
"Agresif bir fiyat politikası izleyecek" sözünü fiyatı aşırı yüksek tutacak diye anlamak da farklı bir kafa yapısı ister.
Diyor ki, ürün çıkınca firma fiyatı düşük tutarak agresif bir fiyat politikası izleyecek.
1 Yanıt Yanıtla +5
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istanbulbirbaska 4 yıl Akstrev
Mehmet..Akif
"Agresif bir fiyat politikası izleyecek" sözünü fiyatı aşırı yüksek tutacak diye anlamak da farklı bir kafa yapısı ister.
Diyor ki, ürün çıkınca firma fiyatı düşük tutarak agresif bir fiyat politikası izleyecek.

Bu adamlarda işte forumda yorum yapıyorlar , he deyip geçmek lazım arkadaşım
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adam olun 4 yıl
monitörlerde değilde samsung tvlerde merak ettim qd teknolojini bir bakayım dedim aşırı parlak ve ekranın kavisliğinden dolayı bükülen plastik ön panelin kat kat izleri belli oluyordu iğrendim resmen henüz oled kadar iyi görüntü veren ekran teknolojisi görmedim
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umut_baris 4 yıl adam olun
erken gelen adam

monitörlerde değilde samsung tvlerde merak ettim qd teknolojini bir bakayım dedim aşırı parlak ve ekranın kavisliğinden dolayı bükülen plastik ön panelin kat kat izleri belli oluyordu iğrendim resmen henüz oled kadar iyi görüntü veren ekran teknolojisi görmedim

Oled mi iyi?

Pdp panele bakın.
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OverClocK1ng 4 yıl
"agresif bir fiyat politikası izleyecek."
Agresif bir fiyat politikası izlerse, biz de almayız.
Uzaktan öylece izleriz.
Elinde mallar birikince görürüm o agresif fiyatı ben.
Zamanında çok pahalı çıkmış ne teknolojik ürünler gördük.
Satılmayınca fiyatı dibe vurmuşlardı...
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kadirirdem 4 yıl
ekran süper görünüyor o değilde canım çilek çekti :)
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GelecektenGelenDinozor 4 yıl
Canım meyve çekti
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