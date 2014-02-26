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iOS için Booking.com uygulaması artık daha yetenekli

5 yıl
522
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Booking.com uygulaması artık daha yetenekli

Dünyanın en popüler otel, daire, villa vb. konaklama yeri rezervasyon sitesi olan Booking.com'un aynı isimli iOS uygulaması güncellendi.

Son güncelleme ile birlikte Booking.com uygulaması, iOS 7 kullanıcılarına özel olarak eklenen yeni arama seçeneği ile popüler tatil yerleri hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan sunan "Popular Destinations" özelliğine kavuşuyor. Bunun dışında "Around Me" özelliği sayesinde kullanıcılar, kendilerine en yakın yerleri tarayabiliyor ve son dakika fırsatları ile rezervasyon yapabilirken; "Recents" ile arama yaptıkları yerler hakkında bilgilere istedikleri zaman ulaşabiliyorlar.

Booking.com'un App Store'daki uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Booking.com Hotel reservations for 420,000+ hotels - Booking.com


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