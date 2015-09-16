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iFixit, bu sefer Google'ın "OnHub" kablosuz yönlendiricisini konuk etti

3 yıl
2,4b
1
Ağ Ürünleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, bu sefer Google'ın
 
Satışa çıkan elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, bu sefer TP-LINK ve Google ortaklığında geliştirilen ilginç tasarımlı OnHub kablosuz yönlendiriciyi masaya yatırdı.

Tüm teknik detaylarına burada değindiğimiz silindirik yapıdaki kablosuz yönlendirici OnHub, iFixit tarafından 13 adımda açılarak 10 üzerinde 4 puan aldı ve tamirinin zor olduğu teknolojik cihazlar arasına yerleşti. Genel olarak tek olumlu yorumu bünyesinde yer alan hoparlörün değiştirilebiliyor olmasıyla alan cihaz, olumsuz olaraksa tercih edilen bağlantı klipslerinin kolay kırılabiliyor olması, bütün portların tek bir parça üzerinde toplanması nedeniyle tamir sırasında lehim ihtiyacı, ufak anten bağlantılarının sökme işlemi sırasında kolaylıkla kırılabiliyor olması ve son olarak tamir için herhangi bir yardımcı dokümanın sunulmuyor olması gösterildi.

iFixit'in OnHub için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.
 
iFixit, bu sefer Google'ın

OnHub Teardown


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