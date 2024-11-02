Christopher Nolan yeni IMAX kameralarını kullanan ilk yönetmen olacak

IMAX CEO'su Richard Gelfond, bu hafta Variety'ye bir röportaj verdi. IMAX'in geleceği hakkında da konuşan Gelfond, Christopher Nolan'ın yeni filminde daha önce kullanılmamış, yepyeni IMAX teknolojilerini kullanacağını açıkladı.
"Chris'in yeni filminde yeni IMAX teknolojisini kullanacağını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum; Ekibimizin son bir yıldır üzerinde çalıştığı, daha önce hiç kullanılmamış ekipmanlar bu filmde kullanılacak."
Christopher Nolan, IMAX Konusunda Öncü Olmaya Devam Ediyor
Richard Gelfond'ın açıklamaları, bu yeni kameraların ve ekipmanların geliştirilmesinde Christopher Nolan'ın da parmağı olduğunu gösteriyor. Görünen o ki Nolan da James Cameron'ın yolundan giderek, yeni film teknolojilerinin geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunuyor.
Nolan, IMAX'in öncüleri arasında yer alıyor. Yönetmenin 2008 yapımı Batman filmi The Dark Knight, birden fazla sahnesi IMAX kameralarla çekilen ilk sinema filmi olarak tarihe geçti. Usta yönetmen, sonraki filmlerinde de bu teknolojiyi kullanmaya devam ederken, IMAX ile çektiği sahnelerin oranını da gitgide arttırdı. Dunkirk'ün neredeyse yüzde 70'ini IMAX ile çeken yönetmen, Tenet ve Oppenheimer'da da bu kameraları yoğun şekilde kullandı. Görünen o ki şimdi yeni filmiyle bu formatı bir adım daha öteya taşıyacak.
Christopher Nolan'ın yeni filmi 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon ve Tom Holland gibi isimler yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über