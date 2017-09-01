iOS cihazlarınız için 256GB SanDisk iXpand Base

Bilindiği üzere iOS cihazlarında sadece dahili hafıza mevcut. Ne harici hafıza kartı ne de OTG tarzı yerleşik harici depolama desteği sunulmuyor. Üreticiler yazılım tabanlı çözümler ile bu engeli aşmaya çalışıyor.





Standlı tasarım





iOS platformu için sunulan en geniş depolama belleği çözümü SanDisk Xpand markası altında toplanmış durumda. Firma farklı ürünlerle bu markayı büyütmeye devam ediyor. Son olarak stand tarzında bir harici depolama ürünü tanıtıldı.





IFA 2017 fuarında tanıtılan SanDisk iXpand Base adındaki ürün, iPhone odağında geliştirilmiş. Kullanıcı 15W Lightning bağlantısı üzerinden iPhone cihazını şarj ederken aynı zamanda Xpand Base uygulaması ile yedekleme de yapabiliyor. Bu esnada telefonunu kauçuk kaplama stand üzerine koyabiliyor.

Stand daha çok iPhone ile uygun gibi görünse de uygulamanın kurulabildiği tüm iOS cihazlarına uyumlu ancak stand biraz küçük gelebilir.



