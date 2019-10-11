iOS 13.2 ile birlikte Siri geçmişini silme özelliği geliyor

iOS 13.2'nin bir dizi yeni özelliği beraberinde getiren ikinci beta sürümü dün yayınlandı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümünde sanal asistan Siri ile ilgili bazı değişiklikler keşfedildi.

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Göze çarpan önemli yeniliklerden biri Siri geçmişini silme özelliğinin gelmesi. Artık kullanıcılara "Siri ve Dikte Geçmişini Silme" seçeneği sunuluyor. Bununla birlikte ses kayıtlarınızı paylaşmayı reddetme seçeneğine de sahip oluyorsunuz.

iOS 13.2 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda Apple'daki bazı mühendislerin hizmet kalitesini artırmak için bazı Siri kayıtlarını dinlediği ortaya çıkmıştı. Artık bu dinlemelere maruz kalmamak için ses kayıtlarınızın paylaşılmasını engelleyebileceksiniz.

İşletim sisteminin henüz ikinci betası yayınlanmış durumda. Yani final sürümü için biraz daha beklememiz gerekecek. iOS 13.2 güncellemesinin Kasım ayı başlarında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2019/10/10/siri-privacy-options-ios-13-2/