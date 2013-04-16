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iOS 7 üzerinde çalışan bir iPhone modeli log kayıtlarında görülmeye başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS 7 üzerinde çalışan bir iPhone modeli log kayıtlarında görülmeye başladı
Hücresel veya WiFi gibi internet bağlantısı imkanına sahip olan mobil cihazlar, test aşamasında mutlaka internet erişimi açısından deneniyor ve bu da web sitelerinin log kayıtlarına düşmeye başlıyor. Aynı şekilde benchmark sitelerinde de prototip veya test sürümlerinin izlerine rastlanıyor.

Son günlerde bazı web sitesi ve uygulama geliştiricileri, log kayıtlarında iOS 7 işletim sistemi üzerinde çalışan gizemli bir iPhone izine rastlamaya başladı. 

Log kayıtlarında manipülasyon ihtimali fazla olsa da erişimin Apple'ın Cupertino'daki merkezinden yapılmış olması, gerçeğe yakın olma ihtimalini biraz artırıyor. Yaz veya güz aylarında pazara sunulması beklenen yeni iPhone modeli için Apple'ın artık donanım ve yazılım testlerine başladığı tahmin ediliyor. 

Log kayıtları dışında modelle ilgili elle tutulur bir bilgi yok. Ancak dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise sadece bir modelin kayıtlarda rastlandığı şeklinde. Apple'ın farklı ekran boyutuna sahip olduğu iddia edilen ikinci bir iPhone modelinin izine ise kayıtlarda rastlanmıyor. Bu da Apple'ın bu yıl tek bir iPhone modeli piyasaya sürmesi ihtimalini güçlendiriyor.


http://www.phonearena.com/news/Websites-report-visits-from-an-unknown-iPhone-model-running-iOS-7_id41939 Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen HumbiGumbi
caglaratilgan

umarım s4 e donanım ve yazılım bakımından rakip olacak bir telefon çıkarda iphone alma isteğimi gideririm :D yaz ayı için telefon almayı planlıyorum ve şuan alınabilirliği en yüksek olan 3 telefon var S4, one ve xperia z :D bunlara başabaş rakip olacak ve 5 te yaptıkları o saçma sapan yazılımsal donanımsal ve tasarımsal hataları olmayan bir iphone olur umarım :D

Yazılım? samsung yazılım işinde ne zaman apple ı geçebildi ki?
caglaratilganumarım s4 e donanım ve yazılım bakımından rakip olacak bir telefon çıkarda iphone alma isteğimi gideririm :D yaz ayı için t...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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kojiro 6 yıl
Bu haber olmasa artık iPhone yeni model çıkarmayacak diye düşünüyordum zaten :(
1 Yanıt Yanıtla +6
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Macintosh 6 yıl
Çevremde birçok kişi şikayetçi aslında bu durumdan.
Bazı insanların sınırlı bilgisayar bilgisi var en fazla Facebook'a girecek kadar bilen bile var.
Hal böyleyken iphone kullanan bu vatandaşların çoğunun iTunes'dan haberi bile yok.
Müzik , video , resim , zil sesi vb şeyleri cihazlarına kopyala yapıştır gibi yöntemlerle atamadıkları için iphone'a bu konuda düşük puan veriyorlar.
Cihazdan soğuyorlar resmen.

Ben yıllarca apple ürünleri kullandım kullanıyorum gerçekten bazı kısıtlamalar can sıkıcı olabiliyor.
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HumbiGumbi 6 yıl
Gl4dius
caglaratilganumarım s4 e donanım ve yazılım bakımından rakip olacak bir telefon çıkarda iphone alma isteğimi gideririm :D yaz ayı için telefon almayı planlıyorum ve şuan alınabilirliği en yüksek olan 3 telefon var S4, one ve xperia z :D bunlara başabaş rakip olacak ve 5 te yaptıkları o saçma sapan yazılımsal donanımsal ve tasarımsal hataları olmayan bir iphone olur umarım :D
hangi renk istiyorsun iphone u kaç inç istiyorsun ? andriod kadar stabil ve uyumlu bir işletim sistemi yoktur sana göre galiba onları filanda değiştirelim symbian filan olsun istiyorsan ? sadece yazmış olmak için yorum yapmasan daha iyi olacak kuru kalabalık yapmamış olursun en azından

öncelikle diğer arkadaşa da dediğim gibi benim birşeyler istememin ne sakıncası var sizinde bazı beklenti ve görüşleriniz yok mu ? telefonu saman alır gibi mi alıyorsunuz ???
diğer taraftan da yazdığınız yorumlarda saygıyı elden bırakmayın size tavsiyem olur ! eğer benim kişisel görüş ve hissiyatımı belirtmem kuru kalabalıksa sizin ki nedir birde onu düşünün ...
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HumbiGumbi 6 yıl
O T T O M A N
caglaratilganumarım s4 e donanım ve yazılım bakımından rakip olacak bir telefon çıkarda iphone alma isteğimi gideririm :D yaz ayı için telefon almayı planlıyorum ve şuan alınabilirliği en yüksek olan 3 telefon var S4, one ve xperia z :D bunlara başabaş rakip olacak ve 5 te yaptıkları o saçma sapan yazılımsal donanımsal ve tasarımsal hataları olmayan bir iphone olur umarım :D
ne demessin ama.apple da boyna senin alamaya değer bulabileceğin bir iphone nasıl yaparım diye düşünüp duruyordu.sende hazır yeri gelmişken saçma sapan bulduğun yazılımsal,donanımsal ve tasarımsal hataların nasıl,neresini düzeltmeliler yazda,adamlar boşuna uğraşmasın senin gönlünden geçen telefonun nasıl birşey olduğunu tahmin etmek için.

işte bu bahsettiğin firma olan apple bizim şuanda tartışma sebebimiz olabilmesi için bunu yapıyor benim senin ne istediğini sorguluyor araştırma yapıyor bu yüzden de şuan en büyük firmalar arasında ve en prestijli firma tabi benim görüşüm bu ... diğer yandan da bakacak olursak benim istediklerim doğrultusunda cihaz beklemem veya almaya çalışmamın ne kötü yanı var bunu yazma gereği duydunuz anlayamadım !!!
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eL1te 6 yıl
Şahsi gorusum iphone 5 ile ayni kasa olacak. Sadece 4 ve 4s farki gbi ufak tefek cizgi farklari olabilir. İslemci, pil performansi artar. Kamera 12 mp olur. Bunun disinda hicbir fark olmaz. 6 nesil iphone gecti hep de bu tarz olaylar oldu. Steve jobs oldukten sonra politikalar degisti mi orasini bilmem
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deniz c 6 yıl
5 ve 6 için de aynı haberi yapmıştınız, önümüz de ki yıl da ios 8 log kayıtlarında diye haber duyucaz artık.... Copy Paste haber yapıyosunuz da bari azcık araştırın doğru haber yapın. hikaye bunların hepsi.....
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cibicibi 6 yıl
artık çıksa da kurtulsak ne de olsa ne donanım ne de yazılımsal bi gelişme olmayacak artık
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ColDasHeLL 6 yıl
tolgatelli
ColDasHeLLforuma üyeligiyle giremeyen bir tek benmiyim?
yok, forum üyeliğiyle giremeyip, ama üyeliğiyle yorum yazabilen bir tek sensin

kardeş ana sayfaya giriyorum yorum yapabiliyorum (F-O-R-U-M) a Girip üyeligimle açamıorum hatta normalde açılmıyor özel mesaj atamıyorum yorum yapamıyorum inşallah anlamışsındır
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Zenci Forvet 6 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL
tolgatelli
Orijinalden alıntı: ColDasHeLLforuma üyeligiyle giremeyen bir tek benmiyim?
yok, forum üyeliğiyle giremeyip, ama üyeliğiyle yorum yazabilen bir tek sensin

kardeş ana sayfaya giriyorum yorum yapabiliyorum (F-O-R-U-M) a Girip üyeligimle açamıorum hatta normalde açılmıyor özel mesaj atamıyorum yorum yapamıyorum inşallah anlamışsındır

Bunu yazmanın yeri bu konu değil.
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gduman 6 yıl
Yil 2013 olmus, 7.iphone gelecek hala itunes degisssin, bluetooth la dosya transferi yapilsin diyen var...pes
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ZZ RAT 6 yıl gduman
gduman

Yil 2013 olmus, 7.iphone gelecek hala itunes degisssin, bluetooth la dosya transferi yapilsin diyen var...pes

yil olmus 2013, Apple hala itunes denen sacmalikla cebellestiriyor bizi, pes.
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tolgatelli 6 yıl
ColDasHeLL
foruma üyeligiyle giremeyen bir tek benmiyim?

yok, forum üyeliğiyle giremeyip, ama üyeliğiyle yorum yazabilen bir tek sensin
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dere.beyi 6 yıl
Straight X Edge

dere.beyi 5 inçlik bir ipod touch yapsalar hiç düşünmeden alırım ipod touch 5 kullanıyorum mükemmel bir cihaz 1 milyarlık telefondan alo demesekte ne kaybederiz önemli olan ihtiyaçlarımız değilmi ? şimdiki gençlerin önceliği ne oyun,müzik,video bunlara çok çok fazla bile yeterken böyle 2,3 binliralık paralar vermek enayilikden başka birşey değil
Varya nasıl pişmanım bilemezsiniz, keşke Ekimde değil de biraz daha sabredip iPhone 4s yerine iPod Touch 5th alsaydım. iPhone 4sden daha iyimiş sanırım. Nokia telefonum vardı ki arama hiç yapmıyorum o derece az, şuanki iPhoneum resmen iPod muamelesi görüyor.


senin yerinde olsam hemen onu satıp 64 gb ipod touch alırdım zaten heryerde adsl var ve ücretsiz cafe restaurant üniversitelerde dahil heryerde online olabiliyorsun iphone'a gerek yok artık bu saatten sonra asla android ve iphone asla almam sürekli ipod touch alacam
bu arada çok büyük bir apple düşmanıyımdır oda ayrı bir konu

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JohnLord 6 yıl
Straight X Edge
dere.beyi 5 inçlik bir ipod touch yapsalar hiç düşünmeden alırım ipod touch 5 kullanıyorum mükemmel bir cihaz 1 milyarlık telefondan alo demesekte ne kaybederiz önemli olan ihtiyaçlarımız değilmi ? şimdiki gençlerin önceliği ne oyun,müzik,video bunlara çok çok fazla bile yeterken böyle 2,3 binliralık paralar vermek enayilikden başka birşey değil
Varya nasıl pişmanım bilemezsiniz, keşke Ekimde değil de biraz daha sabredip iPhone 4s yerine iPod Touch 5th alsaydım. iPhone 4sden daha iyimiş sanırım. Nokia telefonum vardı ki arama hiç yapmıyorum o derece az, şuanki iPhoneum resmen iPod muamelesi görüyor.

iPhone donun testini incele iphone 5 4s 4 ipod touch 5 4s bir adım önde 5 th den
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