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IFA 2015: Sony'den yüksek kalite ses destekli yeni kulaklık: H.ear On

3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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IFA 2015: Sony'den yüksek kalite ses destekli yeni kulaklık: H.ear On
 
IFA 2015 sunumu biraz önce biten teknoloji devi Sony, yüksek kalite ses destekli yeni kulaklık modeli H.ear On'u resmi olarak duyurdu.
Yeşil, siyah, sarı, turuncu ve pembe olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Sony H.ear On, kafa üstü formunda karşımıza çıkıyor. Oldukça modern bir tasarım çizgisi taşıyan ve taşıma kolaylığı adına katlanabilen kulaklık, yeni Xperia Z5 ailesi gibi destekli ürünlerle "Hi-Res" yani yüksek kalitesi ses verebiliyor.
Sony H.ear On'un teknik detayları da oldukça dikkat çekici görünüyor. 40mm sürücü, 5 Hz-60,000 Hz frekans tepki aralığı, 24 ohm empedans ve 103 dB/mW hassasiyet gibi gelişmiş bir altyapı üzerine kurulan kulaklık, çıkartılabilir kablo bağlantısı sayesinde de taşınabilirliğe katkı sağlayabiliyor.
Sony'nin yeni kafa üstü kulaklığı Sony H.ear On, 200$ fiyat etiketiyle Kasım ayında raflardaki yerini alıyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

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S A M C R O 3 yıl en beğenilen Chandler_Bing
gslicocuk
S A M C R O
gslicocuk
Bu çöp kulaklık 200 dolarsa level on gibi muhteşem bir kulaklığın 2000 dolar olması lazım

Nickinin hakkını veriyorsun. Çocuksun.

Bunu diyen çocuk daha 19 yaşında ergenlikten daha yeni çıkmış


Zeka her zaman yaşla doğrultulu ilerlemiyor sende görüldüğü gibi. Insanın ruhu ergen olmasın.
gslicocukS A M C R OgslicocukBu çöp kulaklık 200 dolarsa level on gibi muhteşem bir kulaklığın 200...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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S A M C R O 3 yıl Chandler_Bing
gslicocuk
S A M C R O
gslicocuk
S A M C R O
gslicocuk
Bu çöp kulaklık 200 dolarsa level on gibi muhteşem bir kulaklığın 2000 dolar olması lazım

Nickinin hakkını veriyorsun. Çocuksun.

Bunu diyen çocuk daha 19 yaşında ergenlikten daha yeni çıkmış


Zeka her zaman yaşla doğrultulu ilerlemiyor sende görüldüğü gibi. Insanın ruhu ergen olmasın.

Bunu diyen kişi meslek lisesi mezunu



Kendinle karıştırma liseli. Sen anadolu kazanamadın diye herkes meslek lisesinde okuyor sanma. Ki meslek lisesinin iyileri de var sen muhtemelen en kötüsündesindir.
gslicocukS A M C R OgslicocukS A M C R OgslicocukBu ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ichimaru gin 3 yıl
audio technica, shure, akg gibi markaların yıllardır verdiği yüksek fiyat/performans oranına güvenerek sony'nin 200 dolara bir ath m-50x, shure srh840 ya da bir akg k545, k701 performansı vereceğini düşünmüyorum. fakat tasarım açısından büyük bir üstünlüğü var. alanın tasarımı için alacağını düşünüyorum.
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kadirirdem 3 yıl
güzel kulaklık olmuş ama incelenmeden birşey denemez.....
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Bir cihazı kullanmadan şu daha iyi bu daha iyi demenin bir manası yok. Frekans aralıkları gayet iyi görünüyor. Ama bunlar kağıt üstündeki değerler. Ses ve görüntü konularında birebir deneyimleme yapmadan konuşmak genelde yanlış fikirler doğuruyor. Tasarıma gelirsek ben gayet beğendim. Tabi kişisel zevk meselesi. Herkesin zevki farklı olabilir.
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