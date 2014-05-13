iOS cihazlar ve Mac ile Windows bilgisayarlar arasında veri aktarımı için yeni alternatif: iStick

Son dönemin en başarılı internet platformları arasında yer alan Kickstarter'da aradığı desteği fazlasıyla bulan yeni projelerden iStick, iOS cihazlar ve Mac ile Windows bilgisayarlar arasında hızlı veri aktarımı sağlayabiliyor.

Site üzerinde "HYPER by Sanho Corporation" tarafından başlatılan iStick, temel olarak üzerinde hem USB 2.0 hem de Apple Lightning bağlantısı taşıyan bir bellek birimi olarak karşımıza çıkıyor. 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB depolama seçenekleriyle hazırlanan ve Mac ile Windows bilgisayarlar bünyesinde kopyalanan dosyaların direkt olarak iPhone, iPod Touch ya da iPad gibi cihazlara atılmasına imkan tanıyan ürün, USB tarafında 12MB/s okuma ve 7.5MB/s yazma değerlerini sunarken, iCihaz tarafıda ise 2.5MB/s okuma ve 1.9MB/s yazma hızı sağlayabiliyor. Ücretsiz olarak hazırlanan iOS uygulamasıyla her türlü metin, müzik ve video dosyasına destek veren iStick, kişi listesinin yedeklemesi gibi faydalı bir özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleriyle hazırlanan iStick, Kickstarter konan 100,000$ hedefi bitimine 34 gün kala 256,629$ gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşımış durumda. Yapılacak en az 65$ (8GB / ABD dışı 10$ kargo) bağış ile 2014 Ağustos ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/hypershop/isticktm-usb-flash-drive-with-lightning-for-iphone?ref=discovery