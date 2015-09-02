IFA 2015: Sony'den yüksek kalite ses destekli yeni kulaklık: H.ear On

IFA 2015 sunumu biraz önce biten teknoloji devi Sony, yüksek kalite ses destekli yeni kulaklık modeli H.ear On'u resmi olarak duyurdu.

Yeşil, siyah, sarı, turuncu ve pembe olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Sony H.ear On, kafa üstü formunda karşımıza çıkıyor. Oldukça modern bir tasarım çizgisi taşıyan ve taşıma kolaylığı adına katlanabilen kulaklık, yeni Xperia Z5 ailesi gibi destekli ürünlerle "Hi-Res" yani yüksek kalitesi ses verebiliyor.

Sony H.ear On'un teknik detayları da oldukça dikkat çekici görünüyor. 40mm sürücü, 5 Hz-60,000 Hz frekans tepki aralığı, 24 ohm empedans ve 103 dB/mW hassasiyet gibi gelişmiş bir altyapı üzerine kurulan kulaklık, çıkartılabilir kablo bağlantısı sayesinde de taşınabilirliğe katkı sağlayabiliyor.

Sony'nin yeni kafa üstü kulaklığı Sony H.ear On, 200$ fiyat etiketiyle Kasım ayında raflardaki yerini alıyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.