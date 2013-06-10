iOS 7 resmen tanıtıldı





Bir süre önce Apple'nin endüstriyel tasarımdan sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Jonathan Ive'ye emanet edilen iOS platformu, bu önemli görev atamasının ardından ilk kez yeni bir versiyona yükseliyor. İlk mobil telefonuyle birlikte 2007'de piyasaya sürdüğü iOS işletim sisteminin birinci dağıtımından bu yana birçok sürüm güncellemesi yayınlayan Apple, şimdiye kadar kullanıcı arayüzünde büyük çaplı bir değişime gitmemişti. Ive'nin iOS için iş başı yapmasıyla birlikte söylentiler, yeni bir arayüz hazırlandığını ileri sürmeye başlamıştı. Bugün ABD merkezli teknoloji şirketinin WWDC 2013 etkinliğinde tanıtılan iOS 7, son dönemdeki sızıntı ve iddiaları doğrular nitelikte bir yapıyla katılımcı ve canlı yayın izleyicilerinin beğenisine sunuldu. Ana yapısı korunan, fakat görsel anlamda çekirdek uygulamalarının hepsi yeniden dizayn edilen iOS, şeffaf formdaki penceleri, yeni uygulama simgeleri ve arayüz animasyonlarıyla 600 milyonu aşkın kullanıcıya sahip ekosistemde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Yeni kullanıcı arayüzü





Steve Jobs ile birlikte Apple'ye gelen ve uzun süre üst düzey başkan yardımcılığı konumunda görev yapan Scott Forstall, iOS platformunun eski arayüz anlayışının sahibi ve yazılımın bir numaralı tasarımcısıydı. Geçtiğimiz aylarda Apple'den kovulan ve görevleri Jonathan Ive'ye devredilen Forstall sonrası iOS'un ciddi bir değişime sahne olacağı tahmin ediliyordu. Ive döneminin ürünü olan iOS 7'de, mobil işletim sisteminin arayüz düzeni önemli ölçüde korunmuş olsa da; simgeler, animasyonlar, geçiş efektleri ve birçok çekirdek uygulama baştan aşağı yenilenmiş.

Yeni kilit ekranı

Arayüz gibi köklü bir değişim yaşayan kilit ekranı artık soldan sağa doğru sürükleme prensibini kullanmıyor. Yukarı sürükleme hareketiyle aşılacak olan yeni kilit ekranı, ayrıca kullanıcının görüntülenen uyarılara müdahale edebilmesini mümkün kılıyor.

Yönetim merkezi

Kilit ekranı dahil olmak üzere tüm ekranlarda aşağıdan yukarıda doğru tek sürükleme hareketliyle erişilebilir hale gelen yönetim merkezi, çok sayıda fonksiyon ve uygulamaya ait kısayolları bünyesinde barındırıyor. Kablosuz teknolojilere ait aktiflik göstergeleri, parlaklık seviyesi, uyku modu, kilit ekranı seçenekleri, AirDrop, AirPlay, müzik çalar, kamera, fener, hesap makinesi, saat simgeleri yönetim merkezinin sahip olduğu kısayollar arasında yer alıyor.

Yeni uyarı merkezi

Saydam arayüz anlayışının kendini gösterdiği yeni uyarı merkezinde, üç farklı sekme mevcut. Bu sekmeler altında kullanıcının uyarılara kolayca ulaşabilmesi için çeşitli niteliklerdeki bildirimler listeleniyor. Aynı kullanıcının farklı iOS cihazları arasında senkronize olacak uyarılara yönetim merkezinde olduğu gibi tüm arayüz ekranlarından erişmek mümkün.

Yeni çoklu görev özellikleri

Artık tüm uygulamalar için kullanılabilir hale gelen iOS platformunun çoklu görev yetisi, ana ekran düğmesine iki kez basılarak ekrana gelen yeniden tasarlanmış bir pencere üzerinden yönetilecek. Güç tüketimiyle alakalı optimizasyonlar içeren bu fonksiyon, uygulamaların ön izlemelerinin de kullanıcıya sunulabileceği yeni merkezinden sürükleme hareketiyle açık konumdaki görevlerin sonlandırılabilmesine imkan tanıyacak.

Arkaplandaki uygulamaların sürekli çalışır konumda olmadığı platformda iOS 7'nin gelmesiyle birlikte çoklu görev anlayışında önemli değişiklikler meydana gelecek. Yazılım, cihaz sahibinin alışkanlıklarına göre hangi uygulamanın ne zaman güncellenmesi gerektiğine karar verecek. Bununla birlikte cihazın sinyal seviyesine göre güncelleme sıklığını ve zamanını ayarlayacak. Böylece güç tüketimi minimuma inmiş, uygulamalar kullanıcıya daha güncel halde sunulmuş olacak ve gerçek çoklu görev sistemine yakın bir deneyim çok daha az güçle sağlanabilecek.

Yeni sürümüyle internet gezgini Safari

Mobil Chrome'nin ön izleme moduna benzer bir düzen benimseyen yeni üç boyutlu arayüzüyle Safari, direk tam ekran modunda açılıyor ve adres ve arama çubuğu ile kullanıcının internet deneyimini kısıtlamamış oluyor. Önceki 8 sekme kısıtlaması tamamen kaldırılan internet gezgininde sınırsız sekme oluşturulabilecek, ebeveny yönetimi fonksiyonları sayesinde tarayıcıyı çocuklara uygun forma sokmak mümkün hale gelecek.

Bing, Twitter ve Wikipedia bütünleşmesiyle yeni Siri

Varsayılan arama motoru olarak Google'yi bırakıp Microsoft'un Bing çözümüne yönelen Apple'nin sanal yardımcı hizmeti Siri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve ilerleyen dönemlerde diğer dillerde kadın ve erkek sesleriyle kullanılabilecek. Şeffaf arkaplana sahip uygulamanın Google Now'daki kart tabanlı arayüz sistemine benzer bir yapı benimsediği görülüyor. Çeşitli fonksiyonların açılıp kapatılabilmesi veya parlaklık ayarıyla alakalı düzenlemelerin sesle halledilebilmesi artık Siri ile mümkün. Servisin Twitter, Wikipedia bütünleşmesi önemli değişikler arasında sıralanırken; Google'den Bing'e geçişin kullanıcıları ne kadar memnun edeceği merak ediliyor.

Yeni kamera uygulaması

iOS'un yeniden tasarlanan çekirdek uygulamalarından biri olan kamera, video, fotoğraf, Instagram benzeri dijital filtreli ve panorama gibi çekim modlarını beraberinde getiriyor. İlk kez güncellenen kamera uygulaması ve galeri üzerinden fotoğraflara işlenen yeni veriler sayesinde içeriklere ulaşmak daha kolay hale gelecek, başka bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan çekimlere filtre eklenebilecek.

Yıllar sonra ilk kez yeni bir görünümü beraberinde getiren bir mobil işletim sistemi güncellemesi hazırlayan Apple, bugün yazılımın deneme sürümlerini geliştiricilere dağıtmaya başlayacak. Geliştirici sürümler ilk etapta iPhone için yayınlanacak; diğer cihazlar sonraki günlerde takip edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi yeni iOS versiyonu iPhone, iPad ve iPod Touch cihaz sahiplerine sonbahar döneminde sunulacak. 7 sürüm numaralı yükseltmenin destekleyeceği modeller şöyle; iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, beşinci nesil iPod Touch. Resmi dağıtımın gerçekleşeceği sonbaharda iOS 7'ye yeni mobil aygıt duyurularının eşlik etmesi bekleniyor.

http://www.apple.com/ios/ios7/