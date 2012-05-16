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IKEA Uppleva HDTV, Avrupa'da gelecek ay satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaşam alanlarına yönelik ürün ve aksesuarlarla uluslararası popülerliğe sahip İsveçli IKEA firması, bu kez kendi HD TV modeli ile akıllı TV segmentinde iddialı olma kararı aldı.

Firmanın televizyonlara yönelik aparat serisi Uppleva adını alan modelin, 24-46 inçlik versiyonlara sahip olacağını ve 960$ başlangıç fiyat etiketiyle satılacağını GigaOm sitesi kaynaklara dayanarak haber veriyor. Modelin resmi tanıtım videosu da yayınlandı.

Uppleva LED TV, Full HD çözünürlük, 400Hz tepki süresi, gömülü bir Blu-ray oynatıcı, 2.1 kanal ses sistemi, iPod/Mp3 çalar girişi, FM radyo, kablosuz subwoofer özellikleri sunuyor. IKEA'nın bu modelinde farklılık oluşturan ise ilk kez mobilyası ve ses sistemi ile birlikte hepsi-bir-arada konseptinde sunuluyor olması.

TV sehpasında Blu-ray oynatıcının yanında kullanılabilir alanlar da bulunuyor. Kablolama ise arka kısımda görünmeyecek şekilde ayarlanmış. Bu sayede kablodan arınmış bir televizyon görüntüsü ortaya çıkıyor. İçeriğe göre renk değiştiren kenar ışıklandırması ve standart tüm bağlantı arabirimleri mevcut. Modelde 15'e yakın uygulama tüketiciyi bekliyor olacak. Modelin üreticisi Çinli TLC firması.

WiFi Ready özelliği nedeniyle internet bağlantısı ise ek bir aparat ile sağlanıyor. Alt sehpa da farklı versiyonlarda seçilebiliyor.

Uppleva ilk etapta Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç ülkelerinde gelecek ay satışa sunulacak. Yıl sonuna doğru diğer Avrupa ülkelerine, 2013 yılında ise ABD'ye doğru yola çıkacak. Fiyatlandırma ile ilgili gelişmeler IKEA'nın resmi sitesinden duyurulacak.



http://techcrunch.com/2012/05/15/ikeas-upcoming-uppleva-hdtv-system-further-detailed/ Yorum Yaz
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prince1907 7 yıl en beğenilen
kendimiz birleştirmiyoruz değil mi :D
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wenyu1959 7 yıl
Yani her şeyi güzel olmuş, HDMI ve USB lerin yerlerinde hayal kırıklığı olmuş .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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azizdeli 7 yıl
her eve lazım =)
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carman 7 yıl
televizyon yanındaki hdmı portları çok aşırı saçma heleki kabloları gizlemek isteyenlerin alacağı bir ürün için onun haricinde bu zamanda samsung televizyon alanında bukadar gelişmişken tutacağını sanmıyorum
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07ugur 7 yıl
Harika
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halitozbasli 7 yıl
Duvara 75 lik su borusu göm Tv yi de uzerine monte et bak bakalım etrafta kablo gorunuyrmu gorun muyormu. Fiyat makul olursa oturma vaya yatak odası için yinede güzel bir çözüm ama
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meego 7 yıl
smarttv için alt yapı lazım uygulama destegi lazım şuan için en iyi alt yapı ve uygulama destegi samsung ve lgde.Sony bile uygulama sayısında çok geri.Kaldı ki görüntü kalitesi 400mhz lerden bahsediyorki 800hzleri görmeye başladıgımız bu dönemlerde daha yüksek bir hz düşünülebilirdi.
Ek olarak HDMI çıkışları yana koymuş yine kablo sıkıntısı yaşanacagını düşünüyorum.
Gömülü blue-ray demiş okuduğumda panelin içi koyduklarını sandım megerse harici olarakmış... Bunu zaten gidip alabiliriz.
Kablosuz subwoofer iyi düşünülmiş ancak onuda yine kaliteli harici ses sistemiyle alabiliriz.
Bu ürün teknoloji ile arası olmayanların hepsi biryerde modelini bulabilecegi bir sistem olmuş.
Satış teknigi açısından süper bir fikir.Ürün özellikleri açısından pek iyi diyemem.
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FRUEHAUF 7 yıl
Bunu üreten firma TLC imiş tanıdık gelmedi ama.
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prince1907 7 yıl en beğenilen
kendimiz birleştirmiyoruz değil mi :D
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tolsen 7 yıl
muhtemelen bu konsepte uygun olarak dolabın alt taraflarına hdmi girişini uzatma ile aktarmışlardır adamların en büyük amacı kabloları gizlemek ek aygıtları düşünmüşlerdir :D merak etmeyin :D
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gokooo 7 yıl
tek kelimeyle süper olmuş
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