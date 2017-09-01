iOS cihazlarınız için 256GB SanDisk iXpand Base

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Bilindiği üzere iOS cihazlarında sadece dahili hafıza mevcut. Ne harici hafıza kartı ne de OTG tarzı yerleşik harici depolama desteği sunulmuyor. Üreticiler yazılım tabanlı çözümler ile bu engeli aşmaya çalışıyor.
Standlı tasarım
iOS platformu için sunulan en geniş depolama belleği çözümü SanDisk Xpand markası altında toplanmış durumda. Firma farklı ürünlerle bu markayı büyütmeye devam ediyor. Son olarak stand tarzında bir harici depolama ürünü tanıtıldı.
IFA 2017 fuarında tanıtılan SanDisk iXpand Base adındaki ürün, iPhone odağında geliştirilmiş. Kullanıcı 15W Lightning bağlantısı üzerinden iPhone cihazını şarj ederken aynı zamanda Xpand Base uygulaması ile yedekleme de yapabiliyor. Bu esnada telefonunu kauçuk kaplama stand üzerine koyabiliyor.
Stand daha çok iPhone ile uygun gibi görünse de uygulamanın kurulabildiği tüm iOS cihazlarına uyumlu ancak stand biraz küçük gelebilir.
SanDisk iXpand Base farklı depolama seçenekleri ile gelecek. 32GB kapasiteli versiyon 50$, 64GB kapasiteli versiyon 100$, 128GB kapasiteli versiyon 130$ ve 256GB kapasiteli versiyon 200$ şeklinde sıralanıyor.
https://www.macrumors.com/2017/08/31/sandisk-ixband-base-iphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iOS'te sadece android'teki gibi ortak bir alana yükleyemiyorsunuz o kadar.
Cidden dalga gecmek icin degil ogrenmek icin soruyorum.
Dizi de atılıyor film de atılıyor. 4k video çekmek istersen de zaten 128 gb şart.
Dünyadakilere 400'lük geldi
Dünyalı kardeşlerime hayırlı olsun
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