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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.2 ile birlikte Siri geçmişini silme özelliği geliyor

    Kasım ayında yayınlanması beklenen iOS 13.2'nin ikinci beta sürümüne Siri ve Dikte geçmişini silme özelliği eklendi. Kullanıcılar yeni sürümde ses kayıtlarının paylaşılmasını da engelleyebilecek.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iOS 13.2'nin bir dizi yeni özelliği beraberinde getiren ikinci beta sürümü dün yayınlandı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümünde sanal asistan Siri ile ilgili bazı değişiklikler keşfedildi.
    Ayrıca Bkz. "Apple TV Plus, Oskar ödüllü yönetmeni bünyesine kattı"
    Göze çarpan önemli yeniliklerden biri Siri geçmişini silme özelliğinin gelmesi. Artık kullanıcılara "Siri ve Dikte Geçmişini Silme" seçeneği sunuluyor. Bununla birlikte ses kayıtlarınızı paylaşmayı reddetme seçeneğine de sahip oluyorsunuz.

    iOS 13.2 güncellemesi ne zaman çıkacak?

    Geçtiğimiz aylarda Apple'daki bazı mühendislerin hizmet kalitesini artırmak için bazı Siri kayıtlarını dinlediği ortaya çıkmıştı. Artık bu dinlemelere maruz kalmamak için ses kayıtlarınızın paylaşılmasını engelleyebileceksiniz.
    İşletim sisteminin henüz ikinci betası yayınlanmış durumda. Yani final sürümü için biraz daha beklememiz gerekecek. iOS 13.2 güncellemesinin Kasım ayı başlarında genel kullanıma sunulması bekleniyor.


    https://www.macrumors.com/2019/10/10/siri-privacy-options-ios-13-2/ Yorum Yaz
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    dr20mouse 7 sa.
    Sanal asistan kullanmıyorum. Terminatörün gerçek olmaması için yapay zekaları geliştirecek adımlardan kaçınıyorum.
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    drjacob 8 sa.
    Siri'yi kullanmıyorum , gereksiz gibi geliyor bana
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    Kerim5100 20 sa.
    Siliyormuş gibi yapmadır o silse rahat bakamazlar XD
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    smart1978 12 sa. Kerim5100
    Kriminal suclular ve tesebbus edecekler dert etsin :) ...
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