YouTube logosu yıllar sonra yenilendi

İnternetten kullanıcıların kolay bir şekilde videolarını paylaşması amacı ile yola çıkan YouTube, bugün bambaşka bir boyut kazanmış durumda. Özellikle Google’ın satın alması sonrasında sıçrama yapan YouTube hem internetin en büyük video izleme platformu oldu hem de yeni bir meslek yarattı.

Büyük değişim

Bu kadar büyük gelişmelere rağmen YouTube’nin logosu çok küçük rötuşlar haricinde hiç değişmemişti. 12 yıl aradan sonra Google hem alışıldık logosunu değiştirdi hem de Material Design tasarım anlayışını yaygın kullanıma sundu.

YouTube’nin geleneksel logosu hatırlanacağı üzere Tube yazısının kırmızı bir ekran arka planına oturtulması ile elde edilmişti. Yeni logoda ise YouTube yazısı artık tamamen özgür. Kırmızı ekran üzerinde bir oynatma simgesi ise yazının sol kısmına yerleştirilmiş. Yani eskisinden daha uzun bir logo ortaya çıkmış.

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Yeni logo daha esnek bir kullanım sunacak. Geniş ekranlarda yazı stili ile kullanılabilecekken küçük ekranlı mobil cihazlarda ise sadece kırmızı ekran logosu konabilecek. Böylece tüm platformlarda daha iyi bir şekilde görünecek.

Diğer taraftan bir süredir test aşamasında olan Material Design tasarım anlayışı da yaygın kullanıma sunuldu. Polymer arayüzünü temel alan yeni tasarım daha hızlı ve daha sade bir görünüm sunuyor. Mobil tarafta gezinti menüsü alt kısma getirilirken ayrıca videoları hızlandırma ve yavaşlatma özelliği de getirildi. Ayrıca video penceresi hangi pozisyonda olursa olsun ekrana sığacak şekilde ayarlanıyor. Yeni özellikler dünden itibaren cihazlara gönderilmeye başlandı.