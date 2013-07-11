IGZO panelli MacBook ve iPad'ler 2014'le birlikte geliyor

Sharp'ın yakın zamanda seri üretime başladığını duyurduğu IGZO paneller, çok yakında Apple'ın ürün gamındaki iPad ve MacBook'larda kullanılmaya başlayacak.

Endüstriyel kaynaklardan alınan bilgilere göre Apple, özellikle düşük enerji tüketimi dolayısıyla sıcak baktığı IGZO panelleri 2014 model MacBook'larda kullanmak için Sharp ve LG Display ile görüşmelere başlamış durumda. Kaynaklar, IGZO panellerin kullanımın sadece MacBook'larla sınırlı kalmayarak iPad'lerde de kullanılacağını belirtirken; ilk IGZO panelli iPad içinse herhangi bir tarih dile getirmediler.

Eğer alınan bilgiler doğruysa Apple'ın 2014 yılında tanıtacağı MacBook Air ve MacBook Pro'nun panelleri IGZO teknolojisinden gücünü alacak. Sharp'ın yakın zamanda yüksek çözünürlük IGZO panel üretimine de başladığı göz önüne alındığında, Apple'ın 2014 yılındaki bilgisayarlarından IGZO kullanmaması için önünde hiçbir sebep bulunmuyor. Ayrıca IGZO panellerin düşük güç tüketimi ve daha ince çerçeve gereksiniminden dolayı 2014 model MacBook Air'da Retina ekranın yanı sıra tasarım anlamında da revizyon olası duruyor.

Öte yandan hatırlanacağı gibi Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği WWDC 2013 etkinliğinde süpriz şekilde 2013 model Retina MacBook Pro'ları tanıtmayarak herkesi şaşırtmıştı. Kimi kaynaklar Apple'ın mevcut panel üretiminde karşılaştığı darboğazdan ötürü bilgisayarların lansmanını Eylül sonrasına ertelediğini iddia etse de birçok kişinin aklına bu ertelemenin IGZO için yapılmış olabileceği gelmiyor değil. Dolayısıyla IGZO panelli ilk MacBook'ları, 2014'den daha önce görürsek şaşırmamak gerek.

Haberimize konu olan panele ismini veren IGZO aslında, panellerde kullanılan yarı iletken malzemenin isimlerinin baş harflerinden oluşan bir ifade. İcadı 1995 yılında Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan çalışmaya dayanan Indium Gallium Zinc Oxide yani İndiyum Galyum Çinko Asit, kısaca IGZO, hali hazırda LCD ekranların aktif katmanlarında kullanılan amorf silikona kıyasla 4 kat daha fazla elektron hareketliliği göstermesiyle öne çıkıyor. Bu da IGZO'dan gücünü olan panellerin çok daha düşük güç tüketimine ve tepki süresine sahip olmaların imkan sunuyor. Ayrıca yüksek çözünürlük konusunda da IGZO paneller, mevcut LCD panellere kıyasla bir adım daha öne çıkıyor.