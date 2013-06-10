Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 resmen tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
8,1b
1
261
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 7 resmen tanıtıldı

Bir süre önce Apple'nin endüstriyel tasarımdan sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Jonathan Ive'ye emanet edilen iOS platformu, bu önemli görev atamasının ardından ilk kez yeni bir versiyona yükseliyor. İlk mobil telefonuyle birlikte 2007'de piyasaya sürdüğü iOS işletim sisteminin birinci dağıtımından bu yana birçok sürüm güncellemesi yayınlayan Apple, şimdiye kadar kullanıcı arayüzünde büyük çaplı bir değişime gitmemişti. Ive'nin iOS için iş başı yapmasıyla birlikte söylentiler, yeni bir arayüz hazırlandığını ileri sürmeye başlamıştı. Bugün ABD merkezli teknoloji şirketinin WWDC 2013 etkinliğinde tanıtılan iOS 7, son dönemdeki sızıntı ve iddiaları doğrular nitelikte bir yapıyla katılımcı ve canlı yayın izleyicilerinin beğenisine sunuldu. Ana yapısı korunan, fakat görsel anlamda çekirdek uygulamalarının hepsi yeniden dizayn edilen iOS, şeffaf formdaki penceleri, yeni uygulama simgeleri ve arayüz animasyonlarıyla 600 milyonu aşkın kullanıcıya sahip ekosistemde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.
Yeni kullanıcı arayüzü
iOS 7 resmen tanıtıldı

Steve Jobs ile birlikte Apple'ye gelen ve uzun süre üst düzey başkan yardımcılığı konumunda görev yapan Scott Forstall, iOS platformunun eski arayüz anlayışının sahibi ve yazılımın bir numaralı tasarımcısıydı. Geçtiğimiz aylarda Apple'den kovulan ve görevleri Jonathan Ive'ye devredilen Forstall sonrası iOS'un ciddi bir değişime sahne olacağı tahmin ediliyordu. Ive döneminin ürünü olan iOS 7'de, mobil işletim sisteminin arayüz düzeni önemli ölçüde korunmuş olsa da; simgeler, animasyonlar, geçiş efektleri ve birçok çekirdek uygulama baştan aşağı yenilenmiş. 
Yeni kilit ekranı 
Arayüz gibi köklü bir değişim yaşayan kilit ekranı artık soldan sağa doğru sürükleme prensibini kullanmıyor. Yukarı sürükleme hareketiyle aşılacak olan yeni kilit ekranı, ayrıca kullanıcının görüntülenen uyarılara müdahale edebilmesini mümkün kılıyor. 
iOS 7 resmen tanıtıldı
Yönetim merkezi
Kilit ekranı dahil olmak üzere tüm ekranlarda aşağıdan yukarıda doğru tek sürükleme hareketliyle erişilebilir hale gelen yönetim merkezi, çok sayıda fonksiyon ve uygulamaya ait kısayolları bünyesinde barındırıyor. Kablosuz teknolojilere ait aktiflik göstergeleri, parlaklık seviyesi, uyku modu, kilit ekranı seçenekleri, AirDrop, AirPlay, müzik çalar, kamera, fener, hesap makinesi, saat simgeleri yönetim merkezinin sahip olduğu kısayollar arasında yer alıyor.
Yeni uyarı merkezi
Saydam arayüz anlayışının kendini gösterdiği yeni uyarı merkezinde, üç farklı sekme mevcut. Bu sekmeler altında kullanıcının uyarılara kolayca ulaşabilmesi için çeşitli niteliklerdeki bildirimler listeleniyor. Aynı kullanıcının farklı iOS cihazları arasında senkronize olacak uyarılara yönetim merkezinde olduğu gibi tüm arayüz ekranlarından erişmek mümkün.
Yeni çoklu görev özellikleri
Artık tüm uygulamalar için kullanılabilir hale gelen iOS platformunun çoklu görev yetisi, ana ekran düğmesine iki kez basılarak ekrana gelen yeniden tasarlanmış bir pencere üzerinden yönetilecek. Güç tüketimiyle alakalı optimizasyonlar içeren bu fonksiyon, uygulamaların ön izlemelerinin de kullanıcıya sunulabileceği yeni merkezinden sürükleme hareketiyle açık konumdaki görevlerin sonlandırılabilmesine imkan tanıyacak.
Arkaplandaki uygulamaların sürekli çalışır konumda olmadığı platformda iOS 7'nin gelmesiyle birlikte çoklu görev anlayışında önemli değişiklikler meydana gelecek. Yazılım, cihaz sahibinin alışkanlıklarına göre hangi uygulamanın ne zaman güncellenmesi gerektiğine karar verecek. Bununla birlikte cihazın sinyal seviyesine göre güncelleme sıklığını ve zamanını ayarlayacak. Böylece güç tüketimi minimuma inmiş, uygulamalar kullanıcıya daha güncel halde sunulmuş olacak ve gerçek çoklu görev sistemine yakın bir deneyim çok daha az güçle sağlanabilecek.
iOS 7 resmen tanıtıldı
Yeni sürümüyle internet gezgini Safari
Mobil Chrome'nin ön izleme moduna benzer bir düzen benimseyen yeni üç boyutlu arayüzüyle Safari, direk tam ekran modunda açılıyor ve adres ve arama çubuğu ile kullanıcının internet deneyimini kısıtlamamış oluyor. Önceki 8 sekme kısıtlaması tamamen kaldırılan internet gezgininde sınırsız sekme oluşturulabilecek, ebeveny yönetimi fonksiyonları sayesinde tarayıcıyı çocuklara uygun forma sokmak mümkün hale gelecek. 
Bing, Twitter ve Wikipedia bütünleşmesiyle yeni Siri
Varsayılan arama motoru olarak Google'yi bırakıp Microsoft'un Bing çözümüne yönelen Apple'nin sanal yardımcı hizmeti Siri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve ilerleyen dönemlerde diğer dillerde kadın ve erkek sesleriyle kullanılabilecek. Şeffaf arkaplana sahip uygulamanın Google Now'daki kart tabanlı arayüz sistemine benzer bir yapı benimsediği görülüyor. Çeşitli fonksiyonların açılıp kapatılabilmesi veya parlaklık ayarıyla alakalı düzenlemelerin sesle halledilebilmesi artık Siri ile mümkün. Servisin Twitter, Wikipedia bütünleşmesi önemli değişikler arasında sıralanırken; Google'den Bing'e geçişin kullanıcıları ne kadar memnun edeceği merak ediliyor. 
Yeni kamera uygulaması
iOS'un yeniden tasarlanan çekirdek uygulamalarından biri olan kamera, video, fotoğraf, Instagram benzeri dijital filtreli ve panorama gibi çekim modlarını beraberinde getiriyor. İlk kez güncellenen kamera uygulaması ve galeri üzerinden fotoğraflara işlenen yeni veriler sayesinde içeriklere ulaşmak daha kolay hale gelecek, başka bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan çekimlere filtre eklenebilecek.
Yıllar sonra ilk kez yeni bir görünümü beraberinde getiren bir mobil işletim sistemi güncellemesi hazırlayan Apple, bugün yazılımın deneme sürümlerini geliştiricilere dağıtmaya başlayacak. Geliştirici sürümler ilk etapta iPhone için yayınlanacak; diğer cihazlar sonraki günlerde takip edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi yeni iOS versiyonu iPhone, iPad ve iPod Touch cihaz sahiplerine sonbahar döneminde sunulacak. 7 sürüm numaralı yükseltmenin destekleyeceği modeller şöyle; iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, beşinci nesil iPod Touch. Resmi dağıtımın gerçekleşeceği sonbaharda iOS 7'ye yeni mobil aygıt duyurularının eşlik etmesi bekleniyor.

http://www.apple.com/ios/ios7/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Avienova 6 yıl en beğenilen engurlu
engurlu
Apple bacağına öyle bir kurşun sıktı ki daha da ömür boyu topal yürümeye mahkum olacak...3 kuruşluk Premium'luğu varken bir anda oyuncağa çevirdi sistemi..

Hiç bir is adamı, yönetici ,üst duzey görevli, makam mevkii sahibi gidip te bu iğrenç arayüzlü cihazı kullanmaz artık..

Çoğu da zaten Galaxy Note 2 ve s4 e gecmisken ,bundan sonra müthiş bi Note patlaması yaşanacağına emin olabiliriz..




Adam son parasiyla note 2 almis
engurluApple bacağına öyle bir kurşun sıktı ki daha da ömür boyu topal yürümeye mahkum olacak...3 kuruşluk Premium'luğu varken bir anda oyun...
Devamını Gör
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ygt96 6 yıl
Kesinlikle muazzam olmuş. JB kullananlara resmen ios 7 varken JB nedir demişler yeni uygulamalarda helal olsun valla çıkardıkları en iyi işler arasında bence

Kesinlikle muazzam olmuş. JB kullananlara resmen ios 7 varken JB nedir demişler yeni uygulamalarda helal olsun valla çıkardıkları en iyi işler arasında bence ...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halfmoon37 6 yıl
Şebeke göstergesi nedir arkadaş sanki şifre girmişiz gibi.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
Nelson Muntz 6 yıl
iOS 7 sıkıntı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
booozy 6 yıl
bunu yükseltince geri alabiliyormuyuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Senti 6 yıl
Merhaba.
iPhone 4 ve iPad mini de ios 7 ye geçtikten sonra Facebook, safari ve Youtube da videolar açmıyor. Bugün Youtube ve Facebook un güncellemelerini yaptım ama düzelmedi. Yapabileceğim bir şey varmıdır?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Senti 6 yıl Senti
Senti
Merhaba.
iPhone 4 ve iPad mini de ios 7 ye geçtikten sonra Facebook, safari ve Youtube da videolar açmıyor. Bugün Youtube ve Facebook un güncellemelerini yaptım ama düzelmedi. Yapabileceğim bir şey varmıdır?

Sorun IOS 7 de değil benim modemde imiş. Zyxel . Bir güncelleme yükledim olay düzeldi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soralalp 6 yıl
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
technoB 6 yıl
forum dolmus 0-6 yas ile. ayrica mercimek kadar beyni olanlar kendi forumuna gitsin.dogru durust yazi okuyamiyoruz sizin yuzunuzden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laguns 6 yıl
yani ios 7 alışılabilir duruyor ... control center iyi olmuş işlevsel ama kesinlikle görsellik olmamış .. safari iyi iconlarını beğenmedim .. yani kafa karışık ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mami_24 6 yıl
bugun gece geliyomu ios 7
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
dandroid fandrozortları toplanmış yine kasabın vitrinindeki ciğerlere iç geçirip cama ekmek banmaya. her kaliteli oyunun ios platformuna çıkması, multiplatform oyunların ilk iosa çıkıp aylar sonra androide gelmesi, Türkiye ve dünyadaki bankaların, firmaların sadece ios'a yazılım hazırlaması, ios'da herşeyin dokunduğun gibi karşına gelip s3 s4 gibi plastiklerde rehberi 5-6sn beklemek fena koyuyor bu fandroidlere. donanımla gözleri boyanıp, iphone 4/4s'te dahi takır takır çalışan oyunların o donanımlarda kasması, üstüne bir de 1900-2000 e telefon alıp 2 ay sonra 1400 liraya satılıp değerinin ölmesi de saçlarını başlarını yolduruyor, gelip açılan ios konularına kinlerini kusuyorlar. android pişmanlıktır, siz de asosyal rom yükleyici fandrozort olmadan gelin bırakın elinizdeki plastik takozları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Lawyer 6 yıl soralalp
soralalp
Kullanım diyen arkadaşlar, s4 üm emailimden uçağımin kalkiş iniş yerlerini araştırıp saatinden 2 saat önce haber veriyor ve gideceğim yerlerin son haberlerini, döviz kurlarını,hava durumunu ve alışveriş imkanlarını söylüyor. Ne olur azıcık teknolojiyi keşfedin çağın gerisinde kalmayın. Ya en azindan internetten müzik indirebilin


Demek ki onlara ihtiyac duymuyorum. Bunu hic dusunuyor musun? yeterlidir belki onlar icin diye.. İnternetten muzik indirmeyi marifet sayman senin sadece teknolojiden anladigini gosteriyor zaten, apple telif ihlaline hayir dedigi icin mi suclu oluyor aslinda buna izin verenin yasal olarak sorumlulugunu almasi ve bu yonde adim atmasi gerekirken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 6 yıl soralalp
soralalp
Kullanım diyen arkadaşlar, s4 üm emailimden uçağımin kalkiş iniş yerlerini araştırıp saatinden 2 saat önce haber veriyor ve gideceğim yerlerin son haberlerini, döviz kurlarını,hava durumunu ve alışveriş imkanlarını söylüyor. Ne olur azıcık teknolojiyi keşfedin çağın gerisinde kalmayın. Ya en azindan internetten müzik indirebilin


Sana batan neyde burda takılıysun anlamış değilim git işine arkadaşım senin telefonun daha iyi ok aferin seni alkışlıyoruz
Hadi şimdi kendi cihazının bölümüne git zeki akıllı android kullanıcısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ImaginePerest 6 yıl soralalp
soralalp

Size bir resim atayimda apple a yollayın ilerde lazım olur. Buarada kasmalarin sebebi java virtual machine sistemini farklı donanımlara uyum sağlamasını sağlamak için yoğun bir sistem yapılmasıdır. Her firmanın kendi anroid alttapisini gelistirmesiyle mesela s4 teki yeni touchwiz, sistem çok performansli calismaktadir. Son performans testlerine bakarsanız artık elinizde stabilite kozu bile kalmadı yazık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


kime ne ispat etmeye çalışıyorsun herkesin telefonu kendine 2000 tl ye aldığın telefon şuan 1600 lira
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Lawyer 6 yıl soralalp
soralalp
Size bir resim atayimda apple a yollayın ilerde lazım olur. Buarada kasmalarin sebebi java virtual machine sistemini farklı donanımlara uyum sağlamasını sağlamak için yoğun bir sistem yapılmasıdır. Her firmanın kendi anroid alttapisini gelistirmesiyle mesela s4 teki yeni touchwiz, sistem çok performansli calismaktadir. Son performans testlerine bakarsanız artık elinizde stabilite kozu bile kalmadı yazık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


O dediklerinden gram anlamiyorum, anlamak zorunda da degilim ilgi alanlarim cok farkli. Ama sunu bilirim telefonu elime alirim kullanimi bana gore hizlidir yeterlidir, tipine bakarim guzeldir, kullanimi rahattir parasini oderim. Zaten applein zannedersem bu kadar cok taslayani oldugu halde bu kadar iyi satabilmesinin nedeni de bu. Taslayanlar surekli su teknik konulardan konusuyorlar alanlarsa halk bu kadar basit.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkhnmr 6 yıl soralalp
soralalp
Size bir resim atayimda apple a yollayın ilerde lazım olur. Buarada kasmalarin sebebi java virtual machine sistemini farklı donanımlara uyum sağlamasını sağlamak için yoğun bir sistem yapılmasıdır. Her firmanın kendi anroid alttapisini gelistirmesiyle mesela s4 teki yeni touchwiz, sistem çok performansli calismaktadir. Son performans testlerine bakarsanız artık elinizde stabilite kozu bile kalmadı yazık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Performans testi ile stabilitenin ne alakası var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Lawyer 6 yıl soralalp
soralalp
Yok üzülüyorum verilen paralara eski yazılım satılıyor neyse hadi iyisiniz gerçek multitasking gelmiş. Ios 8 de de belki multiwindow gelir sevinirsiniz
status barı fln da kopyaladilar bir de wirelessi cozdunuz mu tamamdır; internet gerekli nitekim.

sen hic uzulme para cok bizde harcayacak yer bulamiyoruz ondan aliyoruz zaten sen bizim paramiza takilma..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Lawyer 6 yıl
Valla apple tum dunyanin zevkine gore hareket edemez ama trend tasarimlara uymaliydi bence gelmisti zamani. İlk iphonedan bu yana iphone kullaniyorum ama artik iphone 5ten beri gozum rahatsiz olur olmustu cidden yeter diyordum artik. ios7yi daha yuklemedim ama benim zevkime hitap ediyor. Biraz daha canli olmaliydi.

Elma veren agac taslaniyor her zamanki gibi ya android kullaniyorsan kullan devam et neden bu basliga kadar gelip konusuyorsun ki? Bu arz talep mevzusu biz istiyoruz parasini verip aliyoruz. Ya calinti ne demek? Renklerin telifi androide mi ait? Calinti olan ozenilen ihlal edilen bir hak varsa buyursun android hakkini arasin. Canli renk de mi kullanamaz kimse anlamiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8106 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, tim cook ve
3 etiket daha uygulama haber Apple işletim sistemi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte'ın yeni nesil G1.Sniper serisi anakart modelleri 6 yıl ADATA'dan PCIe, NGFF ve µSSD sürücüler! 6 yıl Apple iOS7 ve yeni OS X Canlı Yayın Tekrarı 6 yıl Colorful GeForce GTX 780 iGame: Tasarımıyla fark yaratan üst seviye ekran kartı 6 yıl TTeSPORTS Level 10M Oyuncu faresi! 6 yıl Intel IRIS Pro: Entegre bellekli en hızlı Intel GPU'sunu kullandık 6 yıl OCZ'den yeni SSD sürücüler: Vertex 450 ve PCIe Vector! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim