iOS için Dropbox güncellendi

Haber Editörü
Birçok kullanıcıya göre en iyi bulut depolama çözümü olan Dropbox’ın aynı isimli iOS uygulaması, son güncellemeyle aşağıdaki yeniliklere sahip oluyor
- Yenilenmiş örnek resimler
- Dropbox for Business kullanıcıları için arttırılmış SSO
- Bazı zamanlarda fotoğrafların indirilmemesine neden olan sorun düzeltildi
- Tarihe göre sıralamanın düzgün çalışmamasına neden olan sorun düzeltildi
- Daha fazla hata gidermesi ve iyileştirmeler
Dropbox’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.WhatsApp Messenger - WhatsApp Inc.
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