Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS cihazlarınız için 256GB SanDisk iXpand Base

iOS cihazları için çeşitli harici bellek kapasiteleri sunan SanDisk Xpand depolama serisi yeni üyelere kavuştu. Bu kez ürünlerin beraberinde bir de stand var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilindiği üzere iOS cihazlarında sadece dahili hafıza mevcut. Ne harici hafıza kartı ne de OTG tarzı yerleşik harici depolama desteği sunulmuyor. Üreticiler yazılım tabanlı çözümler ile bu engeli aşmaya çalışıyor. 

Standlı tasarım


iOS platformu için sunulan en geniş depolama belleği çözümü SanDisk Xpand markası altında toplanmış durumda. Firma farklı ürünlerle bu markayı büyütmeye devam ediyor. Son olarak stand tarzında bir harici depolama ürünü tanıtıldı. 

IFA 2017 fuarında tanıtılan SanDisk iXpand Base adındaki ürün, iPhone odağında geliştirilmiş. Kullanıcı 15W Lightning bağlantısı üzerinden iPhone cihazını şarj ederken aynı zamanda Xpand Base uygulaması ile yedekleme de yapabiliyor. Bu esnada telefonunu kauçuk kaplama stand üzerine koyabiliyor. 
Stand daha çok iPhone ile uygun gibi görünse de uygulamanın kurulabildiği tüm iOS cihazlarına uyumlu ancak stand biraz küçük gelebilir. 

SanDisk iXpand Base farklı depolama seçenekleri ile gelecek. 32GB kapasiteli versiyon 50$, 64GB kapasiteli versiyon 100$, 128GB kapasiteli versiyon 130$ ve 256GB kapasiteli versiyon 200$ şeklinde sıralanıyor. 
 

https://www.macrumors.com/2017/08/31/sandisk-ixband-base-iphone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 2 yıl en beğenilen
Mars'ta da bunları takıp geçiyorlarmış uzaylılar adamlar aşmış kendini

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
eyoruk 2 yıl
WD de böyle bir şey tanıtıyormuş bu aralar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 2 yıl CRoSSBoNeSS
Kim demiş atılmıyor diye her uygulamanın kendi alanı var mesela vlc yükle sonra onun alanına iTunes üzerinden vlc'nin içine atıp istediğinizi izleyebilirsiniz. Müzikte benzer şekilde.
iOS'te sadece android'teki gibi ortak bir alana yükleyemiyorsunuz o kadar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prfssr 2 yıl
Peki bu iphonelara takılan hafıza kartları var (ismini tam bilmediğim için muhtmelen yanlış söylüyorum) şarj girişinden takılıyor, bunlara resim falan haricinde spotifyda ki müzikler yüklenebiliyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CRoSSBoNeSS 2 yıl
Merak ettigim icin soruyorum, Ayfon sahipleri 32 gb'den fazlasini napacak ki? Dizi atilmiyor film atilmiyor, muzik desen spotify'den 100gb muzik indirmedigin surece o da pek bi olasi degil. E uygulama desen kimsenin ayni anda 10 tane baba oyun(asphalt 8, injustice, modern combat vs) oynayacagi da yok e ne ise yarayacak o zaman 256 gb?
Cidden dalga gecmek icin degil ogrenmek icin soruyorum.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ghost2003 2 yıl CRoSSBoNeSS
cannurkars

Merak ettigim icin soruyorum, Ayfon sahipleri 32 gb'den fazlasini napacak ki? Dizi atilmiyor film atilmiyor, muzik desen spotify'den 100gb muzik indirmedigin surece o da pek bi olasi degil. E uygulama desen kimsenin ayni anda 10 tane baba oyun(asphalt 8, injustice, modern combat vs) oynayacagi da yok e ne ise yarayacak o zaman 256 gb?



Cidden dalga gecmek icin degil ogrenmek icin soruyorum.

Dizi de atılıyor film de atılıyor. 4k video çekmek istersen de zaten 128 gb şart.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 yıl en beğenilen
Mars'ta da bunları takıp geçiyorlarmış uzaylılar adamlar aşmış kendini

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl Xloud
Orijinalden alıntı: Xloud

Mars'ta da bunları takıp geçiyorlarmış uzaylılar adamlar aşmış kendini

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Dünyadakilere 400'lük geldi


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Dünyalı kardeşlerime hayırlı olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3344 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sandisk, ixpand flash drive ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple Watch Series 3'ün sahip olması beklenen özellikleri 2 yıl Bir akıllı hoparlör de JBL’den geliyor 2 yıl Panasonic'ten, kullanıcının ayağına giden bozdolabı 2 yıl Sony akıllı hoparlörünü duyurdu 2 yıl Huawei Kirin 970 duyuruldu 2 yıl Scorsese'nin Joker filmi için Leonardo DiCaprio ismi gündemde 2 yıl Xiaomi tamamen yeni bir seriye başlıyor 2 yıl Be Quiet! SFX L serisi PSU’larını duyurdu 2 yıl Google Play Store’dan bayram hediyesi: 5 adet oyun ücretsiz 2 yıl Ryzen Threadripper’ların NVMe RAID sorunu çözülüyor 2 yıl KFC'den yeni ödeme şekli "Gülümseyerek Öde" 2 yıl Grundig geri dönüştürülmüş çevreci ürünlerini tanıttı 2 yıl Palm geri dönüyor 2 yıl Robotlara, insanları anlamayı öğreten sistem geliştirildi 2 yıl Dünyanın en gelişmiş FPS oyun faresi: Razer Basilisk 2 yıl Beko en yeni teknolojilerini IFA 2017’de tanıttı 2 yıl Qualcomm'un en farklı Snapdragon yonga seti geliyor 2 yıl Logitech yeni kablosuz hoparlörü MX Sound'u tanıttı 2 yıl Samsung otonom araba testlerini ABD'ye taşıyor 2 yıl 128 GB'lık LG V30+ geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN iOS cihazlarınız için 256GB SanDisk iXpand Base Sonraki Marvel dizisi Inhumans'ın yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Resmileşti: Apple etkinliği 12 Eylül’de 2 yıl Çift kameralı Moto X4 resmiyet kazandı 2 yıl Sony, Android 8.0 Oreo alacak Xperia cihazları açıkladı 2 yıl AMD, Ryzen Threadripper 1900X işlemcisini satışa sundu 2 yıl CAT iki süper dayanıklı akıllı telefon tanıttı 2 yıl Uzaya ait görüntüleri saniyeler içinde analiz eden yapay zeka 2 yıl MicroSD kartlarda hafıza rekoru 2 yıl Zeiss, masaüstü VR oyunlarını mobile aktarıyor 2 yıl LG V30 "en iyi android telefon olabilir mi?" ön İnceleme 2 yıl RX Vega 56’ya RX Vega 64 BIOS’u flashlandı: %20’ye varan performans artışı! 2 yıl Sony'nin yeni 1000X kulaklık ailesi 2 yıl Instagram hackerlara karşı uyardı 2 yıl iPhone ile traş olmak mümkün 2 yıl Sony WF-1000X ile kulaklıklar yeni bir boyut kazanıyor! 2 yıl Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact hakkında herşey 2 yıl Sony Xperia XZ1 Compact "Atom Karınca" ön inceleme 2 yıl Sony Xperia XA1 Plus tanıtıldı: 5.5 inç 1080p ekran, 3430 mAh batarya 2 yıl Sony Xperia XZ1 Ön İnceleme 2 yıl Sony yeni aksiyon kamerası RX0'ı tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim