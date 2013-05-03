IMAX, üstün sinema deneyimini evlere taşımayı düşünüyor

Haber Editörü
Kullanıcılara sunduğu her açıdan farklı ve üstün sinema deneyimi ile ülkemizde de yer alan IMAX, bu harika deneyimi evlere taşımak için çalışma içerisinde.
Kanada merkezli bir teknoloji firması olan IMAX, "IMAX Private Theatre" isimi verdiği yeni servisini duyurarak, büyük sinema salonlarında sunduğu üst düzey deneyimi kullanıcıların evlerine getirerek, ev sinema pazarında da yer almak girmek istediğini açıkladı. Normal ev sinema sistemlerinin aksine müşterilere özel olarak kurulacak ve firma tarafından resmi fiyatı açıklanmamış olsa da tahminen 1 milyon ya da 2 milyon dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtilen sistem, 2D ve 3D 4K projeksiyon sistemi, firma tarafından patentli özel surround ses sistemi ve sinema salonlarındakiler kadar büyük olmasa da tavandan yere kadar kavisli ekran gibi teknik detaylara sahip olacak.
Kişiye özel tasarımlar gerekeceği, mimarların görev yapacağı, gelişmiş montaj ekiplerinin uzun zaman sonunda hazırlayacakları için maliyetin yüksek olacağı belirtilen IMAX Private Theatre ev sinema sisteminin satın alan kullanıcılar, ayrıca firmadan 7/24 destek alabilecekler.
http://www.slashfilm.com/imax-introduces-home-theater-systems/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben de , daha önce de söylediğim gibi ilk gün yani 3 ünde izledim. Film muhteşemdi.
Helikopterli ev sahnesi çok çok iyiydi. 3D olarak gördüğüm en güzel ve keyifli sahnelerden biriydi yani.
Ayrıca çok komik sahneler vardı. Komedi unsuru da iyi olmuş. Buna rağmen Tony, demir adam kıyafeti içinde daha az göründü.
Çoğunlukla dışardaydı yani.
Umarım film bitti diye sonunda çıkmamış ve görüntüleri izleyip , siyah yazılardan sonrasını da beklemişsindir.
Ben sinemacı çocukla kavga edecektim nerdeyse. Adama Green Lantern, Fast Five, Avengers ve tüm Marvell
filmlerinde süpriz yumurta olduğunu ve bekleyeceğimi söyledim. Çocuk bir şey yok dese de bekledim...
Bekledin mi sonuna kadar ?
O dediğin normal olanı da zaten 16 milyon dolar mıydı neydi...
türkiye de ne zenginler var senin haberin yok o sistemi bırak bildiğin sinama salonunu(imax olanı) evine kurdurur :)
Altyapı derken fiber üzerinden diyorsan onu zaten tamamen pas geçerim, hiç anlamı kalmaz ama hdd ler ile verirlerse ya da özel bir format tanımlayıp ona dair disk ya da flash benzeri depolama sistemiyle sunarlarsa nasıl olur acaba? 2 milyon tamam büyük para ve bunu değerlendirmek için filmlere de ne kadar para vermek gerekecek?
Tabi diğer yönde düşüncem ise (biz normal insanlar için) 4k yaygınlaşmasında acaba filmlerin imax versiyonlarını [tabi imax olarak çekilen ya da drm ile dönüştürülenler için diyorum]daha çok bulabilecek miyiz? BD olarak baktığımızda çok az bulunuyor özel versiyonlar. :( Dijital olarak bize sunmalarından kastım da bu :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1082 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, imax