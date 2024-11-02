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    Christopher Nolan yeni IMAX kameralarını kullanan ilk yönetmen olacak

    Christopher Nolan, kısa süre önce resmi olarak duyurulan yeni filminde, daha önce hiç kullanılmamış, yepyeni IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak. Filmin çekimleri yakında başlayacak.
    Christopher Nolan yeni filminde IMAX için bir ilke imza atacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Christopher Nolan yeni bir film çekmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce resmen duyurulan bu film adeta bir sır perdesi ardında hazırlanıyor olsa da filme dair ilk detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Filme dair ortaya çıkan son bilgiler, Nolan'ın yeni filminde daha önce hiç kullanılmamış IMAX ekipmanları kullanacağını gösteriyor.

    IMAX CEO'su Richard Gelfond, bu hafta Variety'ye bir röportaj verdi. IMAX'in geleceği hakkında da konuşan Gelfond, Christopher Nolan'ın yeni filminde daha önce kullanılmamış, yepyeni IMAX teknolojilerini kullanacağını açıkladı.

    "Chris'in yeni filminde yeni IMAX teknolojisini kullanacağını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum; Ekibimizin son bir yıldır üzerinde çalıştığı, daha önce hiç kullanılmamış ekipmanlar bu filmde kullanılacak."

    Christopher Nolan, IMAX Konusunda Öncü Olmaya Devam Ediyor

    Richard Gelfond'ın açıklamaları, bu yeni kameraların ve ekipmanların geliştirilmesinde Christopher Nolan'ın da parmağı olduğunu gösteriyor. Görünen o ki Nolan da James Cameron'ın yolundan giderek, yeni film teknolojilerinin geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunuyor.

    Nolan, IMAX'in öncüleri arasında yer alıyor. Yönetmenin 2008 yapımı Batman filmi The Dark Knight, birden fazla sahnesi IMAX kameralarla çekilen ilk sinema filmi olarak tarihe geçti. Usta yönetmen, sonraki filmlerinde de bu teknolojiyi kullanmaya devam ederken, IMAX ile çektiği sahnelerin oranını da gitgide arttırdı. Dunkirk'ün neredeyse yüzde 70'ini IMAX ile çeken yönetmen, Tenet ve Oppenheimer'da da bu kameraları yoğun şekilde kullandı. Görünen o ki şimdi yeni filmiyle bu formatı bir adım daha öteya taşıyacak.

    Christopher Nolan'ın yeni filmi 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon ve Tom Holland gibi isimler yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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