IKEA'dan ucuz akıllı aydınlatma sistemi

Akıllı aydınlatma denilince akla ilk olarak Phlips Hue ürünleri geliyor olsa da, Philips bu alandaki liderliğini dünyanın en büyük mobilya zinciri olan IKEA'ya kaptırabilir. Uzaktan kumanda, ethernet ağı ve mobil uygulamalarla kontrol edilebilen TRÅDFRI LED ampullerden oluşan akıllı aydınlatma sistemi Philips Hue'ya kıyasla oldukça düşük olan fiyatıyla da kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.





Geniş Fiyat Aralığına Sahip Ürünler

Şirketin özelliklerine ve fiyatlarına göre sınıflandırdığı aydınlatma sistemlerinde şu an için sadece beyaz renk seçeneği mevcut ancak kullanıcıların taleplerine göre farklı renk seçeneklerinin de oluşturulabileceği düşünülüyor. IKEA'nın İngiltere'de tanıttığı sistemlerin en pahalısı 69 sterlin değerinde olan ve iki LED ampul ve bir uzaktan kumanda ya da ethernet bağlantısıyla kontrol edilebilen aydınlatma sistemi. Kullanıcılar ampullerin parlaklığını ve renk sıcaklıklarını da hem uzaktan kumanda hem de akıllı telefonlar üzerinden kontrol edebiliyor.





Bu sistemin dışında IKEA, akıllı aydınlatma için çok fazla harcama yapmak istemeyen kullanıcılara 29 sterlinlik fiyat etiketine sahip olan ve sadece uzaktan kumanda ile 3 dereceli parlaklık ayarının değiştirilebildiği diğer aydınlatma sistemini sunmuş durumda. İsveç merkezli şirketin en ucuz akıllı aydınlatma seti ise kullanıcıların 15 sterlin karşılığında sahip olabileceği ve mıknatıslı bir uzaktan kumanda ile ışığı loş hale getirebilecekleri tak-çalıştır kiti.





IKEA bu sistemler sayesinde kullanıcıların o an yaptıkları işe göre(çalışma, yemek yeme, dinlenme gibi) kendilerine uygun ışığı ayarlayabileceklerini belirtirken yukarıdaki kitlerin haricinde; bir, beş veya 10 dakikalık açık kalma periyoduna sahip hareket sensörlü akıllı aydınlatmaları da 25 sterlinden satışa sundu.





Şirket bu ürünlerin bir kısmını Avrupa'daki belirli mağazalarda geçtiğimiz eylül ayında satışa sunmuştu ancak şirket İngiltere'deki duvarlara ve dolaplara monte edilebilen yeni akıllı aydınlatma ürünlerinin tanıtımıyla birlikte ürünlerin artık tüm Avrupa'da satılacağını duyurdu.