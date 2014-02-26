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iOS için CNN, yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için CNN, yeni özelliklerle güncellendi

Ünlü haber kanalı CNN'in aynı isimli iOS uygulaması, yeni özelliklerle güncellendi.

App Store'un popüler haber uygulamalarının başında gelen CNN, son güncellemeyle birlikte kullanıcıların uzun süredir beklediği birçok yeniliğe kavuşuyor. Hızlıca bu özelliklere değinecek olursak:

  • Video'lu haberlerde, video izlerken haber metnini kaydırabilme
  • Manşetteki haberlere daha hızlı göz atabilme
  • Galerideki fotoğrafları tam ekranda görüntüleyebilme
  • Galerideki fotoğrafların alt yazılarının görünmesine engel olan sorun giderildi
  • Son Dakika haberler bildirimlerinin ana ekranın üst bölümünde belirmesi ve isteğe bağlı olarak kapatılabilmesi

Bu iyileştirmelerin eklenmesinin yanı sıra çeşitli hataların da giderildiği CNN uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

CNN App for iPhone - CNN Interactive Group, Inc.
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