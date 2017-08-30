Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube logosu yıllar sonra yenilendi

Çevrim içi video izleme alanında bir devrim yapan YouTube platformu bu kez kendi içerisinde bir devrim yaptı. Platformun logosu 12 yıl sonra tamamen değiştirildi.
1 yıl
8b
1
21
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternetten kullanıcıların kolay bir şekilde videolarını paylaşması amacı ile yola çıkan YouTube, bugün bambaşka bir boyut kazanmış durumda. Özellikle Google’ın satın alması sonrasında sıçrama yapan YouTube hem internetin en büyük video izleme platformu oldu hem de yeni bir meslek yarattı.

Büyük değişim

Bu kadar büyük gelişmelere rağmen YouTube’nin logosu çok küçük rötuşlar haricinde hiç değişmemişti. 12 yıl aradan sonra Google hem alışıldık logosunu değiştirdi hem de Material Design tasarım anlayışını yaygın kullanıma sundu.

YouTube’nin geleneksel logosu hatırlanacağı üzere Tube yazısının kırmızı bir ekran arka planına oturtulması ile elde edilmişti. Yeni logoda ise YouTube yazısı artık tamamen özgür. Kırmızı ekran üzerinde bir oynatma simgesi ise yazının sol kısmına yerleştirilmiş. Yani eskisinden daha uzun bir logo ortaya çıkmış.

Ayrıca Bkz. "Xbox One üretimi durdu"

Yeni logo daha esnek bir kullanım sunacak. Geniş ekranlarda yazı stili ile kullanılabilecekken küçük ekranlı mobil cihazlarda ise sadece kırmızı ekran logosu konabilecek. Böylece tüm platformlarda daha iyi bir şekilde görünecek.

Diğer taraftan bir süredir test aşamasında olan Material Design tasarım anlayışı da yaygın kullanıma sunuldu. Polymer arayüzünü temel alan yeni tasarım daha hızlı ve daha sade bir görünüm sunuyor. Mobil tarafta gezinti menüsü alt kısma getirilirken ayrıca videoları hızlandırma ve yavaşlatma özelliği de getirildi. Ayrıca video penceresi hangi pozisyonda olursa olsun ekrana sığacak şekilde ayarlanıyor. Yeni özellikler dünden itibaren cihazlara gönderilmeye başlandı.

 

http://www.ubergizmo.com/2017/08/new-youtube-logo-material-design-interface-live/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tolgabes64 1 yıl
Bir tane kadının değişim fotoğrafı vardı. Bilenler yoruma :)
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardicli2000 1 yıl
Eskisiyle yenisini yan yana koymak çok mu zor???
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 1 yıl
Resmen batırmışlar yav, bu ne yav, full hd çözünürlükte iken tam ekranda daha çok video görüyordum, şimdi ise resmen gözüme sokuyorlar, sanki 1920*1080 değilde 1366*768 ekrandan bakıyorum Youtube a, sizin yapacağınız iş yerinde kalsın, bunlar değişim derken butonların yerini değiştirmekten anlıyorlar herhalde, oynatma listesine ekleme,paylaş butonları sağa, görüntüleme sayısı sola geçmiş. Yani ne değişti şimdi, resmen halletmişsiniz işte. Bir Youtube zevkimiz vardı onu da batırdılar, bunlar hep Türkiye de yaşamaktan oluyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 1 yıl
Arayuz iğrenç net.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 1 yıl
biraz daha canlı bir kırmızı kullanmışlar, farkettim. zaten UI'da değişti, aslında firefox'ta public olarak girince yeni UI çıkıyordu ama şimdi üyelerede geldi default olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
playback speed kitkat note 2de cozunurlugu dusursende unavailable diyor. vlcde farkli hizlarda izleniyor halbuki. :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 1 yıl
Yenilenmeye bak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 1 yıl
Başka bir sitede eski ve yeni logoyu yanyana görünce anca fark ettim yeni olanı, Haber yapılacak bir konu değil aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 1 yıl
Forumda haberi yapılmasa farketmezdim bile bu büyük değişimi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 1 yıl
Beyaz fon daha belirgin olmuş hem logo'da hem uygulama içinde
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 yıl
Yazı daha belirgin olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7956 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, youtube new logo ve
5 etiket daha Web Siteleri Internet Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Intel Xeon W işlemcilerini duyurdu 1 yıl Samsung Gear Sport akıllı saat ön inceleme videosu 1 yıl Acer şimdiye kadarki en ince hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu 1 yıl Samsung Gear Fit 2 Pro artık resmi 1 yıl Microsoft Mixed Reality Steam desteği ile geliyor 1 yıl Skype'a gerçek zamanlı kod editörü geldi 1 yıl Google Play Protect, logo haline geliyor 1 yıl Yapay zeka ''Buz ve Ateşin Şarkısı'' serisinin yeni kitabını yazdı 1 yıl Acer Switch 7 Black Edition: Dünyanın ilk entegre grafikli fansız notebooku 1 yıl AMD Radeon RX Vega 64 ve 56 kutudan çıkıyor 1 yıl Google, seyahatiniz için ucuz uçak bileti seçenekleri sunacak 1 yıl İlk suya dayanıklı BlackBerry klavyesiz olarak geliyor 1 yıl Apple, 4K Apple TV için her bir filme 30 dolar isteyebilir 1 yıl Logitech düşük gecikmeli kablosuz klavye ve faresini tanıttı 1 yıl Taylor Swift'in yeni klibi YouTube rekorlarını alt üst etti 1 yıl PES 2018'in Demosu Yayınlandı 1 yıl Llano davası AMD’ye 30 milyon dolara mal oldu 1 yıl Uber, Hindistan'daki sürücülere ücretsiz sigorta sağlayacak 1 yıl Windows telefonlara son darbe Flipboard'dan geldi 1 yıl Game of Thrones 7. sezon finali ile yeni bir rekora imza attı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN YouTube logosu yıllar sonra yenilendi Sonraki Apple ile patent kavgası Qualcomm başkanını koltuğundan etti 1 yıl Google, Play Store'dan 300 Android uygulamasını güvenlik gerekçesiyle kaldırdı 1 yıl Makyajlanan BMW i3, performans odaklı yeni modelle geldi 1 yıl PCIe 4.0 bu yıl geliyor, 5.0 ise 2019’da bizlerle olacak 1 yıl Instagram albümlerine yatay ve dikey format desteği geldi 1 yıl Intel’in 6 çekirdekli mobil işlemcisi benchmark testinde ortaya çıktı 1 yıl Domino's Pizza, siparişleri otonom otomobil ile teslim edecek 1 yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Edge Aydınlatması özelliği güncellendi 1 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy J7+ videoyla sızdı 1 yıl Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı 1 yıl Pembe renkli Galaxy Note 8 geliyor 1 yıl Audi elektrikli otomobillerin menzilini güneş hücreleriyle arttıracak 1 yıl Google Haritalar’a küçültülebilir pencere özelliği eklendi 1 yıl DJI, drone'larında güvenlik açığı bulanları ödüllendirecek 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 vs Xiaomi Mi6: Hangisi daha iyi? 1 yıl AOC sadece 0.5 ms tepkime süresi olan monitörler hazırlıyor 1 yıl Sonsuz Ekran teknolojisi Samsung'un orta segment telefonlarına geliyor 1 yıl Coffee Lake işlemcili Dell XPS 13 duyuruldu 1 yıl Fitbit akıllı saatini tanıttı: Fitbit Ionic 1 yıl Ekran kartı satışlarında alışılmadık artış gerçekleşti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim