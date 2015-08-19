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iFixit, bu sefer farklı bir sektöre giriş yaptı

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, bu sefer farklı bir sektöre giriş yaptı
 
Şimdiye kadar daha çok mobil cihazların içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgiler veren iFixit, bu sefer farklı bir sektöre adım attı ve Sony'nin yeni aynasız fotoğraf makinesi A7R Mark 2'yi masaya yatırdı.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Sony A7R Mark 2, "42.2 MP" çözünürlüğündeki FF (Tam Kare) sensörüyle aynasız fotoğraf makinesi pazarının en üst sırasında yer alıyor. Fotoğraf yanında video odaklı da gelişmiş bir çözüm oluşturan model, iFixit tarafından 20 adımda açılarak 10 üzerinden 4 puan aldı ve tahmin edebileceğiniz üzere tamirinin zor olduğu elektronik ürünler arasına yerleşti.
Sony A7R Mark 2'nin olumlu olarak aldığı yorumlar arasında, bataryanın herhangi araca ihtiyaç duymadan değiştirilebiliyor olması, vizör ile üçayak bağlantısının bütün gövde açılmadan çıkartılabilmesi ve zor olmasına rağmen LCD ekranın yine bütün gövdeyi açmadan değiştirilebiliyor olması yer alıyor. Olumsuz olaraksa gövde içinde bir değişim için önce karmaşık LCD panelin çıkartılmasının gerekmesi ve iç mekanın yardımcı bir doküman olmadan tamir edilemez seviyede olması belirtiliyor.
iFixit'in Sony A7R II için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma işlemini adım adım aşağıda takip edebilirsiniz. 
iFixit, bu sefer farklı bir sektöre giriş yaptı
 

Sony a7R II Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/Sony+a7R+II+Teardown/45597 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
filteke 3 yıl
hadi topla deseler bir sürü parça artar artı fazla vidalarıda olur,
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kadirirdem 3 yıl
Ne kadar çok parçası varmış Fotograf Makinesi'nin :D....
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