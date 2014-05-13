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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS cihazlar ve Mac ile Windows bilgisayarlar arasında veri aktarımı için yeni alternatif: iStick

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS cihazlar ve Mac ile Windows bilgisayarlar arasında veri aktarımı için yeni alternatif: iStick
Son dönemin en başarılı internet platformları arasında yer alan Kickstarter'da aradığı desteği fazlasıyla bulan yeni projelerden iStick, iOS cihazlar ve Mac ile Windows bilgisayarlar arasında hızlı veri aktarımı sağlayabiliyor.
Site üzerinde "HYPER by Sanho Corporation" tarafından başlatılan iStick, temel olarak üzerinde hem USB 2.0 hem de Apple Lightning bağlantısı taşıyan bir bellek birimi olarak karşımıza çıkıyor. 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB depolama seçenekleriyle hazırlanan ve Mac ile Windows bilgisayarlar bünyesinde kopyalanan dosyaların direkt olarak iPhone, iPod Touch ya da iPad gibi cihazlara atılmasına imkan tanıyan ürün, USB tarafında 12MB/s okuma ve 7.5MB/s yazma değerlerini sunarken, iCihaz tarafıda ise 2.5MB/s okuma ve 1.9MB/s yazma hızı sağlayabiliyor. Ücretsiz olarak hazırlanan iOS uygulamasıyla her türlü metin, müzik ve video dosyasına destek veren iStick, kişi listesinin yedeklemesi gibi faydalı bir özelliği de bünyesinde barındırıyor.
Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleriyle hazırlanan iStick, Kickstarter konan 100,000$ hedefi bitimine 34 gün kala 256,629$ gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşımış durumda. Yapılacak en az 65$ (8GB / ABD dışı 10$ kargo) bağış ile 2014 Ağustos ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/hypershop/isticktm-usb-flash-drive-with-lightning-for-iphone?ref=discovery Yorum Yaz
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AlkanExclusive 5 yıl en beğenilen
mantıklı..
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hakan.ifone 5 yıl
cok güzel mantıklı ama pahalı arkadaşlar 8 gb 65 dolar diyor yaw fiyat düşerse güzel olur vallahi süper olmuş cünki iphone 16 gb bile yetmiyor ozman bilgileri bu iStick e atarız güzel olur bilgiler icerisinde olur ama bu fiyat pahalı biraz
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osonguler 5 yıl
Walla ben linkteki wireless belleği tercih ederim

amazon.com/...

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HAAltuntas 5 yıl
İyi düşünülmüş. Bazı eksiklikler fark edildi demekki. Ama bu eksikliği de yine satış yaparak gidermek istemişler.
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Macintosh 5 yıl
Iyi düşünülmüş fiyat 8gb icin fazla pahalı.
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meego 5 yıl
12MB Okuma, 7MB yazma için bu fiyat çok çok yüksek.
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war3z 5 yıl
Başarılı bir ürün sd kart takılabir olsa daha mantıklı olurdu
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CooL_ROMEO 5 yıl
8 gb 65$ çok pahalı ya... tamam gerekli bir alet ama bu kadar fiyat biçerse nasıl alabiliriz ki ?
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El_domingo 5 yıl
eger linlkteki cihaz ,calısıyorsa buna pek gerek yok
aliexpress.com/...
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s.holmes 5 yıl
ilk flash bellekler gibi bu da çok pahalı. bir 5 yıla kalmadan ucuzlayacağı kanısındayım..
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YesiilEriik 5 yıl
Yalnız gereksiz biraz. Zamanında konusu vardı iPad'den SD Karttaki filmleri izleme diye. O yöntem pc üzerinde de uygulanabilir bence ve 65$ın rahat 45i cepte kalır.
1 Yanıt Yanıtla
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fatih_h 5 yıl YesiilEriik
YesiilEriik

Yalnız gereksiz biraz. Zamanında konusu vardı iPad'den SD Karttaki filmleri izleme diye. O yöntem pc üzerinde de uygulanabilir bence ve 65$ın rahat 45i cepte kalır.

Benim mehşur konum
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koyunsavar 5 yıl
aranan kan ekremle sagy konu apple sa onlar herturlu veriyi aktarir
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