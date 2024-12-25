Christopher Nolan'ın filminde kullanacağı yeni IMAX teknolojisinin detayları belli oldu

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi ilk duyurulduğunda, bu filmin daha önce hiç kullanılmamış yepyeni IMAX kameralarıyla çekileceği duyurulmuştu. Ancak bu teknolojilerin tam olarak ne gibi yenilikler sunacağı detaylandırılmamıştı. The Odyssey adını taşıyan filme dair ilk detayların gelmeye başlamasıyla birlikte, bu yeni nesil IMAX kameraların özellikleri de netlik kazanmaya başladı.

Bugün kullanımda olan IMAX kameraların temelde iki büyük handikapı bulunuyor. İlk olarak bu kameralar diğerlerine kıyasla çok daha kaba ve ağırlar. İkincisi ve daha önemlisi ise bu kameralar çekim sırasında aşırı ses yapıyorlar.

Kendisi de yönetmen olan Benny Safdie, rol aldığı Oppenheimer filminde IMAX kameralarıyla ilk deneyimini şöyle anlatıyor: "Kamera o kadar ses yapıyordu ki arıza yaptı sandım. 'Aman tanrım, bir şeyler ters gitti' diye düşündüm. O yüzden dönüp Chris (Nolan)'e baktım ve 'Kes demeyecek misin' der gibi baktım. Bana sadece kibarca baktı; Eliyle hadi devam et der gibi işaret etti. Sanki öyle bir ses yokmuş gibi rol yapmam gerekeceğini o zaman anladım."

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Christopher Nolan'ın Kullanacağı IMAX Kameralar Daha Sessiz Çalışıyor

Benny Safdie'nin paylaştığı bu anekdottan da anlayacağız üzere IMAX kameraları çekim sırasında epey ses yapıyorlar. Bu da daha sonra ses miksajı sırasında ciddi sorunlar yaratabiliyor. Nitekim Christopher Nolan'ın filmlerine en sık yöneltilen eleştirilerden biri de filmlerindeki ses miksajının kötü olması. Hatta Tenet ve The Dark Knight Rises'ta bazı diyalogların net anlaşılmadığından bile şikayet edenler vardı.

Ne var ki şimdi yeni IMAX kameralarıyla birlikte bu sorun ortadan kalkabilir. Çünkü ilk kez The Odyssey'de kullanılacak olan yeni nesil IMAX kameraların, öncüllerinden yüzde 30 daha sessiz olduğu açıklandı. Bu da çekim sırasında diyalogların daha net kaydedilmesini mümkün hâle getirecek.

Diğer yandan kameraların gövdesine karbon fiber parçaların kullanılması, bu kameraların ağırlığını azaltacak ve daha hareketli bir rejiye olanak sağlayacak. Ayrıca bu analog kameralara LCD bir vizör de eklenecek. Bunun yan sıra USB-C, Ethernet, Wifi ve Bluetooth bağlantı desteği de olacak.

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Zendaya gibi isimlerin rol alacağı The Odyssey, Homerus'un "Odysseia Destanı"nın bir uyarlaması olacak. Film 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek.

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Christopher Nolan daha sessiz çalışan IMAX kameraları kullanacak