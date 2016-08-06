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IKEA, Instagram'ı 18. yüzyıla götürdü

Yemeğini yemeden önce fotoğrafını çekerek Instagram’a koyanları hedef alan IKEA, yeni reklam filminde geçmişe giderek “Eğer Instagram 18. yüzyılda olsaydı nasıl görünürdü?” sorusuna cevap veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Günümüz sosyal medya kullanıcıları arasında adeta alışkanlık -ya da bazılarına göre hastalık- haline gelen, yemeğine başlamadan önce fotoğrafını çekerek paylaşanların sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen mobilya mağazalarından IKEA ise yemek ve Instagram ilişkisine odaklanarak hazırladığı yeni reklam filminde durumu kendine has üslubuyla yorumluyor.
Reklam, yemek için masada bekleyen ailenin görüntüsüyle başlıyor ancak henüz yemeğe başlamadan önce çalınan zil ile birlikte kapıdan içeri aniden ressam giriyor. Yemekleri elinden geldiğince hızlı şekilde resmeden adamın işi biter bitmez tablo çeşitli yerlere götürülerek birkaç kişinin 'beğenisi' alınıyor. Daha sonra ailenin yanına geri dönen ekip tablonun beğenildiği mesajını iletiyor ve yemek vakti başlıyor.
Gerek konusu gerek kurgusuyla Instagram’ı 18. yüzyıla uyarlamayı başaran IKEA asıl mesajını videonun sonunda veriyor: "Bu bir yemek, yarışma değil. Haydi rahatlayın."

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0MG90 3 yıl en beğenilen
IKEA'nın bu tarz reklamlarına bayılıyorum ya, önceden de Apple'a gönderme yapmışlardı



1 Yanıt Yanıtla +11
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yusuforhan 3 yıl 0MG90
0MG90

IKEA'nın bu tarz reklamlarına bayılıyorum ya, önceden de Apple'a gönderme yapmışlardı





sayfalar arası geçişte LAG yok dediği yerde koptum
0MG90IKEA'nın bu tarz reklamlarına bayılıyorum ya, önceden de Apple'a gönderme yapmışlardı...
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Takeshi Kovacs 3 yıl
Ikeada populer kültürün ürünü, appleda, instagramda reklamlar güzel olsada keşke popülerlik derdi olmayan bir firma tarafından çekilseydi
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umut_baris 3 yıl Takeshi Kovacs
ASAP Rocky

Ikeada populer kültürün ürünü, appleda, instagramda reklamlar güzel olsada keşke popülerlik derdi olmayan bir firma tarafından çekilseydi

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lido 3 yıl
Mükemmel olmuş bence :)
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olağan_şüpheli 3 yıl
sonra izlerim
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BekirTemel 3 yıl
ıkea evimizin her şeyi.
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0MG90 3 yıl en beğenilen
IKEA'nın bu tarz reklamlarına bayılıyorum ya, önceden de Apple'a gönderme yapmışlardı



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yusuforhan 3 yıl 0MG90
0MG90

IKEA'nın bu tarz reklamlarına bayılıyorum ya, önceden de Apple'a gönderme yapmışlardı





sayfalar arası geçişte LAG yok dediği yerde koptum
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catacombofdevil 3 yıl
Çok hoş hazırlanmış yalnız izlettiriyor kendini.
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