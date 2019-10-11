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    Apple TV Plus, Oskar ödüllü yönetmeni bünyesine kattı

    Gravity ve Roma filmleriyle Oskar ödülleri kazanan ünlü film yapımcısı Alfonso Cuaron, Apple TV Plus ile yeni bir anlaşma imzaladı.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Apple TV Plus, Oskar ödüllü yönetmeni bünyesine kattı
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    Dijital yayın platformu TV+'ı çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanan Apple, ünlü film yapımcılarını bünyesine katmaya devam ediyor. Oskar ödüllü başarılı yönetmen Alfonso Cuarón, Apple TV Plus'a katılan son isim oldu. Cuarón, önümüzdeki yıllarda Apple için özel TV içerikleri hazırlayacak.

    Variety'de yer alan ifadelerde, Alfonso Cuaron-Apple TV+ anlaşmasının yalnızca televizyon/dizi içeriklerini kapsadığı belirtilmiş. Cuaron bildiğiniz gibi film sektöründeki başarılarıyla tanınıyor. Ancak şimdi Apple TV+ ile dizi sektörüne de adım atacak.

    Alfonso Cuaron'un Apple TV+ için geliştireceği içerikler konusunda şu an için herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak Meksikalı yönetmeni, farklı türlerdeki yapımlarıyla dikkat çeken geniş filmografisiyle tanıyoruz. Cuaron; Gravity (2014) ve Roma (2018) gibi birbirinden çok farklı iki filmle tam dört farklı Oskar ödülü kazanmayı başarmıştı.

    Apple TV Plus, 5 dolarlık fiyat etiketiyle ABD'de 1 Kasım'da yayın hayatına başlayacak. Servisin en azından yakın bir dönem için Türkiye'de yayınlanması beklenmiyor.



    https://variety.com/2019/tv/news/alfonso-cuaron-sets-tv-overall-deal-at-apple-1203366172/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Lord Melkor 1 sa.
    Oscar ın Oskar diye yazıldığını ilk defa gördüm
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    asdf_13 2 sa.
    apple'ın oyuncu değil de yönetmen peşine düşmesi çok iyi.umarım jobs'ın pixar'da yaptığı gibi sanatçılara karışmazlar ve orjinal içerikler izleriz. yoksa sonuç netflix filmleri gibi oluyor.
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