IKEA Uppleva HDTV, Avrupa'da gelecek ay satışa çıkıyor

Yaşam alanlarına yönelik ürün ve aksesuarlarla uluslararası popülerliğe sahip İsveçli IKEA firması, bu kez kendi HD TV modeli ile akıllı TV segmentinde iddialı olma kararı aldı.





Firmanın televizyonlara yönelik aparat serisi Uppleva adını alan modelin, 24-46 inçlik versiyonlara sahip olacağını ve 960$ başlangıç fiyat etiketiyle satılacağını GigaOm sitesi kaynaklara dayanarak haber veriyor. Modelin resmi tanıtım videosu da yayınlandı.





Uppleva LED TV, Full HD çözünürlük, 400Hz tepki süresi, gömülü bir Blu-ray oynatıcı, 2.1 kanal ses sistemi, iPod/Mp3 çalar girişi, FM radyo, kablosuz subwoofer özellikleri sunuyor. IKEA'nın bu modelinde farklılık oluşturan ise ilk kez mobilyası ve ses sistemi ile birlikte hepsi-bir-arada konseptinde sunuluyor olması.





TV sehpasında Blu-ray oynatıcının yanında kullanılabilir alanlar da bulunuyor. Kablolama ise arka kısımda görünmeyecek şekilde ayarlanmış. Bu sayede kablodan arınmış bir televizyon görüntüsü ortaya çıkıyor. İçeriğe göre renk değiştiren kenar ışıklandırması ve standart tüm bağlantı arabirimleri mevcut. Modelde 15'e yakın uygulama tüketiciyi bekliyor olacak. Modelin üreticisi Çinli TLC firması.





WiFi Ready özelliği nedeniyle internet bağlantısı ise ek bir aparat ile sağlanıyor. Alt sehpa da farklı versiyonlarda seçilebiliyor.





Uppleva ilk etapta Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç ülkelerinde gelecek ay satışa sunulacak. Yıl sonuna doğru diğer Avrupa ülkelerine, 2013 yılında ise ABD'ye doğru yola çıkacak. Fiyatlandırma ile ilgili gelişmeler IKEA'nın resmi sitesinden duyurulacak.