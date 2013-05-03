IMAX, üstün sinema deneyimini evlere taşımayı düşünüyor

Kullanıcılara sunduğu her açıdan farklı ve üstün sinema deneyimi ile ülkemizde de yer alan IMAX, bu harika deneyimi evlere taşımak için çalışma içerisinde.

Kanada merkezli bir teknoloji firması olan IMAX, "IMAX Private Theatre" isimi verdiği yeni servisini duyurarak, büyük sinema salonlarında sunduğu üst düzey deneyimi kullanıcıların evlerine getirerek, ev sinema pazarında da yer almak girmek istediğini açıkladı. Normal ev sinema sistemlerinin aksine müşterilere özel olarak kurulacak ve firma tarafından resmi fiyatı açıklanmamış olsa da tahminen 1 milyon ya da 2 milyon dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtilen sistem, 2D ve 3D 4K projeksiyon sistemi, firma tarafından patentli özel surround ses sistemi ve sinema salonlarındakiler kadar büyük olmasa da tavandan yere kadar kavisli ekran gibi teknik detaylara sahip olacak.

Kişiye özel tasarımlar gerekeceği, mimarların görev yapacağı, gelişmiş montaj ekiplerinin uzun zaman sonunda hazırlayacakları için maliyetin yüksek olacağı belirtilen IMAX Private Theatre ev sinema sisteminin satın alan kullanıcılar, ayrıca firmadan 7/24 destek alabilecekler.

http://www.slashfilm.com/imax-introduces-home-theater-systems/