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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Dropbox güncellendi

5 yıl
3,4b
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8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Dropbox güncellendi
Popüler bulut depolama çözümü Dropbox’ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Birçok kullanıcıya göre en iyi bulut depolama çözümü olan Dropbox’ın aynı isimli iOS uygulaması, son güncellemeyle aşağıdaki yeniliklere sahip oluyor

  • Yenilenmiş örnek resimler
  • Dropbox for Business kullanıcıları için arttırılmış SSO
  • Bazı zamanlarda fotoğrafların indirilmemesine neden olan sorun düzeltildi
  • Tarihe göre sıralamanın düzgün çalışmamasına neden olan sorun düzeltildi
  • Daha fazla hata gidermesi ve iyileştirmeler

Dropbox’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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theshiver 5 yıl Shady
Shady




Popüler bulut depolama çözümü Dropbox’ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Birçok kullanıcıya göre en iyi bulut depolama çözümü olan Dropbox’ın aynı isimli iOS uygulaması, son güncellemeyle aşağıdaki yeniliklere sahip oluyor



  • Yenilenmiş örnek resimler

  • Dropbox for Business kullanıcıları için arttırılmış SSO

  • Bazı zamanlarda fotoğrafların indirilmemesine neden olan sorun düzeltildi

  • Tarihe göre sıralamanın düzgün çalışmamasına neden olan sorun düzeltildi

  • Daha fazla hata gidermesi ve iyileştirmeler


Dropbox’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


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