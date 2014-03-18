iOS için Dropbox güncellendi

Popüler bulut depolama çözümü Dropbox’ın iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Birçok kullanıcıya göre en iyi bulut depolama çözümü olan Dropbox’ın aynı isimli iOS uygulaması, son güncellemeyle aşağıdaki yeniliklere sahip oluyor

Yenilenmiş örnek resimler

Dropbox for Business kullanıcıları için arttırılmış SSO

Bazı zamanlarda fotoğrafların indirilmemesine neden olan sorun düzeltildi

Tarihe göre sıralamanın düzgün çalışmamasına neden olan sorun düzeltildi

Daha fazla hata gidermesi ve iyileştirmeler

Dropbox’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.