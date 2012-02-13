iHome'dan iki yeni kablosuz hoparlör iDM8 ve iDM11



Özellikle Apple cihazları için ürettiği 3. parti aksesuarlarla dikkat çeken iHome, ürün gamına 2 yeni kablosuz hoparlör çözümü ekledi.

Bunlardan ilki olan iHome iDM8,kullanıcılara Bluetooth protokolü üzerinden bağlantı imkanı sunuyor. Yeniden sarj edilebilir lityum-ion bataryaya sahip olan iDM8'de şarj işlemi için MicroUSB girişine yer verilirken iDM8'de 3.5mm kulaklık girişi de dahil edilmiş.



iHome'un bir diğer kablosuz hoparlörü olan iDM11'de handsfree konuşma desteği için dahili mikrofon, LED aydınlatma,SRS Trubass ve eko engelleyici ATI Soundclear teknolojisine yer veriliyor. iHome'un bluetooth destekli iki kablosuz hoparlörü iDM8'in 60$, diğer model olan iDM11'in 70$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.