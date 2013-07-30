iOS 7 Beta 4'den: 7.nesil iPhone, biyometrik parmak izi okuyucusuyla geliyor

Dün akşam saatlerinde yayınlanan iOS 7 Beta 4, yeni iPhone’la ilgili cevabı merakla beklenen soru işaretini giderdi: Yeni iPhone, biyometrik tanıma yeteneğine sahip olacak.

Geliştirici Hamza Sood’un 4.betanın sistem dosyaları içerisinde bulduğu kaynak dosyasında biyometrik özelliğin kullanılması esnasında kullanıcıya verilecek mesajlar net şekilde belirtilmiş. Erişilebilirlik araçları içerisine konumlandırılan arayüz dosyası içerisinde yer alan kaynak kodlarında biyometrik parmak izi okuyucusunu home tuşunun altına gömüldüğü anlaşılıyor. Aktifleştirilmesi şu an için oldukça güç olan biyometrik özellikle ilgili yer alan uyarı mesajları şöyle:

“iPhone’u sol elinde tutarken, baş parmağı home tuşuna dokunan kullanıcının fotoğrafı”

“iPhone’u sağ elinde tutarken, baş parmağı home tuşuna dokunan kullanıcının fotoğrafı”

“Tanıma %@ tamamlandı.”

“Yükleme esnasında renk değiştiren parmak izi okuyucusu”

Aslında sistem dosyalarında bu özelliğin yer alması Apple’ın sonraki nesil iPhone'larda biyometrik özelliğe yer vereceğini kesinleştiriyor. Fakat Kuo gibi Apple konusunda uzman analistlerin konuyla ilgili açıklamalarını da hatırlayacak olursak, 2012 yılında mobil güvenlik şirketi AuthenTec’i satın alan Apple'ın bu hamlesinin ilk meyvesini 7.nesil iPhone’da yer vermesi büyük ölçüde kesinleşmiş durumda.

Apple’ın biyometrik özelliği sisteme ne denli entegre edeceği konusunda şimdilik elimizde net bilgiler maalesef bulunmuyor. Ancak kredi kartı bilgilerinin bulunduğu 500 milyonu aşkın Apple ID’si ve şu ana kadar iOS’e dahil edilmemiş NFC özelliği göz önüne alınırsa Apple’ın biyometrik parmak izi okuyucusu ile çok daha güvenli ve bir o kadar güçlü mobil ödeme sistemini hayata geçirmesi akla gelmiyor değil.