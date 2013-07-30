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iOS 7 Beta 4'den: 7.nesil iPhone, biyometrik parmak izi okuyucusuyla geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
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75
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iOS 7 Beta 4'den: 7.nesil iPhone, biyometrik parmak izi okuyucusuyla geliyor

Dün akşam saatlerinde yayınlanan iOS 7 Beta 4, yeni iPhone’la ilgili cevabı merakla beklenen soru işaretini giderdi: Yeni iPhone, biyometrik tanıma yeteneğine sahip olacak.

Geliştirici Hamza Sood’un 4.betanın sistem dosyaları içerisinde bulduğu kaynak dosyasında biyometrik özelliğin kullanılması esnasında kullanıcıya verilecek mesajlar net şekilde belirtilmiş. Erişilebilirlik araçları içerisine konumlandırılan arayüz dosyası içerisinde yer alan kaynak kodlarında biyometrik parmak izi okuyucusunu home tuşunun altına gömüldüğü anlaşılıyor. Aktifleştirilmesi şu an için oldukça güç olan biyometrik özellikle ilgili yer alan uyarı mesajları şöyle:

  • “iPhone’u sol elinde tutarken, baş parmağı home tuşuna dokunan kullanıcının fotoğrafı”
  • “iPhone’u sağ elinde tutarken, baş parmağı home tuşuna dokunan kullanıcının fotoğrafı”
  • “Tanıma %@ tamamlandı.”
  • “Yükleme esnasında renk değiştiren parmak izi okuyucusu”

Aslında sistem dosyalarında bu özelliğin yer alması Apple’ın sonraki nesil iPhone'larda biyometrik özelliğe yer vereceğini kesinleştiriyor. Fakat Kuo gibi Apple konusunda uzman analistlerin konuyla ilgili açıklamalarını da hatırlayacak olursak, 2012 yılında mobil güvenlik şirketi AuthenTec’i satın alan Apple'ın bu hamlesinin ilk meyvesini 7.nesil iPhone’da yer vermesi büyük ölçüde kesinleşmiş durumda.

Apple’ın biyometrik özelliği sisteme ne denli entegre edeceği konusunda şimdilik elimizde net bilgiler maalesef bulunmuyor. Ancak kredi kartı bilgilerinin bulunduğu 500 milyonu aşkın Apple ID’si ve şu ana kadar iOS’e dahil edilmemiş NFC özelliği göz önüne alınırsa Apple’ın biyometrik parmak izi okuyucusu ile çok daha güvenli ve bir o kadar güçlü mobil ödeme sistemini hayata geçirmesi akla gelmiyor değil.

iOS 7 Beta 4'den: 7.nesil iPhone, biyometrik parmak izi okuyucusuyla geliyor

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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Umarım gelmez,veri tabanına insanların parmak izlerini de alırlar bundan sonra,zaten bir çok kişisel bilgiyi paylaştıkları ortaya çıktı.
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regaibyigit. 6 yıl kasim33
kasim33
ios u not defteriylemi yazıyorlar :D :D

uzay mekiğiyle mi yazıldığını düşünüyordunuz? [>:]
1 Yanıt Yanıtla +34
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godless turtle 6 yıl
Arkadaşlar;
Neden fişlenmekten bu kadar korkuyoruz bunu anlamıyorum. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Gittiğimiz AVM'ler, ATM'ler, bankalar, apartmanlar, havaalanları, vapurlar, yurtdışına giriş yaparken hatta arabamızın içinde trafikteyken bile kameralar tarafından takip ediliyoruz. Yani bizler zaten fişleniyoruz...
Neymiş, Amerika her kişisel bilgimize ve parmak izimize ulaşabilecekmiş. İyide gittiğim kafeyi, okulu, işi, evi öğrense ne olur, facebook'tan aldığım oyun isteklerini öğrense ne olur, aldığım spam e-postaları görse ne olur?
Bunu düşünmesi gerekenler; siyasetçiler, devlet adamları, askerler, MiT çalışanları gibi üst düzey gizlilik gereken işleri yapan insanlar ve benim gibi sıradan biri bunu düşünebiliyorsa, onlar zaten çoktan düşünüp bir çözüm bulmuşlardır. ;)
Arkadaşlar;Neden fişlenmekten bu kadar korkuyoruz bunu anlamıyorum. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Gittiğimiz AVM'ler, ATM'ler, bankalar, apartmanlar, havaala...
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DH Misafiri 6 yıl
Schneeflocke
murdocklawless yüz tanımayı gelecek sefere eklerler. ad soyad zaten vardı, şimdi parmak izimizi alacaklar, yüz tanımayı da yaptılar mı dört dörtlük fişleneceğiz cia arşivlerinde.
Aynı yorum senin içinde geçerli ya kardeşim ne iş yapıyorsun ? katilmisin ? ve ya suçlumusun ? kaç para maaşın var ? bu adamların dünyanın en zengin şirketi. senin paranı napsınlar belkide 1 maaşınla gitmissin bu adamların cihazını satın almıssın. hala yok bilmem ney fişleniyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz ya bir gidin allasen ya.

Schneeflocke kardeşim sendeki neyin kafası ben anlayamadım apple dan kaç para alıyorsun aylık
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psychomax13 6 yıl
kasim33
WaMoreau
kasim33 ios u not defteriylemi yazıyorlar :D :D
Adamların not defteri ile yazdıkları işletim sistemi bile Androidden iyi
düşün bide wordle yazsalar ne olur :D

intihar etmek istiyorum..
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congenial_boy 6 yıl
Parmak izimiz alınacak diye çekinen arkadaşlar neyin kafasını yaşıyorlar anlamıyorum. Adam öldürme , soygun gibi planlarınız mı vardı da parmak iziniz alınacak diye endişeleniyorsunuz anlamadım ki. Ben hiç gocunmam parmak izimi vermekten. Ne güzel işte cep telefonu hırsızlığına kalıcı bir son getirilmiş olur bu teknoloji ile.
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cem650 6 yıl
iyide parmak izini neyle okuyacak bu alet :)
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foz54 6 yıl
2011 telefonu motorola atrix'te zaten vardı bu özellik ama her zamanki gibi apple yapınca devrim olur. sonra yüz tanıma kilidi, daha sonra da nfc koydular mı olay biter alın size yenilik.
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Edvardo 6 yıl
Apple gibi firmaların batarya teknolojisiyle ilgili Ar-Ge lere daha cok yatirim yapmali diye dusunuyorum. Artik buna daha cok agirlik vermeliler. Ne kadar teknolojik acidan guzel olsa da bana gore cok kullanisli degil
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Rizeli55 6 yıl
Ben şahsen çok da fişlenmekten korkmuyorum... Sonuçta internette gezinirken girdiğiniz sitenin sunucusu bir tür " log" tutuyordur..proxy bile kullansanız proxy deki log da kayıtlısınız.... Ayrıca bu kadar fatura ,kredi kartı ,bankacılık işlemi yani sizi bulmak isteyen bulur.... İkametgah diye bişey var ayrıca ... Parmak izinizi alsalar ne olur yurtdışına kaçak mı çıkacaksınız?...neymiş şahsiyet analizi yaparlar...yapsın hatta uğraşmasın direk sorsun...
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DH Misafiri 6 yıl
hepinizin parmak izi alınsın ki suç işlerseniz bulmak kolay olsun.. hah hah..
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DH Misafiri 6 yıl
Böyle ucuz teknolojilerle mutlu olur hale gelmişsiniz Puhahaha
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