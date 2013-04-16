iOS 7 üzerinde çalışan bir iPhone modeli log kayıtlarında görülmeye başladı

Hücresel veya WiFi gibi internet bağlantısı imkanına sahip olan mobil cihazlar, test aşamasında mutlaka internet erişimi açısından deneniyor ve bu da web sitelerinin log kayıtlarına düşmeye başlıyor. Aynı şekilde benchmark sitelerinde de prototip veya test sürümlerinin izlerine rastlanıyor.





Son günlerde bazı web sitesi ve uygulama geliştiricileri, log kayıtlarında iOS 7 işletim sistemi üzerinde çalışan gizemli bir iPhone izine rastlamaya başladı.





Log kayıtlarında manipülasyon ihtimali fazla olsa da erişimin Apple'ın Cupertino'daki merkezinden yapılmış olması, gerçeğe yakın olma ihtimalini biraz artırıyor. Yaz veya güz aylarında pazara sunulması beklenen yeni iPhone modeli için Apple'ın artık donanım ve yazılım testlerine başladığı tahmin ediliyor.





Log kayıtları dışında modelle ilgili elle tutulur bir bilgi yok. Ancak dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise sadece bir modelin kayıtlarda rastlandığı şeklinde. Apple'ın farklı ekran boyutuna sahip olduğu iddia edilen ikinci bir iPhone modelinin izine ise kayıtlarda rastlanmıyor. Bu da Apple'ın bu yıl tek bir iPhone modeli piyasaya sürmesi ihtimalini güçlendiriyor.



