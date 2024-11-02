Christopher Nolan yeni IMAX kameralarını kullanan ilk yönetmen olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Christopher Nolan yeni bir film çekmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce resmen duyurulan bu film adeta bir sır perdesi ardında hazırlanıyor olsa da filme dair ilk detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Filme dair ortaya çıkan son bilgiler, Nolan'ın yeni filminde daha önce hiç kullanılmamış IMAX ekipmanları kullanacağını gösteriyor.

IMAX CEO'su Richard Gelfond, bu hafta Variety'ye bir röportaj verdi. IMAX'in geleceği hakkında da konuşan Gelfond, Christopher Nolan'ın yeni filminde daha önce kullanılmamış, yepyeni IMAX teknolojilerini kullanacağını açıkladı.

"Chris'in yeni filminde yeni IMAX teknolojisini kullanacağını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum; Ekibimizin son bir yıldır üzerinde çalıştığı, daha önce hiç kullanılmamış ekipmanlar bu filmde kullanılacak."

David Fincher imzalı bir Squid Game dizisi geliyor 4 gün önce eklendi

Christopher Nolan, IMAX Konusunda Öncü Olmaya Devam Ediyor

Richard Gelfond'ın açıklamaları, bu yeni kameraların ve ekipmanların geliştirilmesinde Christopher Nolan'ın da parmağı olduğunu gösteriyor. Görünen o ki Nolan da James Cameron'ın yolundan giderek, yeni film teknolojilerinin geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunuyor.

Nolan, IMAX'in öncüleri arasında yer alıyor. Yönetmenin 2008 yapımı Batman filmi The Dark Knight, birden fazla sahnesi IMAX kameralarla çekilen ilk sinema filmi olarak tarihe geçti. Usta yönetmen, sonraki filmlerinde de bu teknolojiyi kullanmaya devam ederken, IMAX ile çektiği sahnelerin oranını da gitgide arttırdı. Dunkirk'ün neredeyse yüzde 70'ini IMAX ile çeken yönetmen, Tenet ve Oppenheimer'da da bu kameraları yoğun şekilde kullandı. Görünen o ki şimdi yeni filmiyle bu formatı bir adım daha öteya taşıyacak.

Christopher Nolan'ın yeni filmi 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon ve Tom Holland gibi isimler yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Christopher Nolan yeni filminde IMAX için bir ilke imza atacak