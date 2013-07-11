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IGZO panelli MacBook ve iPad'ler 2014'le birlikte geliyor

5 yıl
1,2b
1
10
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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IGZO panelli MacBook ve iPad'ler 2014'le birlikte geliyor
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Sharp'ın yakın zamanda seri üretime başladığını duyurduğu IGZO paneller, çok yakında Apple'ın ürün gamındaki iPad ve MacBook'larda kullanılmaya başlayacak.

Endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre Apple, özellikle düşük enerji tüketimi dolayısıyla sıcak baktığı IGZO panelleri 2014 model MacBook'larda kullanmak için Sharp ve LG Display ile görüşmelere başlamış durumda. Kaynaklar, IGZO panellerin kullanımın sadece MacBook'larla sınırlı kalmayarak iPad'lerde de kullanılacağını belirtirken; ilk IGZO panelli iPad içinse herhangi bir tarih dile getirmediler.

Eğer alınan bilgiler doğruysa Apple'ın 2014 yılında tanıtacağı MacBook Air ve MacBook Pro'nun panelleri IGZO teknolojisinden gücünü alacak. Sharp'ın yakın zamanda yüksek çözünürlük IGZO panel üretimine de başladığı göz önüne alındığında, Apple'ın 2014 yılındaki bilgisayarlarından IGZO kullanmaması için önünde hiçbir sebep bulunmuyor. Ayrıca IGZO panellerin düşük güç tüketimi ve daha ince çerçeve gereksiniminden dolayı 2014 model MacBook Air'da Retina ekranın yanı sıra tasarım anlamında da revizyon olası duruyor.

Öte yandan hatırlanacağı gibi Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği WWDC 2013 etkinliğinde süpriz şekilde 2013 model Retina MacBook Pro'ları tanıtmayarak herkesi şaşırtmıştı. Kimi kaynaklar Apple'ın mevcut panel üretiminde karşılaştığı darboğazdan ötürü bilgisayarların lansmanını Eylül sonrasına ertelediğini iddia etse de birçok kişinin aklına bu ertelemenin IGZO için yapılmış olabileceği gelmiyor değil. Dolayısıyla IGZO panelli ilk MacBook'ları, 2014'den daha önce görürsek şaşırmamak gerek.

Haberimize konu olan panele ismini veren IGZO aslında, panellerde kullanılan yarı iletken malzemenin isimlerinin baş harflerinden oluşan bir ifade. İcadı 1995 yılında Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan çalışmaya dayanan Indium Gallium Zinc Oxide yani İndiyum Galyum Çinko Asit, kısaca IGZO, hali hazırda LCD ekranların aktif katmanlarında kullanılan amorf silikona kıyasla 4 kat daha fazla elektron hareketliliği göstermesiyle öne çıkıyor. Bu da IGZO'dan gücünü olan panellerin çok daha düşük güç tüketimine ve tepki süresine sahip olmaların imkan sunuyor. Ayrıca yüksek çözünürlük konusunda da IGZO paneller, mevcut LCD panellere kıyasla bir adım daha öne çıkıyor.


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Krone 5 yıl en beğenilen
Sharp yaptıysa olay tamamdır
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Zordion 5 yıl
Sharp+Apple'sa tamamdir. Sharp bu isin krali sonucta.
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jay jay justified 5 yıl
Böyle giderse Apple ürünleri kullanmak zorunda kalacağım. :) iPad'in pil ömrü zaten 10-11 saat civarındaydı. IGZO ile birlikte kaç olur artık, tahmin edemiyorum.
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veleciraptor 5 yıl
visiotech.gen.tr
40 kat olduğu iddia edilen enerji tasarrufu, yukarıdaki haberde 4 kat diye bahsedilense elektron hareketliliği. yanlış okumuşsun

Hayır yanlış yazılmış. Amorf Silikona göre 4 değil yaklaşık 40 kat daha fazla elektron taşınabilirliği var IGZO'nun. Enerji tasarrufunun büyük olduğu alan durağan resimlerde ortaya çıkıyor. Çünkü IGZO, amorf silikon paneller gibi sürekli yenilenme gerektirmeyen bir teknolojiye sahip.
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AlkanExclusive 5 yıl
SHARP. NOKTA!
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NoWLoadinG 5 yıl
Elim ayağım titredi
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V4LKyR 5 yıl
Hani 40 kat idi? 4 kat deniyor haberde...
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visiotech.gen.tr 5 yıl V4LKyR
40 kat olduğu iddia edilen enerji tasarrufu, yukarıdaki haberde 4 kat diye bahsedilense elektron hareketliliği. yanlış okumuşsun
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ssbrutality 5 yıl
msbphoenix
Bir ipad kullanıcısı olarak söyleyebilirimki ipadi gece ışık kısık kullanımı ile, gündüz ışık tam açık kullanımı arasında 2 saat kadar fark oluyosa igzo paneller pil performansı konusunda güzel bir yeinilik olabilir.Ama bundan daha önemlisi henüz OLED panelleri görmemişken IGZO panellerin haberinin gelmesi acaba hangisi daha iyi sorusunu akıllara getiriyor.

Oled Her Zaman Daha İyi Olacaktır,Benimde Aklıma Keşke Sony Oledi Bırakmasaydı Geliyor.
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Krone 5 yıl en beğenilen
Sharp yaptıysa olay tamamdır
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msbphoenix 5 yıl
Bir ipad kullanıcısı olarak söyleyebilirimki ipad'i gece ışık kısık kullanımı ile, gündüz ışık tam açık kullanımı arasında 2 saat kadar fark oluyosa igzo paneller pil performansı konusunda güzel bir yeinilik olabilir.
Ama bundan daha önemlisi henüz OLED panelleri görmemişken IGZO panellerin haberinin gelmesi acaba hangisi daha iyi sorusunu akıllara getiriyor.
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