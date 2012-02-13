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iHome'dan iki yeni kablosuz hoparlör iDM8 ve iDM11

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
21
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iHome'dan iki yeni kablosuz hoparlör iDM8 ve iDM11
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Özellikle Apple cihazları için ürettiği 3. parti aksesuarlarla dikkat çeken iHome, ürün gamına 2 yeni kablosuz hoparlör çözümü ekledi.
Bunlardan ilki olan  iHome iDM8,kullanıcılara Bluetooth protokolü üzerinden bağlantı imkanı sunuyor. Yeniden sarj edilebilir lityum-ion bataryaya sahip olan iDM8'de şarj işlemi için MicroUSB girişine yer verilirken iDM8'de 3.5mm kulaklık girişi de dahil edilmiş.

 
iHome'un bir diğer kablosuz hoparlörü olan iDM11'de handsfree konuşma desteği için dahili mikrofon, LED aydınlatma,SRS Trubass ve eko engelleyici ATI Soundclear teknolojisine yer veriliyor.
iHome'un bluetooth destekli iki kablosuz hoparlörü iDM8'in 60$, diğer model olan iDM11'in 70$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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El Sonidito 7 yıl en beğenilen
Başında İ varsa gülüp geçiceksin
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teramit 7 yıl
şarj fazla gitmez sorun olur.Keşke kablosuz elektrik aktarımıda olsa wifi gibi (indüksiyon olmadan)
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theJuDGe_41 7 yıl
2. cihazın tasarımı güzelmiş.


1 metreküp olacak, koyucan saolonun ortasına
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yoktur 7 yıl
Şimdi bir hoparlöre 100 200 lira fiyat biçerler.



Bu appleciler de kazıklanmaktan bıkmadılar
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SpookzPiece 7 yıl
Ev mi? Parti mi?
CREATIVE 5+1 SPEAKERS
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artcraft35 7 yıl
neden bu ıvır zıvırlar bu kadar pahalı olur anlamıyorum. buna bu kadar para vereceğime gider aynı paraya taş gibi kulaklık alıp evdeki sabit sistemimde de yüksek sesli müziğimi dinlerim
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El Sonidito 7 yıl
Başında İ varsa gülüp geçiceksin
1 Yanıt Yanıtla +4
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Muhibbi- 7 yıl
Başına "i" koyarsan başın belaya girer
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyat biraz fazla gibi geliyo başta ama sonrada apple ise kalite+güven diyorum yani fena değil
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vitor reis 7 yıl
başında 'i' varsa düşünmeden alıcaksın
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26_____ 7 yıl
ne zman ve nerde???
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Response.Write 7 yıl vitor reis
vitor reis

başında 'i' varsa düşünmeden alıcaksın


Tamam
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