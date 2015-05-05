iFixit, akıllı saat dünyasından bu sefer LG Watch Urbane'i konuk etti

Güncel elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, geçtiğimiz haftalarda Apple'ın akıllı saati Watch'ın içini açmış ve 10 üzerinden 5 puan vermişti. Sitenin akıllı saat dünyasından son konuğu ise LG Watch Urbane oldu.

Tüm teknik detaylarına burada değindiğimiz LG'nin tasarımıyla beğeni toplayan Android Wear işletim sistemli akıllı saati Watch Urbane, iFixit tarafından 14 adımda açılarak 10 üzerinde 7 puan aldı ve orta zorlukta tamir edilebilirlik seviyesindeki diğer teknolojik cihazların arasına yerleşti.

Aldığı olumlu yorumlar arasında içi açıldıktan sonra anakartın rahatlıkla çıkartabiliyor olması, bu doğrultuda anakartın çıkartılmasıyla bataryanın rahatlıkla değiştirebiliyor olması ve standart kordonu değiştirmenin oldukça kolay olması yer alırken, olumsuz olaraksa yapıştırılmış arka bölümün açılmak için ısıya ihtiyaç duyması, tamir işleminden sonra yeniden yalıtım gerektirmesi ve ekranın ön cama yapışkan yardımıyla tutturulması nedeniyle ekran değişiminin zor olması gibi yorumlar aldı.

iFixit'in LG Watch Urbane için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.

https://www.ifixit.com/Teardown/LG+Watch+Urbane+Teardown/41277?utm_medium=email&utm_campaign=LG+Watch+Urbane+Teardown&utm_content=LG+Watch+Urbane+Teardown+CID_1a31044b3f231d09cd49ee6290509e23&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Teardown