IKEA, Instagram'ı 18. yüzyıla götürdü

Günümüz sosyal medya kullanıcıları arasında adeta alışkanlık -ya da bazılarına göre hastalık- haline gelen, yemeğine başlamadan önce fotoğrafını çekerek paylaşanların sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen mobilya mağazalarından IKEA ise yemek ve Instagram ilişkisine odaklanarak hazırladığı yeni reklam filminde durumu kendine has üslubuyla yorumluyor.

Reklam, yemek için masada bekleyen ailenin görüntüsüyle başlıyor ancak henüz yemeğe başlamadan önce çalınan zil ile birlikte kapıdan içeri aniden ressam giriyor. Yemekleri elinden geldiğince hızlı şekilde resmeden adamın işi biter bitmez tablo çeşitli yerlere götürülerek birkaç kişinin 'beğenisi' alınıyor. Daha sonra ailenin yanına geri dönen ekip tablonun beğenildiği mesajını iletiyor ve yemek vakti başlıyor.

Gerek konusu gerek kurgusuyla Instagram’ı 18. yüzyıla uyarlamayı başaran IKEA asıl mesajını videonun sonunda veriyor: "Bu bir yemek, yarışma değil. Haydi rahatlayın."